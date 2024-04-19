TELEFERİK NEDEN DÜŞTÜ?

Antalya’da meydana gelen teleferik kazasını ve bu kaza sonrasında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı vakasını sizde duymuşsunuzdur.

Bu gelişme bir yönü ile son derecede olumludur, malum memlekette İliç ve Soma’da çok vahim maden kazaları yaşandı hiçbir kamu görevlisine sorumluluk yüklenmedi. Çorlu’da büyük bir tren faciası yaşandı gene bir kamu görevlisi suçlanmadı, siyaset ve bürokrasi sorumluluk üstlenmedi. Malum son olarak on kenti vuran büyük bir deprem oldu, resmi rakamlara göre 53 bin kişi öldü ama gene kamu görevlileri ve siyasiler mahkeme önünde hesap vermedi.

Bakın bu memlekette bürokrat ve siyasilerde yasal olarak hesap sorulmadıkça bu tip kazaların ya da doğa olaylarının birer faciaya dönüşmesini kimse önleyemez.

Bu yüzden Antalya’da ki kazadan dolayı seçilmiş bir kamu görevlisinin yargılanması umarım sadece muhalefet partisi mensubu olan kamu görevlilerine değil imzası ya da kararda sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerine de uygulanır diyeyim ve asıl konumuza geçeyim.

Bu kaza ile ilgili fotoğrafları görünce bir ayrıntı dikkatimi çekti; bu teleferiğin ayaklarından biri kırılmış ve bir teleferik kabinine çarparak içindekilerin aşağıya düşmesine yol açmıştı ya işte o ayağın nasıl koptuğu aşağıdaki fotoğrafta oldukça net bir şekilde görülüyor.

Fotoğrafta da görüldüğü üzere teleferiğin ayağı tam ek yerinden kopmuş…

Bu fotoğrafı bilgisine güvendiğim bir mühendis arkadaşıma gönderdim ve bu ayak neden kopmuş olabilir dedim, verdiği cevap özetle şöyle:

Ayağın ek yerindeki flanş, yani bağlantı yerleri sağlam görünüyor. Ayağın kendisinde de bir deformasyon yok. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla temel betonunu bir heyelan yüzünden yerinden de oynamamış bu kopmanın nedeni cıvata kesilmesi gibi görünüyor dedi. Elbette net ve bilimsel bir yorum yapabilmek için cıvataların malzemesini incelememiz çok daha doğru olur diye de ekledi.

Sonuç olarak dostumun yorumu kazanın nedeninin mühendislik ve tasarım kaynaklı yapısal bir sorun olduğu yönünde. Böyle bir yapısal soruna bakım eksikliği ve sair nedenlerin yol açması da pek mümkün değildir. Neticede bu yapıda kullanılan direk ve cıvata gibi parçalar çok büyük bir olasılıkla sıcak daldırma galvaniz kaplama yöntemi ile üretilmiştir öyle üç beş yıl içinde paslanıp, iş göremez hale gelmez. Zaten bu yöntem kullanılmadı, iklim ve arazi koşulları dikkate alınmadıysa bu da başlı başına bir yapısal sorundur, bakım ve işletme hataları ile ilgili değildir.

Ayrıca bu cıvatalar çalışan ve aşınan parçalar değil, metal yorulması, korozyon ve benzeri etkenler içinde çok az bir zaman geçmiş bulunuyor.

Dostum çok büyük bir olasılıkla cıvata çapı ve malzeme kalitesi yanlış hesaplanmış, yanlış kullanılmış sonuçta cıvatalar kesilip direk devrilmiş ve bu kaza meydana gelmiş dedi.

Sonuç olarak 2017 yılında belediye AKP yönetimindeyken bu yapıyı tasarlayan, inşa eden ve kabulünü yaparak işletme izni veren tüm yetkililerin ciddi ihmal ve sorumluluğu var gibi duruyor.

Mademki Kepez Belediye Başkanı bu kazadan dolayı tutuklandı bu işte dahli olan tüm sıralı amirlerin de tutuklanması ve yargılanması gerçeğin ortaya çıkması gerekmez mi?