Güneş gibi karanlıklarımızı aydınlat ve yine sen gel....
Mahsun ve perişan gönülleri, bir rahmetinin tecellisiyle nurlandıran..
ve güneş gibi karanlıklarımızı aydınlat ve yine sen gel..
ve bir şefkat nazarıyla kalpleri cezbeden ve en güzeller güzeliyle yanan yüreklerimize merhem olan,
gönlümüzün sultanı sendin
Ey sevgili En sevgili, yolunu bekleyenlerle beraber bekliyoruz seni...
Haydi Gel...
Güneş gibi karanlıklarımızı aydınlat ve yine sen gel....
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.