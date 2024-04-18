Nerden başlasam, nasıl anlatsam?

Yok yok MFÖ şarkısından bahsedecek değilim gezdirdiğim düşünceleri toparlamaya çalışıyorum. Eniyisi ortaya karışık yapayım... Gerçek bir hikayeden uyarlanmış, 2.Dünya Savaşı sırasında kahraman ilan edilen şampiyon boksör Barney Ross’un uyuşturucuyla mücadelesini anlatan 'Sırtımdaki Maymun' filminin isminden mülhem, anılarla harmanlayıp bir türlü toparlayıp yazamadığım 'zeytinyağı gibi üste çıkmak' becerisinin öyküsünü, meğerse Arthur Schopenhauer 'HAKLI ÇIKMA SANATI’ (ISBN 978-875-07-6786-7 Can Yayınları) kitabında 38 kısım tekmili birden yazmışmış... Aslında Kadıköy Maarif Koleji Münazara Takımı kaptanıyken bunu el yordamıyla doğaçlama öğrenmişim...

Malum, münazara bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir sohbet ve tartışma platformudur. Hiç unutmam rahmetli kardeşlerim Sühendan Taftalı ve Yavuz Taga ile birlikteki takımımızla, İstanbul Harbiye Radyo evinde, iki okul öğrencilerinin bulunduğu, canlı kaydı yapılan yarışmada, dibine kadar 'Öz Türkçe'ci olmamıza rağmen bahtımıza çıkan 'Edebi Aruz Ölçüsü' kullanmanın faziletlerini Halk edebiyatında ki feilâtün (fâilatün) / feilâtün / feilâtün / feilün kalıplarında yazılmış şiirler okuyarak savunmuştuk.

Haklı Çıkma Sanatı kitabı; ‘Schopenhauer eristik diyalektik adını verdiği tartışma sanatını, köklerini Yunan felsefesinde bularak tüm yönleriyle ele almış, haklılıktan bağımsız olarak sadece haklı çıkma yöntemlerini inceliyor. Herhangi bir fikrin

ya da önermenin doğru olsun veya olmasın doğru gibi görünmesini sağlayacak 38 hile öne sürüyor. İnsanın doğasındaki kötülük, kibir ve hilekârlıktan doğan haklı çıkma arzusunu hem karşı tarafı hem de dinleyicileri ikna ederek gerçekleştirmenin yollarını açıklarken aynı zamanda bu hileler bize karşı kullanıldığında kendimizi nasıl savunacağımızı da gösteriyor.

Schopenhauer’in 1830’da yazdığı ve ancak ölümünden sonra yayımlanan bu kılavuz, eline düştüğü ve onu layıkıyla kullanan okurun niyetine bağlı olarak hem soğukkanlılıkla tasarlanmış tehlikeli bir silah hem de muzip ve kıvrak bir zekânın

insanlığa lütfu.’ Şeklinde sunulmuş. Birkaç hilenin altını çizsem kitabın önemini anlayacaksınız.

Mesela *Hile1: GENİŞLETME; karşı tarafın iddiasını doğal sınırlarının dışına çıkarmak mümkün olduğunca genel olarak yorumlamak mümkün olan en geniş anlamda algılamak ve abartmak diğer yandan kendi de ağlarımızı mümkün olan en dar anlamıyla alıp mümkün olduğunca doğal sınırlar içinde tutmak çünkü biri daha ne kadar genel olursa saldırıya o kadaraçık hale gelir.

*Hile6: Kanıtlanması gereken şeyi doğru varsayarak gizli bir petitio principi (kendi kendini kanıtlayan önerme) yaparız. *Hile9: Soruları, onlardan çıkarılacak sonucun gerektirdiği sırayla değil farklı farklı yerlerde sormak böylece karşı taraf nereye vurulmak istendiğini anlamaz önlem alamaz. *Hile 18: Karşı tarafın bizi yenilgiye sürükleyecek argümanlar sunduğunu fark ettiğimizde onun sonuca ulaşmasına izin vermememiz tartışmanın gidişatını zamanında durdurmamız, geri çekilmemiz ya da konuyu başka bir önermelere çekmemiz gerekir. Kısacası bir mutatio controversiae (tartışma konusundan sapma) yaratmamız gerekir. Tam 38 tane Makyavel’e şapka çıkartacak hile önerisi. Benzeri bir kitabı günümüzde bizden kim yazdı? Söylememe gerek yok herhalde.