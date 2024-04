Kadın Ressamlar, Dünyadan ve Yurttan 1

“Kadın tam bir döngüdür. İçinde yaratma, besleme ve dönüştürme gücü vardır.”

Diane Mariechild

Kadın ressamlar, dünyadan ve bizden eşleşmelerle!

İkili!

Bir yazı dizisi çıkacak.

Başlıkta yazılı, yazıda kadın ressamlar olacak.

Söyledikleriyle ve eserleriyle…

Kısa anlatımlarla…

Yağlı boya, sulu boya veya çizgide, her ikili boyadıkları, çizdikleriyle bir noktada kesişmişler veya ben kesiştirmeye çalıştım!

Özgün bir yaklaşım çıktı mı bilmem ama zengin bir kültür şöleni sunacağı kesin.

Dünyadan örneklerin kimisi yüzyıllar önceden.

Bizimkilerin tamamı günümüzden…

İşte!

Bu bölümün ikilisi:

Georgia O'Keeffe & Feyha Özsoy

Resimlerini benzettiğim ama düşünceleri farklı iki ressamla başlıyoruz…

O'Keeffe ve Özsoy…

Resimlerini, sizi bilmem ama ben eşleştirdim!

İkisi de resimlerini kendilerine özgü renklendirip biçimlendirmeyi çok iyi başarıyor.

Resimlerinde doğa sadeleşiyor, renkler özgürleşiyor adeta.

Özsoy örneğin, yazı veya kışı çizerken ağacı pembe dağı mor olabiliyor.

İkisinin de yaşamlarını konu aldıkları kitapları var.

İkili arasında seçim yapmak gibi olmasın ama Özsoy’un kitabı tam bir biyografik cumhuriyet öyküsü, bayılıyorum!

Georgia O'Keeff

Eşleştirmeyi paylaştığım Sevgili Hasan Pekmezci Hocam,

“Çok farklı, zıt yanlar çok. Feyha Abla çok mazbut bir kadın, O'Keeffe ise çok karmaşık. Bu durumda sadece bazı konularda resme bakışı ortak olabildiği konusunun altını çizmek gerek” diye uyardı.

Ben ikisine dair ipucu vermekle yetineceğim.

Detayları, bazı kaynakların yazının sonunda da bulunabileceğini hatırlatıp, ilgili okuyucuların araştırmalarına bırakacağım.

“Abiquiú evindeki odamın iki duvarı camdan ve bir pencereden Espanola'ya, Santa Fe'ye ve dünyaya giden yolu görüyorum.” demiş O'Keeffe.

Bir asra yaklaşan ömründe alttan almayı seçmemiş!

Erkelerin kendisini, ‘en iyi kadın ressamlar arasında’ saydığını, oysa ‘en iyi ressamlar arasında sayılması’ gerektiğini söylemiş…

Feyha Özsoy

Özsoy, 1969’dan beri resim yapıyor. Bir asra yaklaşan ömründe (sağlıkla nicelerini diliyorum) hep mütevazı…

Lütfü Günay’ın Türk-Amerikan Derneği sanat atölyesine katılır, 8 yıl boyunca.

Derken ilk sergisi Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde 1977’de gelir.

Kaya Özsezgin ve Hasan Pekmezci’den

Kaya Özsezgin Özsoy’u,

“… kararsız eğilimlerin ötesinde, işine gerçekten sahip çıkmaya kararlı genç bir sanatçıyı” şeklinde tanır ve tanıtır.”

1994. Özsezgin, Özsoy’u yazar.

“Feyha Özsoy’un Başak Sigorta Sanat Galerisi’ndeki yeni sergisi, fazla iddialı görünmemeye çalışan ama bu alçakgönüllülüğün arkasında dikkatlerden kaçmayacak bir sanatçı birikimini de dışa vurabilen bir düzeylilik gösteriyor.”

Hasan Pekmezci, Özsezgin’in düşüncelerini de aldığım yazısında,

“Dingin bir kişiliğin derinlerinde oluşan fırtınaların, lekeleşmiş renklerle coşkuya dönüşmesidir.

Orada romantizmin başkaldırısını, tepkinin biçimleri zorlayan gerilimlerini bulursunuz.” diyor Özsoy için.

Sanatçılarla Ankara

Önümüzdeki günlerde çıkacak ‘Sanatçılarla Ankara’ kitabımdan, kendi sözlerimden de bir alıntı yapayım!

“Özsoy, fırçasını bir illüzyonistin çubuğunu kullandığı gibi kullanıyor adeta!

Kelimenin tam anlamıyla şaşırtıyor!

Tabloda deniz, asıl rengiyle, dalgasıyla iyi bildik, tanıdık haliyle yer almış. Evler, yine alışılagelmiş, bildik renkleriyle karşımızda.

Derken…

Ortam birden büyülü bir hal alabiliyor, resme bakanı içine çekiveriyor!

Bu durumun nedeni, bildik renklere, pek de görülmedik pembe-mavi ağaçlar ustaca eklenincedir diye düşünmeden edemedim!”

Yaşadım, Ankara şahidimdir

‘Yaşadım, Ankara şahidimdir’ diyor kitabının kapağında.

Halen Ankara’da.

Özsoy, hayatı ‘silgi kullanmadan resim çizme sanatı’ olarak tanımlıyor. Hayatını, ailesiyle, sanatıyla yoğurarak anlattığı kitabına da heyecanla ‘başarabilecek miyim?’ diye sorarak başlamış. Özsoy,

“Bir bu kadar daha resim çalışabilsem,

acaba o zaman,

tablolarım için

‘İşte şimdi oldu!’ diyebilir miyim?” diye soruyor.

Sımsıcak bir söyleşi hatırası

Feyha Özsoy söyleşisi

Yazının konusu iki sanatçının tablolarıyla baş başa bırakmadan önce…

Sımsıcak bir söyleşi yaptık.

Malum youtuber oldum (!), Feyha Özsoy ile yaptığımız söyleşinin kısa ve daha kısa iki videosunun bağlantısını vereyim.

https://www.youtube.com/shorts/UwzrhPy8W00

https://www.youtube.com/watch?v=37GmQyG1568&t=2s

Black Mesa Manzarası, Georgia O'Keeffe

O'Keeffe’nin, Georgia O'Keeffe Müzesi’nden bir tablosu

Boru çiçeği, Georgia O'Keeffe

Manzara Feyha Özsoy

Feyha Özsoy

Feyha Özsoy

