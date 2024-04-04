Başkanlara ilk iş imkanı yaratmak

Ramazan bayramı tatiline başladık Bodrum gümüşlükteki yazlığa gittik bayram tatili sona erince döneceğiz uzun iyi bir tatil dinlenme olacak. Bodrum gerçekten çok güzel bodrum da yaşayanlarda çok şanlı Van'daki belediye başkanı seçiminde İyi ki yüksek seçim kurulu var dedirten bir karar alındı Van'da hukuksuz bir şekilde seçimi kaza nan Zeydan ın mazbatasını vermemek isteyen mahkemenin kararını uygulamayıp seçimi kazanan Zeydan a yüksek seçim kurulu mazbatasını verdi ve çok büyük hukuksuzluğun önüne geçti ve kargaşa çıkarıp halkı isyana teşvik edenlere büyük bir ders verildi herkes şunu iyi bilsin ki bu seçim sadece mahalli idarelerle ilgili bir seçim bu seçimi çoğunlukla CHP li adaylar kazanmıştır. iktidar değişikliği devletin yönetimi ile ilgisi yok bir yıl önceki seçimi kazanan AKP devleti yönetmeye devam ediyor dört buçuk yıl daha devam edecektir. Şimdi çok güzel bir rekabet olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan tüm yurttaşlarımızın huzurunun refahı nın sağlanması için harika bir yarış olacaktır. Ülkemize milletimize hayırlı olsun.

Şimdi geç kalmadan yardım alan vatandaş hüviyetinden çalışıp kazanan vatandaş olmak isteyen vatandaşlara işçi ağırlıklı yatırımlarla iş imkanı zamanı CHP li belediye başkanları şu kadar vatandaşa yardım ettik yerine şu kadar vatandaşa iş imkanı yarattık diye övünmelerini bekliyoruz Türkiye Cumhuriyetinin en büyük sorunu işsizlik geçim sıkıntısı onun için mazbatasını alan başkan ceketini çıkarıp kolunu sıva yıp tarım hayvancılık öncelikle insanlara iş imkanı vermelidir. Belediyelerin vatandaşa en büyük yardımı üretmek isteyen vatandaşa im kan vermek ve ürettiğini paraya çevirmek Eskişehirde Büyükerşen köylünün yumurtasını sütünü halk ekmekte satarak 500 bin kişiye yardım yapmaktan daha büyük hizmet yapmış tır örnek alınabilir otobüs alıp ulaşımı kolaylaş tırmak yıllardaki çukurları tamir etmek çöpü toplamak kadar bence insanlara onurlu yaşam hakkı için iş imkanı yaratmakta önemlidir.

Bir örnek verirsek 400 m2 bir kapalı yerde 600 tavuk besleyen bir vatandaş günde 600 yumurta alır 3tl den satar 1800 tl günde para kazanıp yarısını masraf edip 900 tl günde 27 bin ayda kazanırsa 17 bin asgari ücret alandan çok helal para kazanmış olur bunu yaşadığı mız yerin özelliğine göre bıldırcın pekin ördeği kaz gibi o kadar geniş bir sahaya yayabiliriz ben başkan olsam turizm dahil ne yapıp para kazanacağımız iş varsa vatandaşa iş imkanı yaratırım ben vatandaşa sağlık konusunda insanların hasta olmaması için yardım yaparım onun dışında bir baraj düşünün örneğin İrfanlı 1000 kişi balıkçılık yaparak para kazanır asgari ücretten fazla geliri olur. FB Adanademirspor u 4 - 2 yendi hafta arası olmasına rağmen stat ful dü yalnız Türkiye nin değil dünyanın en coşkulu seyircisine sahip olan FB bütün ahlaksızlıklara rağmen dimdik ayakta kaldığını gösterdi olağan üstu kongre kararlarını bütün kalbimizle destekliyoruz Sayın Ali Koç ve yönetimi yalnız FB nin değil Türkiye Cumhuriyetinin onurunu gururunuda dünyaya kabul ettirmiş bulunuyorlar kendilerini bütün kalbimle destekliyorum. Doğru zamanda doğru karar vereceklerine inaniyoruz.