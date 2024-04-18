Tatil dönüşü

Bayram nedeniyle Bodruma gitmiştik her sey çok güzel. Harika diyenlerin neden dediğini anladık, 3 top dondurmaya 750 TL veren 4 arkadaş akşam yemeğinde 10350 TL emeklilerin bir ay bekleyip maaş olarak aldığından fazla hesap ödeyenler için Borum tabi ki harika.Gelir dağılımındaki uçurumun bu kadar belirgin olduğu bir ortamda en az alanla en çok alanların arasındaki fark akıl alır gibi değil. Buna Allah' ta razı olur mu bilemem fakat tahminim humese ayetine göre razı olmaz düşüncesindeyim. Ankara'ya dönerken Sivrihisar da şoförler federasyonunun tesislerinde bir arkadaşın nasıl geçti en çok neyi beğendin deyince ben de harika bir dinlenme oldu, misafir olmak çok güzel dedim. Çocuklardan Allah razı olsun iyi ki varlar dedim. Ama neyi beğendin dersen sorusuna bende, Ankara'ya dönmesini dedim. Ankara'nın neyini beğendiniz sözüne İstanbul'a dönmesini diyenler gibi şimdi temmuzda emekliye gereken maaş artırımına karar vereceklere emeklilerin geçinemiyorum. Değil imdat can kurtaran yok mu diye seslendiğini söylüyorum. Dünyada bu gün emeklinin düşürüldüğü gibi ölüm yaşamına mahkum edilen ikinci bir ülke var mı bilmem ama olmasının imkansız olduğunu çok iyi biliyorum. Azıcık vicdanı olan insan empati yapıp 10.000 TL maaşla bir ay nasıl yaşanacağını denerse bütün sorunların çözüleceğini tahmin ediyorum.

Maliye bakanını dinleyenlerin olmaması, israfa son verilmemesi, şu anda pek önemi olmayan yatırımların ertelenmesi olmadan bütçe açığı azalmaz. emekli maaşı da insanca yaşam seviyesine çıkmaz. bu durumda 4 5 yıl devam edemez, iktidarın her şeyi bir yana bırakıp ilk iş 50000 üzerinde maaşı olanlardan biraz kesip emekliye vermesi gerekir. Seçimlerden önce uyarmıştım. Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın diye sonuç devletin bütün imkanlarının kullanılmasına rağmen hezimet oldu. Eğer emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılsaydı seçim sonuçları 22 yıldan beri AKP Zaferi ile sonuçlanırdı. Şimdide emekli maaşları bu günkü durumu ile bu AKP iktidarının devamının zor olduğunu düşünüyorum. Bürokrasi kademesindeki çalışanların başkanı yanıltmamasını temmuzda emekliye maaş artışı yapmasını öneriyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan tüm yurttaşlarımızın huzur mutluluk refah saadet içinde sağlıklı bir yaşam sağlanması için ekonomi birinci sıra da geliyor. Bunun için merkez bankası elinde bulunan enstüramanlarla ekonomiyi düzeltebilir. Dışarıdan müdahale edilmemesi şart edilirse ülkeyi sevenin gerekirse görevi bırakmayı göze almalı. Taviz vermeden gerekeni yapmalıdır. İçişleri bakanı geldiği günden beri başarılı çalışmalar yapıyor. Dışarıdan Türkiye ye bakan lar memnun adaletin içinde bulunanlarda İç işleri bakanını örnek alıp davaları uzatmadan haklı kararlar verirlerse dışarıdan bakanlar yatırım yapmak için Türkiye'yi tercih ederler. Şu anda adaletin yüzünden ülkeyi terk eden yabancı şirketler vaz geçer dışarıdan yabancı yatırımcılar ülkeye gelir ve hatta gidenlerden geri gelenlerde olur. Adaletin mülkün temeli olduğunu unutmamalıyız.

FB bugün olimpiyakosu misafir edecek konferans ligindeki eleme son maçı olduğu için olimpiyakosu ciddiye almalı. Onun için de en güçlü kadro ile sahaya çıkmalıyız yeter mi yetmez en güzel futbolumuzu oynamalıyız. Bir sıfır bize yeter hesaplarını bir tarafa bırakıp şampiyonanın en güçlü favorisi olduğumuzu dünyaya göstermeliyiz. Konferans ligi şampiyonunun FB olacağını bu kupayı Fenerbahçe kulübünün müzesine taşıyacağımızı rakiplerimize kabul ettirmeliyiz.