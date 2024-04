Akşener ne yapmaya çalışıyor?

Meral Akşener altılı masadan kalkıp, tekrar oturup görevini tamamladıktan sonra mahalli idareler seçimlerinde de tek başına seçime gireceğim kararını almış. Yine görevini alnının akıyla tamamlamıştır. Kendisinden bekleneni yapmıştır. Göçmen kızı olduğunu iftiharla övünerek her fırsatta açıklayan, Akşener seçimde aldığı tek başına seçime girme kararıyla kime yardım etti, kime zarar verdi biraz düşünelim. Bana abla demeyin dedi abla, bence hitaplar içinde en kıymetli olandır. Çünkü benimde ablam var. Benim Allah'tan sonra en kıymetlimdir. Acaba kendisini hak etmediği için mi bunu istedi sormak lazım. Bir önceki seçimde, ilk partiyi kurduğu andan itibaren CHP'nin milletvekillerini alıp grup kuran Sayın Kılıçdaroğlu'na övgüler söyleyen hanımefendi şimdi ne oldu? CHP'ye hakaret etti, birilerinden korkuyor, yapıyor desem kimseden korkmaz. Bir suç mu yaptı desem çocukları, torunları var. Onlardan korkar, Allah'tan korkar kul hakkından korkar yapmaz peki son seçimde CHP'ye neden zarar verdi. AK' ye dolayısı ile hizmet etti. Bunu anlayan bana lütfen anlatırsa sevinirim.

Akşener kime hırsız dedi? CHP'nin bu güne kadar oy çaldığı hırsızlık yaptığını 65 sene her seçimde oy kullanan birisi olarak hatırlamıyorum. Peki Hatay seçiminde 3300 civarında ölü insanlara, oy kullanıp seçim kazanmalarını söyledi. Anlamak zor seçimi kaybedersem, çekilirim evimde otururum demişti. Acaba hafıza kaybı mı oldu. Unutup partililer ısrar ettiler, kıramadım ne yapayım deyip bir dört yıl daha devam mı etmeyi düşünüyor anlamakta zorluk çekiyorum. Eğer böyle bir karar alırsa şaşırmam çünkü bu güne kadar yaptıklarına bakınca İmamoğlu'nun boynuna sarılıp sahip çıkarken dönüp, aleyhine sözler söyleyen insandan her şey beklenir. Ben yine de az ihtimal versem de devam kararı alıp son bir sürpriz yapıp eski dost düşman olmaz deyip Bahçeli'ye yuvaya dönüp Bahçelinin yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanına övgüler yapıp, siyasi hayatına devam ederse şaşmam bana abla demeyin diyenden her şey beklenir. Secimler bitti çok azda olsa itirazlarda oldu.

Onlarda YSK tarafından sonuçlandırılıp kazanmış olanlar, işlerine bakacak. Ülkeye, millete hayırlı işler yapacaklar. Bizde seçimlerde boş vaatler dinlemekten kurtulduk. Milletin, devletten büyük olduğuna şahitlik ettik. Şimdi iktidar suçlu aramaya başladı. Bence Maliye bakanı Cumhurbaşkanına para yok demesi, onunda emekliye para yok demesi bu sonucu doğurdu. Onun için şimdi AKP'nin eski günlere dönmesi için en az kazananla en çok kazanan arasında ki farkı azaltması gerekir diğerleri boş.



Fenerbahçe Süper kupa maçına U-19 takımı ile niçin çıktı? Olaya bu açıdan bakan yok, önüne gelen Ali Koç yanlış yaptı. çıkıp Fenerbahçe kupayı kazanmalı diye akıl yürütüyorlar. Bence spor yorumcuları da Ali Koç'un yaptığının ne için yaptığını anlayacak zekaya sahip, olmadıklarını görüyoruz. Süper kupanın FB-GS maçı olmaktan ziyade, Türk futbolunda yapılan haksızlıkların hilelerin, şikelerin düzeltilmesi için tepki olarak yapılmıştır. Bundan sonrada Sayın Ali Koç eylemlerini devam ettirecektir. iki yıl Ziraat Türkiye kupasına çıkmayacaktır. Gerekirse bir altliğe inmek, gerekirse ligden çekilip Avrupa'da oynamak gibi alternatifleri deneyecektir. Ne zaman şerefli, namuslu adamlar işe başlar ve hakemlere müdahale etmez. Türk futboluna zarar vermezse, o zaman Ali Koç İngiteredeki takımlar gibi oynayan kulüplerle süper ligi maçlarının oynanmasını sağlamış olur ve tarihe geçer. Bu cahil cühelaların hileyle kulüplerin başına geçip şerefsizlik yapmalarını da önlemiş olur. Bundan ekmek yiyenlerin de helal para kazanmalarını sağlar. Ali Koç ta bu yürek var. 30 milyon FB'nin donanımlı ahlaklı, şerefli taraftarı kendisine güvenmiş ve de yetki vermiştir.