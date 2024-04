Kul hakkının affı yoktur

Seçimler geçeli 12 gün oldu. İtirazlar karara bağlanıyor, kazananlar mazbatalarını aldılar, göreve başladılar. Sayım hatası olabilir fakat 3300 ölmüş insanın yerine oy kullananlar hiç mi Allah’tan korkmadılar? Allah, bize şah damarından yakın, her şeyi bilen, her şeyi görendir, diye inananlardanız. Şimdi başkan seçilip mazbatasını alan belediye başkanı, kul hakkı almış oluyor. Bunu inceleyen YSK kurulu üyeleri kul hakkı almış oluyor. Ucu, devleti yönetenlere kadar uzanan kul hakkı günahı işlenmiş oluyor. Bu suça karışanlar, dinimize göre mutlaka ceza çekiyorlar ya yakınları ölüyor ya sakat kalıyor, kanser oluyor. Mutlaka ölünceye kadar sürüm sürüm sürünüyorlar. Nereden geldiğini anlıyorlar fakat işledikleri suçu bildikleri için kendilerini kandırıyorlar. Ben hayatım boyunca kul hakkı yiyenlerin ölemediklerini, felç olup günlerce Allah’a, canımı al, diye yalvardıklarını gördüm. Ölümden sora kabir azabı, cehennem azabını bilemem. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e göre cehennem azabı çekilecek gibi bir şey değil, kul hakkı yiyenler düşünsün.

Bayram tatili nedeni ile çocuklar birlikte olalım diye Bodruma götürdüler. Allah ömürler versin, rahatımız yerinde. Alışverişe çıkarken ben de gidiyorum. Ekmek 40 lira, biraz büyükçe. Her şey ona göre düşünmeli. 3 top dondurma 750 TL, emekli maaşı 10.000 TL. Aklınıza gelen her şey kaliteli ama Ankara’nın iki katı. En önemli olan, yaz aylarındaki gibi kalabalık. Şikâyet eden yok, herkes mutlu, herkes memnun. Bu, gelir dağılımındaki adaletsizliği gösteriyor. Biri zor geçiniyor, evinden çıkamıyor, aldığı maaş yol parasına yetmiyor. Diğeri 100.000 TL’nin çok üstünde kazanıyor, bir eli yağda bir eli balda. Bu adaletsiz gelir dağılımı, dünyanın hiçbir ülkesinde olamaz diye düşünüyorum. İnsanlar isyan eder, birbirini yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan Türk milletinin her ferdi, o kadar asil ki bu adaletsizliğe isyan etmiyor. Fakirler, aza kanaat ediyor, susuyor, sabrediyor. Atatürk’e, öğretmen maaşı ne kadar olsun, diye soranlara, milletvekili maaşı kadar olsun, dediği günden bugüne geldik. Arada uçurum var, kapanması imkânsız.

Dün akşam, FB, Konferans Ligi eleme ilk maçına çıktı. İsmail Kartal’a, Olimpiakos’u Türkiye’deki ikinci lig takımı mı sandın, diye sormak lazım. Neden tam kadro sahaya çıkmadın, Batshuayi’yi neden oynatmadın, ülke puanı için sahaya çıkıp, galip gelip dön, diye bir gün önce yazmıştım. İsmail Kartal’ı az çok tanırım, düzgün olarak sanki birileri maçı satmış, o da alet olmuş gibiydi. Maç 3-2 bitti. İstanbul’da yenip eleriz diye teselli ediyorlar. İnşallah iki farkla yenerler. Aksi ise bir yıllık emekler heba olur, son pişmanlık fayda vermez. Mağlubiyete rağmen İsmail Kartal’a inanıyor, Olimpiakos’u yenip eleyeceğine inanıyorum.