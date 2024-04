Şeker bayramı çocuklar

Şeker bayramı deyince, 30 gün oruçtan sonra insanların birbirlerini kutlamaları, küçüklerin büyüklerin ellerini öpmeleri, büyüklerinden şeker, harçlık almaları anlamında idi. 38 sene önce Alanya’da yazlık bir ev almıştık, bayramları orada geçirirdik. Arife günü alışverişte en çok şeker alırdık. Birkaç çeşit şekerle bayrama girerdik. Çocuklar, guruplar halinde kapımızı çalarlar, şekerleri alırlar, gülücükler atarak, koşarak giderlerdi. Bayram bittiğinde, evde iki buçuk kilo şekerden kalan olmazdı, iki taraf içinde son derece mutluluk olurdu. Çocuklar da şen, biz de mutlu ve şendik.

Aradan yıllar geçti. Her yıl çocuklar azaldı, biz yaşlandık, nasıl oldu otuz yılda yavaş yavaş çocuklar gelmez oldu? O yeri hiç dolamaz sevgi, saygı eridi, yok oldu. Anne babalarımız çocukları eğitemediler. Yoksa okullarda mı çocuklara az eğitim veriliyor, anlaşılması zor bir durum. Büyüğünü, küçüğünü bilmeyen, sevgisiz, saygısız, utanmaz, arlanmaz bir toplum oluşmaya başladı. Allah beterinden saklasın, bugünleri aratmasın.

Ekonominin bozulması, maliye bakanımızın para bulamaması, emekliye, para yok, denmesi, emeklilerin torunlarına harçlık verememesi, torunların saygı, sevgi duymasını azalttı. Bu gidişle düzeltilmesi imkânsız, sevgisiz bir toplum oluşuyor. Bu toplum devlete de saygı duymaz, ülkesini savunmaz, rezil bir güruh haline gelir. Bizim yaştakiler inşallah görmezler fakat gençler için cennette yaşam yerini cehenneme bırakır.

Ankara’dan Bodruma giderken çok uzun bir mesafe katettik. Allah, bize öyle bir ülke yaratmış ki daha güzeli yok. Yol boyunca etrafa bakınca, hiçbiri birine benzemeyen, harika bir doğa hediye etmiş. Bize, çalışmak, bu güzellikleri değerlendirmek kalmış. Şimdi seçimler biti, öyle bir sonuç çıktı ki CHP’nin bahane bulacağı hiçbir şey kalmadı. Ankara, Eskişehir, Afyon, Denizli, Aydın, Muğla, büyükşehir belediye baş kanlığını kazandılar. El ele verip yol boyunca, Ankara Polatlı’nın kuru soğanını, Eskişehir Sivrihisar’ın kimyonunu, Afyon’un lokumunu, kaymağını, Denizli'nin horozunu, Aydın’ın incirini, Muğla’nın turizmini geliştirmek için kullanmaları, yol boyunca üretimin artırılması, çiftçinin para kazanmasını, iş bulmasını, sosyal yardım kabul etmemesini sağlayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan Türk milletinin her ferdi, refah içinde, bütün dünyanın imrendiği insanlar olacaktır. Bunun için çok basit belediye marketler, bunu hemen çözecektir. Ben, görev alan başkanların ülkesini seven, halkına saygı duyan, onların refah seviyesini artırmak için yapılacak her şeyi yapacaklarına eminin, Özgür Özel’in bunun için teşkilatı kurması yeterli olacaktır. Gerisini başkanlar yapar.



Bu akşam, Türkiye Cumhuriyeti’nin gururu Fenerbahçe’miz, ülkemiz için 84 milyonun göğüsünü kabartmak için Yunanistan’ın Olimpiakos takımı ile konferans ligi maçına çıkıyor. Atina’da oynanacak müsabakayı galibiyetle bitirip tur atlayacağı bir sonuçla döneceğine inanıyorum. FB, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da tuttuğu takımdır. Bu akşam sahada 40 milyon taraftarla birlikte, onun için de mücadele edecektir ve mutlu sona erecektir. Şansları açık olsun. FB’ye kumpas kuran kişiler, Allah’tan bulsunlar.