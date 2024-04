Seçim sonuç tartışması

Bütün tv kanallarında AKP seçimi neden kay betti tartışmaları bitmedi herkes kendi aklınca sebepler uyduruyor hiç bir kimse açıkca Sayın Cumhurbaşkanının aldatıldığını söyleme cesa retini gösteremiyor İstanbula çok önem veren Erdoğan yalancı anket şirketleri yalancı seçim koordinatörü şirket tarafından yanıltıcı beyan larla zaman kaybettirildi Murat Kurum bu seçime alışık olmadığını halkın bu seçimde kendisine gösterdiği ilginin az olduğunu dev letin bütün imkanlarının kullanılmasının sonu cu degiştirmeyeceğini gördüğünü etrafındaki menfaat pereslerin seçime etki edemeyeceğini söylemeliydi. Ben cumhurbaşkanının etrafında bulunan yüksek maaşlıların içinde bir kişinin gerçeği söyleme cesareti göstereceğine inan mam onlar cumhurbaşkanı ne söylerse taktik etme görevinde olanlardır onların içinde maaş almayan unvanı halkı temsilen olan bir insan olsaydı durumu gerçeği ile görmek mümkün olurdu o halk temsilcisi maddi menfaati olma dığı için her konuda doğruyu söyler bundan en çok kazanan başkan olurdu.



Ben seçimin kaderini Maliye bakanı tayin etti diyorum Emekliye para yok dedirtenin o olduğunu cumhurbaşkanı da Emekliye para yok deyince tepki aldığını biliyorum Cumhur başkanı gittiği illerde İstanbul'daki akrabaları arayın Murat Kuruma oy versinler dediğinde emekliler tam aksini yaptılar oylarınızı Ekrem İmamoğluna verin dediler arkadaki makas bir milyonu bu yüzden aştı. Devletin bütün imkan ları bakanları memurları sivil toplum örgütleri elindeki bütün enstrümanları kullanmalarına rağmen bu sonuç bize seçimlerde İç işleri bakanı Adalet bakanı Ulaştırma bakanı ayrılsa Cumhurbaşkanı ve bütün bakanlar seçime mü dahale etmese Devletin imkanlarını hiç kimse kullanmasa Adalet kalkınma partisi yüzde on beşi geçmeyeceğini göstermiştir bunu kimse cumhurbaşkanı Erdoğan a söyleyemez bunun için de doğruyu bulmak imkansız olur birisi bunu söyleseydi emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkartılsaydı bugün 22 seneden bu güne kadar 16 seçimde Kılıçdarogluna kaybet meyen AKP bu seçimide kazanırdı şimdi ne yaparsan yap emekli maaşını asgari ücret üstüne çıkar dört maaş ikramiye ver boş artık bir daha seçim kazanmak mümkün değildir tabiki bu benim fikrim el elden üstün derler aksi olmaz diyemem bende yanılabilirim .

İsrail durmuyor insanlık suçu işliyor ABD devletinin gücü Netanyahuya yetmiyor sonu çok büyük felaketlere neden olacağa benziyor bu İsrail oğullarının tarihten silinecegini ve bir daha ayağa kalkamıyacağını düşünmemize sebeb oluyor kutsal kitabımız kuranı kerim de bu konuda ikaz var anlayana Haması kim kul lanıyor ne zaman vaz geçip barış içinde yıkılan yerlerin onarılıp yeniden sulh içinde filistinliler vatanlarını huzur içinde yaşanır hale getirecek merak ediyorum.

Duamız en kısa sürede olur diyorum çünkü çok büyük insan kaybı ve de yıkım oldu. Trabzon FB ye değil ligin orta sıralarındaki Sivas spora da 1 0 yenildi her kez Trabzon takımının gerçek gücünü gördü demekki lafla değil güçlü takım kurmakla başarılı sonuçlar elde edilebilir bunun dışındaki haksızlıklarla elde edilen kul hakkı yiyerek şampiyon olmaya çalışanlar sonunda belalarını bulurlar Allah her şeyi görüyor her şeyi biliyor inancındayım ben haksızlık yapanın iflah ulmadığına şahidim. Masum taraftarları Allah korusun onlar saf hiç bir şeyden haberi olmayan takımlarının galibi yeti ile mutlu olan insanlar Allah tan korkmaz kul dan utanmaz şefsizlerin yapacakları kum pasla ligin kaderinin değişeceğini hakkı olma yan sampiyonlukların kazanılacağını düşün mezler eğer böyle olacağını bilseler statlara gitmezler ahlaksızlarda kendileri çalar kendile ri oynarlar.