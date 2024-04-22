NÜKLEER RİSK

Ukrayna Rusya savaşı başladığı andan itibaren bir nokta gelir Rusya nükleer silah kullanır mı sorusu hiç gündemden düşmemişti.

Bu soru gündemdeyken birde İran İsrail savaşı başladı ve nükleer silahların kullanımı tartışmaları yeni bir aşamaya sıçradı, bu sefer gündeme gelen başlıca sorular şu şekilde sıralanabilir:

1-İran nükleer programını hızlandırır ve nükleer silah geliştirir mi?

2-İran nükleer silah geliştirirse bunu İsrail’e karşı kullanır mı?

3-İsrail ve Amerika İran’ın nükleer tesislerini hedef alır mı?

4-İsrail İran’a karşı nükleer silah kullanır mı?

Bu soruların hepsi de çok ama çok önemli ve birçok kişi de bu soruların cevabını merak ediyor.

Öncelikle şunu söyleyeyim İran’ı salt İran olarak düşünmeyin Rus ve İran otokrasileri günümüzde adeta yapışık ikizler gibidir; İran ayakta kalmak için Rus diktatörlüğüne muhtaç, Rusya içinse İran vazgeçilmesi mümkün olmayan kullanışlı bir müttefik.

Rusya İran’ı tetikçi olarak kullanarak dilediği zaman bölgede gerilimi arttırabiliyor ve dilediği zaman ise azaltabiliyor. İran elbette bunu çoğu zaman kendi güdümündeki İslamcı terör örgütlerini kullanarak yapıyor.

Zaten Hamas’ın beklenmedik bir anda İsrail’e saldırması, binlerce kişiyi öldürüp yüzlercesini kaçırması da çok büyük ölçüde Ukrayna’da sıkışan Putin’in özgür dünyanın dikkatini dağıtmak ve Ukrayna’ya yönelik desteği zayıflatmak amacını taşıyordu. Birde elbette diktatör Putin’in bakın üstüme fazla gelmeyin savaşı bölgeye yayarım tehdidi yani aba altından sopa göstermesi de gözden ırak tutulamaz.

Neticede hem kuzeyimizde ve hem de güneyimizde iki büyük devletler arası savaş sürüyor ve bu Türkiye’nin geleceği için son derecede büyük bir tehdit oluşturuyor.

Üstelik bu tehdit sadece konvansiyonel bir nitelikte de değil her an nükleer bir tehdit de ortaya çıkabilir.

Şöyle bir düşünün İsrail İran’ın nükleer tesislerini vurursa, bu tesisler zarar görür ve bir nükleer sızıntı ortaya çıkabilir.

Peki, sizce İran’ın nükleer tesislerinde böyle bir sızıntı olursa oluşacak nükleer bulutların Türkiye’ye ulaşması ne kadar zaman alır?

Nükleer serpintiler hangi bölgelerimizi ne kadar etkileyebilir?

Bakın üstelik daha nükleer silahların karşılıklı olarak kullanılmasından bahsetmedik bile!

Birde nükleer silahların kullanıldığını, havada nükleer başlıklar taşıyan balistik füzelerin uçuştuğunu bir düşünün, oluşabilecek felaketi ve yıkımı hayal edebiliyor musunuz?

Tamam, belki İran hızla nükleer bir silah geliştiremeyebilir ve lakin İsrail gibi son derecede yoğun nüfuslu küçük bir coğrafya da kirli bomba kullanmayacağının bir delili var mı?

Kirli bomba ne derseniz onu da anlatayım:

Kirli Bombalar, TNT ve benzeri kimyasal patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzemeler de içeren bombalardır.

Bu bombalarda kimyasal patlayıcı infilak ettiğinde havaya toz halinde uranyum, plütonyum, kobalt, sezyum ve benzeri radyoaktif maddeler saçılır.

Kirli bomba yapmak için nükleer patlama yaratan bombalarda kullanılan son derecede gelişmiş santrifüj tesislerinde yüksek derecede saflaştırılmış radyoaktif malzemeye gerek duyulmaz.

Hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen herhangi bir radyoaktif malzeme kirli bomba yapımında kullanılabilir.

Yüksek teknolojiye gerek olmaması kirli bombaları nükleer silahlardan çok daha ucuz ve daha kolay yapılabilir bir hale getirebiliyor. Kirli bombalar füzeler ile atılabileceği gibi çok daha kolay ve düşük teknolojili yöntemler ile de hedefe ulaştırılabilir. Örneğin bir arabanın ya da yatın içine yerleştirilip bir şehrin ortasında ya da bir liman kıyısında rahatlıkla patlatılabilir bu bombalar.

Bu şekilde oluşacak radyoaktif serpintiler bir bölgeyi binlerce hatta on binlerce yıl boyunca kirletebilir ve bu kirlilik canlılarda kanser gibi ölümcül etkilere yol açmasından dolayı, hedef alınan bölgelerde ve topluluklarda çok büyük bir kaos yaratır.

Şunu da söylemem gerekir böyle bir patlamanın yaşandığı bölgenin temizlenmesi neredeyse mümkün değildir ve bu yüzden de çoğu zaman bölgenin tamamen terk edilmesi gerekir.

Uzmanlar tarafından yapılan bir hesaplamada; Manhattan'ın bir ucunda 9 gr kobalt-60 ve 5 kg TNT içeren bir bombanın patlatılması, şehrin tamamını on yıllar boyunca insanlar için yaşanılamaz bir yere dönüştürebilir deniyor. Kirli bombaların etkisini anlamak için Çernobil ve burada oluşan radyoaktif kirlilik çok önemli bir örnektir. Çernobil’de nükleer bir patlama oluşmamış, sonuçta kent yanıp yıkılmamış ama oluşan kimyasal patlama sonucunda etrafa çok büyük miktarda radyoaktif madde yayılmıştı ve bu yüzden de kilometrekarelerce alan, koskoca bir şehir tamamen terk edilmek zorunda kalınmıştı değil mi?