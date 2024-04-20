Merkez Bankası zarar eder mi?

Merkez bankası, bankalara para verir ve onların vereceği faizi de ayarlar. Genel müdürlük teşkilatı, personel gideri dışında bankalar gibi şube kira, personel, elektrik, gaz ,izzet ikram gibi masrafları olmadığı için kar ederdi. Çok büyük paraların döndüğü piyasada, Merkez bankası zarar etmesi imkansızken, imkansızı gerçekleştirip Merkez bankası tarihinde bir ilk oldu. 818 milyar zarar etti. İmkansız, inanmam bu mümkün olmaz diyenler kur korumalı mevduatın sonuçlarını inceleyince, akılları durdu. Gerçeği gördüler belki de dünyada eşi, örneği olmayan hiçbir devletin uygulamadığı uygulaması imkansız olanı gerçekleştirdiler. Merkez bankası zarar etti. Merkez bankasını yönetenler, bunu nasıl görmediler, itiraz etmediler akıl alır gibi değil. Bence donanımları yetersiz.

Emekliye yapılması gereken ayarlamayı yapmazsanız, imdat can kurtaran yok mu diye feryat eden emekli, aç ayı fırın yıkar. Darbı meselesinde olduğu gibi ne yapacağı,. kimin nereye çekeceği yöne gidecektir Pardon yanlış oldu özür dilerim çok geç olur. Emeklinin seçimde verdiği zararın telafisi yoktur. Bu kadar açık gerçeği görmezden gelip, zulme devam eden Çalışma bakanı en büyük kötülüğü başkana yapıyor. Başkanın kredisi, itibarını, sevgisini, ona duyulan saygıyı hürmeti yok ediyor. Bunu anlamak çok mu zor anlamıyorum. Sarayda müşavir danışman olarak çalışan parti merkezinde görevliler, bunu başkanına söyleyemiyorsa orada işiniz zor. Günaha girenlerin perişan olduklarını Allah'ın onlara iki cihanda da ceza verdiğine şahit olduk. Bu cezaların, kul hakkı ihlali olduğu için affı yoktur. Hiçbir ayette bu günahın affı için, Allah tarafından indirilmemiştir. Farkında olarak veya olmayarak bu günaha başkanı da iştirak ettiriyorsun benden söylemesi! Siz bilirsiniz son pişmanlık fayda vermez.

Belediye başkanına, her gün yatağa girince bugün kaç kişiyi yardım almaktan kurtardım diye düşünüp, bir kişi dahi olsa cennetin kapılarını açtığını, en büyük sevapları işlediğini bilmesini isterim. Çünkü çalışıp kazanarak helal elde edilen paranın, bereketi bitmez ailesine, etrafına fayda sağlar. Belediye halkın iştirak ile yatırım yapıp istihdam sağlamalıdır. Üreticinin malını paraya çevirmek için formül bulmalıdır. Örneğin hayvancılığın fazla olduğu yerde süt toplama tankı kurup halk emeklerde satmak gibi hem halka hemde üreticiye hizmet olacaktır. Bunun gibi yüzlerce örnek vardır. Her belediye, kendi bölgesine göre yatırımlarla yüzlerce yardım alan aileleri kurtarabilir. İşte size cennetin kapısını açmanın, formülü inanın önce sağlık bulur. Sonra huzur mutluluk refah saadet içinde uzun ömürler yaşarsınız.

Fenerbahçe, bugün şanssızlık yaşıyor. Bir türlü bunu aşamıyo, rahmetli babam bana bir insana en büyük kötülük en yakınından gelir derdi. Ben İsmail Kartal'a tavsiyem hiç vakit kaybetmeyip, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Hemen gereğini yapıp, sana yağ çekenlerden kurtulacaksın. Sisteme uymayan aldığı astronomik paralara rağmen, oynamayan haram zadeleri uzaklaştıracaksın. Bu takımın iyiliğini düşünüyorsan, senin başarılarını görmezden gelenler, seni yerden yere vuranlara gereken dersi vereceksin. Ben olimpiyakos maçının, Fenerbahçe'ye yapılan ihanettir diyorum. En yakınında kim var ise oyuncu değişikliğini tavsiye ederim. İsimleri söyleyen kimse, elini başının yanlarına alsın düşünsün. Hemen ne pahasına olursa olsun gereği yapılsın...