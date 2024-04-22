Güneş gibi karanlıklarımızı aydınlat ve yine sen gel....

Mahsun ve perişan gönülleri, bir rahmetinin tecellisiyle nurlandıran..

ve güneş gibi karanlıklarımızı aydınlat ve yine sen gel..

ve bir şefkat nazarıyla kalpleri cezbeden ve en güzeller güzeliyle yanan yüreklerimize merhem olan,

gönlümüzün sultanı sendin

Ey sevgili En sevgili, yolunu bekleyenlerle beraber bekliyoruz seni...

Haydi Gel...