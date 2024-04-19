KİM KAZANDI?

Türkiye’de 30 büyük şehir belediyesi, 519 ilçe belediyesi, büyük şehrin dışındaki ilçelerle birlikte toplam ilçe sayısı 922’dir. En çok ilçeye sahip ilimiz ise İstanbul’dur. Ben şimdi “Kim kazandı?” sorusunu sormak istiyorum. Bu soru genelleme yapan herkesin sorduğu bir sorudur. Ben bu soruyu 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler için soruyorum. “Bu yerel seçimi kim kazandı?” diyorum. Siz mutlaka “halk kazandı…” diyeceksiniz. Ama ben “RTE ve AKP kazandı…” diyorum. Çünkü yerel seçimlerin sonuçlarının belli olduğu gece yarısı RTE ekibiyle birlikte İstanbul’dan Ankara’ya AKP Genel Merkezine geldi.

Seçim kaybetmiş içleri buruk üyelerine yaptığı konuşmada RTE’nin en çok ilgimi çeken cümlesi “demokrasi kazandı…” açıklamasıydı. Yani AKP’nin 23 yıllık iktidarı döneminde “demokrasi” yokmuş, AKP kaybedince ve ana muhalefet partisi CHP, Türkiye genelinde birinci parti olunca “demokrasi” kazanmış oldu. Onun için diyorum ki; “RTE” kazandı. AKP’nin iktidar olduğu 2001 yılından günümüze değin, CHP’yi başta Deniz Baykal olmak üzere “Ekmek için Ekmelettin ve Devlet Bahçeli’nin peşine düşen” Kemal Kılıçdaroğlu bu partiye genel başkanlık yaptılar. Baykal ve Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde ve genel seçimlerde CHP’yi sahil şeridine sıkıştırmışlardı. 31 Mart yerel seçimlerinde Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’den Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya doğru hızla ilerleyen bir CHP tablosu yaratıldı. CHP, Kütahya, Adıyaman, Amasya, Kastamonu, Artvin, Giresun, Kilis, Denizli, Uşak gibi AKP’nin kaleleri olduğu ileri sürülen illerde, AKP’nin ihaleler patlattığı, borç batağına soktuğu illeri geri aldı.

Yani var olan 30 büyükşehirin 14’ünü, 51 il belediyesinin 21’ini,337 ilçe belediyesi ile birlikte 54 belde belediyesini CHP aldı. Yani “demokrasi” kazanınca CHP’li belediyeler Türkiye nüfusunun yüzde 64’ünü, ekonomik büyüklüğünün yüzde 80’ini temsil eden kentleri yönetecek duruma geldi. Bunun adına “demokratik devrim” demek yerinde olur. Öte yandan iktidar partisi AKP ise 12 büyükşehir, 12 il, 356 ilçe 125 belde belediyesini kazandı. AKP’nin vazgeçilmez orağı MHP ise Türkiye genelinde aldığı 4.98 oy ile 8 il belediyesi kazandı. Cumhur İttifakı MHP’ye yaradı desek yeridir. Genel ve yerel seçimlerde RTE’nin sürekli PKK ile ilişkilendirdiği DEM Parti 3 büyükşehir, 7 il, 65 ilçe, 7 belde belediyesi aldı. Seçimin şaşırtanı ise Yeniden Refah Partisi oldu. YRP 6.19 oy ile 1 büyükşehir, 1 il belediye, 39 ilçe belediyesi kazandı.

İYİ Parti 1 il, 24 ilçe, 4 belde belediyesi kazandı.

CHP sadece il belediyelerini kazanmadı. Kazandığı birçok ilde adeta tulum çıkardı. İlçeleri, belediye meclislerini de aldı. Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Tek adam rejiminin kuruyucusu RTE ve Bahçeli “her dediğimiz olacak” diyemeyecekler… Şimdi CHP’li belediye başkanları AKP’den aldıkları belediyelerin borçlarını, yolsuzluklar varsa yolsuzlukları açıklayıp yargıya taşımaları gerekiyor. Halkın parasını çarçur edenlerden hesap sorulması gerekmiyor mu? Tarikat ve cemaatlerin elini eteğini öpenler kaybetti... Devlet adamı kimliğini unutup siyasi parti temsilcisi olarak sokak sokak seçmenleri ikna etmek için gezen AKP’li bakanlar kaybetti... İhaleler yoluyla işçinin, gencin, emeklinin kanını emenler kaybetti... Hiç birisi milletvekili olmayan RTE tarafından atandıkları koltukların verdiği güçle kendilerini “DEVLET” sananlar kaybetti. Tespitler doğru mu? Ne dersiniz?