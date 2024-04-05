Bugün Kadir Gecesi

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı gün olan, Kadir Gecemiz hepimize hayırlara vesile olsun. Kadir'in bereketi, huzuru, ailelerimize ülkemize milletimize mutluluk, refah, saadet, sağlık içinde, neşeli günlerle uzun ömürler versin. Bizi vatanımızı her türlü kötülüklerden korusun. Kuran-ı Kerimin ilk emri oku olmuştur. Allah kullarına oku emrini verirken, oku suresine çok geniş bir anlam yüklemiştir. Okuduğumuzu anlamamızı öğrenmemizi emretmiştir.. Ve de en ön emli olanı öğrendiklerimizi başkalarına da öğretmemizi istemiştir. Bunların hepsini bir arada, bir kelimede ancak Allah'ın toplayabileceğini düşünüp, ilk sureyle insanlığa anlayana Hz Muhammedin müslümanların peygamberi ol günü kabul etmelerini ona inanmalarını anlatmıştır. 23 yılda tamamlanacak olan Kuran-ı Kerim böyle başlamıştır ve 1400 sene önce inen surelerde bugün dahi çözülememiş bir çok bilgiler anlatılmıştır.

Seçimler bitti, mazbatalar dağıtılmaya başladı. Mazbatasını alanlar kolları sıvadı. İlk iş kapıyı sökmekle işe başlayan başkanı görünce, rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu aklıma geldi. Tokat Valisi iken ziyaretine gitmiştim. Özel kalem, boş Vali beyin kapısı açık içerde, Tokat'ın ileri gelen iş adamları ile toplantı halindeydi. Bende boş bir sandalyeye oturdum. Özel idare belediye halkın iştiraki ile Tokat'ın önceliği olan yatırımlar konuşuluyordu. Salça fabrikası, meyve suyu fabrikası gibi soğuk hava deposu, ambalaj tasnifleme fabrikası yapımı konuşuluyordu. Bunlardan hangisini isterseniz, devlet olarak maddi katkıda bulacağını söylüyordu. Elinizi çabuk tutun, bir an önce bitirelim dedi ve toplantı sona erdi. Bana sıra gelince, halkın para kazanacağı her yatırıma sahip çıkacağını, devletten yardım almadan, kazanıp refahını artıracağını, bunu bütün yurda yaymanın çok faydalı olacağını söylemişti. Takip ettim, yıldızlı Tokat otel başta çok fabrika kurdu. Hepsi hala çalışıyor, orada çalışanlar kendisini tanıyanlar rahmetle şükranla anıyorlar. Bence bu kadar dua Recep Yazıcıoğlu'nu cennete taşır.

Elinde imkan varken, toplumun refahını artırmak için yapılacak her şeyin ileride kendi nizede faydası olacağı açıktır. Şeffaf olarak, istihdam ağırlıklı işlerle işe başlayan başkanlar iki cihanda da huzur mutluluk bulacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, bu cennet vatana en büyük hizmeti yapmış olacaktır. Üreticilerin, ellerindeki malları satın alıp yurt içi yurt dışı pazarlar bulup değerlendiren belediyelerin iştiraki ile kurulacak. Şirketler halkın kalkınmasını huzur, mutluluk bulmasını sağlayacaktır. 776 bin km kara içinde bulunan nerede olursa olsun, yurdun her köşesindeki belediyeler kardeştir. Bu ruhla istihdam yaratacak işlerle işe başlamalıdırlar. İmkanı fazla olanlar az olanlara imkan sağlamalıdır.

Süper kupaya konferans ligi nedeniyle, tarih değiştirmeyen GS kulübü yöneticileri, şimdi kendiniz çalıp kendiniz oynayın U-19 da size yeter bir empati yapalım. şimdi konferans liginde GS oynasaydı ve bu maç sıklığı nedeni ile süper kupa tarihinde değişiklik isteseydi, hiç şüpheniz olmasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün kurduğu bu cumhuriyettin dünyaya tanıtılması için FB kulübü seve seve Galatasaray'ın teklifini kabul ederdi. Önce Türkiye her şeyden önemli derdi. Önüne konulan metni okumaktan aciz, bir yönetim kurulu başkanı 500 yıllık maziye sahip lisenin ruhunu taşıyan GS taraftarına zarar veriyor. Bu basit haksız kararlarla cehaletini ortaya koyuyor tarihinde gelmiş en kötü yönetimi yapıyor. İlk seçimde Türk milleti için Türk sporu için, donanımlı GS kulübüne yakışır insanların iş başına getirilip GS taraftarının da mutlu olacağı futbolda adaletin sağlanacağı günleri görmeyi diliyorum.