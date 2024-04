Dünya savaşı olmaz

İran müsaadelerinizle diyerek elçiliğine yapılan saldırıya cevap vermek için İsrail'e İHA ve Balistik füzeler, dronlarla saldırı düzenledi. Şimdi İsrail'in eline bir koz geçti bunu bahane ederek İran'ın nükleer güçlerine saldırabilir tabiki. Ağası emrederse, İsrail , ABD olmadan hiçbir savaşa giremez. Çünkü insanları kıymetlidir,100 kişiye karşı on kişi zayiat verse savaşı kaybetmiş olur. Şimdi ABD İran'dan bazı tavizler isteyecektir. İran buna uyar mı göreceğiz. Uyarsa savaşı, masa başında kaybetmiş olur. ABD İran'a girerse kolay kolay çıkmaz. Bunu düşünüp İran ABD'ye taviz vermeyip savaşmayı seçmelidir. zira İran, göğüs göğüse savaşta İsrail'de canlı kimseyi bırakmaz. Savaşçı millettir İsrail, tarihten silinir. ABD savaşta İsrail'in destekçisi olunca Rusya'da İran'ın yanında olursa dünya savaşı çıkar. O zaman iş büyür kuantum silahları, işe karışırsa dünyanın sonu olur. Canlı hiçbir şey kalmaz. Bu dünyada kuantum savaşını göze alabilecek insanın doğduğunu düşünmüyorum kimse bunu göze alamaz. Çünkü bir nevi intihar etmektir, kendi ve ailesi de yok olacaktır

Antalya'da teleferik kabininde meydana gelen açılma sonucu, oluşan kazada bir kişi öldü, 9 kişide yaralandı. Ben yaşamım boyunca böyle bir olaya şahit olmadım. Dünyada da eşi olmadığını sanıyorum, Çünkü duyulurdu önemli bir olay. 23 saat süren kurtarma operasyonu haber değeri olan bir olaydı. Şimdi bilirkişi raporu olayın meydana gelişini açığa çıkartacaktır. Aceleyle yapılan tutuklamalar, biraz erken oldu 53 bin kişinin öldüğü depreme bakınca birazda haksız olduğunu düşünüyorum. Suçlu kimse cezayı o çekmelidir. Belki de sabotaj vardır o zaman tutuklananlar boşu boşuna ceza evine girmiş olacaklar diye düşünüyorum. Allah bir daha böyle kazalar vermesin, ülkemizi felaketlerden korusun.

Bugün mesai başladı, başkanlar makamlarına oturdular. Şimdi çalışma zamanı her gün bir belediyeden başlanan projeler duymak istiyoruz. Şu kadar yardım yaptım kelimesini hiçbir zaman duymak istemiyoruz. Şu kadar insana iş imkanı yarattık, yardım almaktan kurtardık söylemleri duymak istiyoruz. Türkiye'nin en önemli sorunu bu her karış toprakta harika iş imkanı var. Vatanını seven, aldığı maaşı helal ettiren yöneticiye ihtiyaç var. Bence şu anda bu da var. Hadi Allah bismillah deyip işe başlamalı. Daha önce yolsuzluk yapılmış, bahanelerini bir tarafa bırakmalı. O hukukun işi başkanlar ilk iş iş imkanı yaratmalıdır. Akşam eve gidince şu kadar insana iş verdım demeli. huzur içinde yatağına gitmelidir.

FB Karagümrük karşısında zorlandı. Fakat galip gelmeyi becerdi, İsmail Kartal'ı eleştirenler şunu unutmamalı. Bu takımın elde ettiği başarı çok önemli. Bu günkü başarının mimarı İsmail Kartal'dır. FB ligin başından, biraz daha dağınık görüntü veriyor. ünkü FB'nin karşısına çıkanlar aslan kesiliyorlar. Sanki FB'yi yenmek her şeyden önemli. Bunun içinde FB maçından sonra dökülüyorlar. Enerjileri bitiyor ve de küme düşme durumuna giriyorlar. Pendik maçında İbrahim Üzülmez'in FB'yi iyi analiz ettik deyip, oyuncuları sakat numarası yapıp her türlü ahlak dışı sportmenliğe aykırı davranışlarla maçı tamamlatması da en az topun sahada kaldığı maç olarak tarihe geçti. Sporcu zeki çevik AHLAKLI olmak zorundadır. Binlerce taraftarın önünde onu doğuran eğiten öğreten insanları da düşünüp her şeyi bilen her şeyi gören Allah'ın haksızlık yapanları cezalandırdıklarını düşünüp adam gibi çıkıp sporunu yapmalıdır. O zaman taktir edilir, sevilir aksi taktirde üç kağıtçı sahtekar şerefsiz birey olarak anılır.