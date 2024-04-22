YİNE BİR ŞEYLER OLUYOR!!!

Yine bu Orta Doğu coğrafyası birbirine girdi. Kimin eli kimin cebinde, o cepten kim ne almaya çalışıyor, kim ne kazanmak istiyor belli değil. Birkaç haftalık gelişmeleri alt alta yazdığımızda karşımıza görmemiz gereken bir büyük resim daha çıkıyor.

Cumhurbaşkanının 9 Mayısta gerçekleştireceği ABD ziyareti, söylenene göre ABD tarafından iptal edildi.

Hamas lideri Ankara`da Cumhurbaşkanıyla görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı görüşmenin hemen öncesinde “Hamas, Kuvay – ı Milliyedir” dedi.

İncirlik Üssünden gelen haberlere göre, ABD`nin etkinliği azaltılıyor. Buna karşılık ABD bu üssün benzerini Suriye topraklarında, hatta YPG bölgesine inşa ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara`ya CIA Başkanının geleceği, tam da İran – İsrail olayının başladığı gün seyahatini iptal ettiği söyleniyor.

Yine ABD ziyareti iptal olan Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Erbil`e ve Bağdat`a ziyarete gideceği konuşuluyor.

Buna karşılık tam da Kuzey Irak`a askeri operasyonun planları yapılıyor.

İran ve İsrail arasındaki “yağ satarım, bal satarım” oyunu boyut kazanıyor.

Finlandiya ve İsveç`in NATO üyeliği sonrası, Rusya Ukrayna arasındaki savaşta güç dengeleri sürekli değişiyor. Kedi fare oyunu sürüyor ama kim kedi kim fare hala net olarak anlaşılamıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tam da yerel seçim sonrasında IMF başkan yardımcısıyla görüşüp fotoğraf veriyor.

Aylar önce Ankara`ya ziyareti iptal olan Putin bir türlü gelmiyor.

Bu hafta Almanya Cumhurbaşkanı önce İstanbul sonra Ankara ziyareti yapacak ve muhalefetin etkili isimleriyle de görüşmeler planlanıyor. Yetmiyor mülteci kamplarını ziyaret edeceği biliniyor.

Bir taraf İsrail`le ticareti lanetlerken, yine aynı taraftan İsrail`le ticareti kısıtlanan ürünler açıklanıyor ama sanki bu olmamış gibi, yine ve yine aynı taraf “İsrail bizim ticaret ortağımız, kamuoyu bunu da düşünsün, 5 satıp 1 alıyoruz” açıklaması yapıyor.

Biz, ıstakozdu, pahalı saatti, devredilen belediyelerdeki borçlardı, seçim sonuçlarıydı, botokstu falan uğraşırken, birileri yine bizim jeopolitik konumumuz üzerinde oyun kuruyor. Her haltı dış güçlere bağlamaya alışkın röportaj dayıları ne der bilmem ama ben bu yaz aylarının ve sonrasının maalesef hemen her yaz gibi son derece sıcak geçeceğini düşünüyorum. Haydi, kalın sağlıcakla.