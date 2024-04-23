23 NİSAN TÜRK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ GÜNÜDÜR

Hepimiz 23 Nisan’ı biliriz de açıkça söylemem gerekirse birçok kişinin bu günün önemini tam olarak idrak edebildiğini düşünmüyorum.

Sokağa çıksan çok kişi 23 Nisan bayramını çocuk bayramı olarak anlatır ve orada da kalır devamını getiremez. Oysa 23 Nisan 1923 Türk tarihindeki en önemli gündür demek hiçbir şekilde yanlış olmayacaktır.

Öncelikle şunu unutmamak gerekir 23 Nisan bayramının tam adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

Bir devleti tanımlarken egemenlik konusu muhakkak ki en önemli konudur.

Bakınız size birçok kişi tarihte kurulmuş Türk devletlerini anlatır ve peşi peşine birçok devlet ismi de sayar fakat gerçekte bu devletlerden hiç biri gerçek bir Türk devleti değildir!

Gerçekte bu devletlerin hepsi de birer hanedan devletidir, bu devletlerin hepsinin sahibi bir hanedan ve egemen olan da hanedan mensuplarıdır. Zaten dikkat ederseniz bu devletlerin hemen hemen hepsi de Osmanlı, Selçuklu ya da Harzemşah gibi ailelerin ya da hanedanların ismi ile bilinir.

Türk ise tarihe damga vurmuş kadim bir halkın adıdır, bir kişinin ya da bir ailenin adı değildir dolayısı ile bu halkın egemenlik hak ve özgürlüklerine sahip olmadığı herhangi bir devlete Türk Devleti demek kesin olarak yanlış bir tanımlamadır.

İşte 23 Nisan 1920 tarihinin önemi de tam buradadır, bu tarihte açılan meclis; “Hâkimiyet, bilâ kaydü şart Milletindir” yani bu gün kullandığımız dilde “egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ilkesi üzerine kurulmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu ilke üzerine kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkının egemenlik hak ve özgürlüklerine kavuşabilmesi için hem bir iç savaşı ve hem de işgalci emperyalist güçlere karşı olan savaşı kazanmış ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan ederek resmileştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihte Türk milletinin egemenlik hak ve özgürlüklerine sahip olduğu ilk devlettir işte bende tam bu yüzden de tarihteki ilk gerçek Türk Devletidir diyorum.

Biliyorum şimdi bazıları çıkıp ama Göktürkler var falan diyerek itiraz edecek fakat isminde Türk kelimesinin geçmesi de bir devleti Türk devleti yapmaz, sahiplik ilişkisi açısından bir anlam ifade de etmez.

Bu hassas konuyu ve ne demek istediğimin daha iyi anlatabilmek için bir örnekle izah edeyim:

Bilirsiniz Amerika’da zenci kölelerin çalıştığı büyük pamuk çiftlikleri vardı bu çiftliklerin sahibi hep beyaz adamlardı.

Bir kölenin bu çiftlik benim ya da biz zencilerin çiftliği demesi bir anlam ifade eder mi?

Elbette etmez dolayısı ile bir halkın kul ya da tebaa olduğu egemenlik hak ve özgürlüklerine sahip olmadığı bir tüzel kişilik olan bir devlete bizim devlet demesi de bundan öteye bir mana ifade etmez.

Bir devlette bir halkın yaşaması da o devleti o halkın devleti yapmaz. Örneğin Roma’da da Çin’de de birçok Türk halkı yaşamıştır içinde Türkler yaşadı diye o devletlere Türk devleti diyebiliyor muyuz?

Elbette diyemiyoruz değil mi?

Özellikle Osmanlı için bir Türk devleti demek hiçbir şekilde mümkün değildir bir tek Osmanlı Padişahının bile ben Türküm dediği bile hiç duyulmamıştır.

Ama günümüzde Türk devletleri sayılırken en başta Osmanlı’yı sayıyorlar değil mi?

Netice olarak tarihteki ilk gerçek Türk Devletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti olduğu gerçeği inkârı mümkün olmayan bir gerçekliktir.

İşte bu yüzdende 23 Nisan 1920 Türk tarihindeki en önemli gündür bu günün asıl önemini unutmadan ve çocuklarımıza bu önemi de anlatarak kutlamamız çok ama çok önemlidir.

Tüm Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun…