Depremi unutmayalım

Seçimler ve bayram bitti. İsrail, İran çatışması bir savaşa dönüşür mü? Tahmin etmiyorum, çünkü İsrail, İran'a hafif gelir, üfürse yok eder. ABD 'de mal satmak için İsrailin destekçisi gibi görünür. Kendisi fiili olarak, savaşa giremez düşüncesindeyim. Irak'ta ,Libya'da Suriye'de bizim güçlerimizi kullandılar. Şimdi İsrail konusunda bizim destek vermiyeceğimizi bildikleri için herhangi bir talepleri olmadığını sanıyorum. Zaten cento anlaşmasında, Türkiye, İran, Pakistan arasında bir pakt vardı. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış olduğu için otomatik olarak Türkiye'de savaşa Pakistan'la birlikte girmiş olacaktır. Onun için çok engeller var. Savaş olmaz diye düşünüyorum. Bu savaş çığırtkanlığı, insanları huzursuz etmekten başka bir işe yaramaz.

Günlerce İstanbul'da deprem olacağını, bilim insanlarının açıklamalarıyla yazdık. Uzun süre gündemden düştü derken, Tokattaki deprem bize İstanbul'da meydana gelmesi muhtemel olan depremi tekrar hatırlattı Marmara depreminden sonra 30 yıl içinde Marmara fay hattı kırılacağı meydana gelecek depremin 7 üzerinde olacağını bilim adamları günlerce açıkladı. Sağır sultan duydu. Fakat hala çalışmalar çok yavaş dar kapsamlı olarak yürütülüyor bence. İstanbul depreminin yarın olacakmış gibi ele alınıp, herkese kendilerine düşenin ne olduğu ne yapması gerektiği öğretilmelidir. Civar iller nasıl hareket edecek, hangi konularda yardım yapacağı alanları belirtilmeli. Provalar yapılmalı, halk hazırlıklı olmalıdır ki zayiat az olsun dönüşüm konusunda da çok ağır hakaret ediliyor. İmar uygulamalarında yapılacak küçük değişiklerle müteahhitlerin işe girmesi saglanabilir. Çok kısa sürede yenilenmeler sağlanabilir. Taşın altına elini sokacak adamlara, ihtiyaç var. AKP seçimi kaybetmesinin faturasını birilerine yükleyip kurtulamaz. Gelir dağılımındaki uçurum devam ettiği sürece bir kaç seçim sonra baraj altına kalacaktır. Çünkü Allah her şeyi görendir bu kadar zulümün cezasız kalması mümkün değildir. Son günlerde kanser vakalarının girip gibi zenginleri huzursuz ettiğini görüyorum. Ne kadar malın olursa olsun yaptığın iyilikler seninle gidecektir. Arkandan dua edecek kaç adam bıraktın. Önemli olan o gerisi boş onun için halkı kazıklayıp, para kazandığı sananlar kanser olunca aklı başına geliyor. Ama iş işten geçmiş oluyor sonuç aynı.

Fenerbahçe, dün olimpiyakosu mağlup etti. Fakat şans yanında değildi, uzatmalar penaltı atışları sonunda konferans liginden elendi. Ben Aston villaya elenebileceğimizi onu geçersek bu kupayı Fenerbahçenin müzesine götüreceğini düşünenlerdendim olmadı. Önemli değil şimdi önümüze bakalım. Fenerbahçe olarak görevimizi yaptık. 2,5 puan alıp önümüzdeki yıl şampiyonalar ligine bir takımımız direk katılacak diğeri iki eleme ile katılacak. Bu Türk futboluna hediyemiz olsun. Fenerbahçe takımı aynı teknik heyet aynı nasıl oluyorda, sezon başındaki farklı galibiyetler alınmıyor. İcerden mi sabote var dışarıdaki şerefsizleri az çok tahmin ediyoruz Ali Koç ve İsmail Kartal bu konuyu araştırmalıdır bu her şeyi çözer.