SİVASLILAR

Ankara devlet opera ve balesi Çin,de düzenlenen kültür sanat festivali haftasında, W.Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma”operası ile 1-2 Mayıs’ta 2013, Pekin’de, Çinli sanatseverlerin karşısına çıktık.Çok güzel bir temsilin ardından Pekin'de bulunan Türk konsolosluğu kokteyl için tüm sanatçıları ve sahne arkasındaki ekibimize ev sahipliği yaptı. Çine gitmeden önce ,aynı tarihlerde bir başka konser grubumuz Pekin'e gitmişti, onlardan elçilikte çalışanların Sivaslı olduğunu öğrenmiştim.
Konsolosluğun salonunda bize ikramlarda bulunan bir görevliye kendimi tanıttım,görevli kişi,benim geleceğimi arkadaşlardan öğrenmiş,çok sıcak bir karşılaşma ile hemşerilerimle Pekin'de konsolosluğumuzun salonunda uzun uzun sohbet etme imkanı buldum.Konsoloslukta görevli hemşerim,Bildik bir hikaye ile, Çin'e babası çalışma maksadıyla gitmiş,sonrada Peki’ne geçen baba,çocuklarını yanına aldırmış.Babadan oğula bir Elçilik serüvenini ikinci kuşak çocukları,bu görevi devam ettirerek,yaşamlarını artık çok çok uzaklarda sürdürmeyi başarmışlar.
Sivaslılar,çalışmak ve yeni bir dünya kurmak için,şehirlerinden ayrıldıkları için uzun yıllardır çok büyük göçler vermeye başlamışlar.
Yapılan araştırmalara göre Sivas’ın nüfusu önceki yıla oranla 868 kişi azalmıştır. Sivas’ta yaşayan Sivaslıların toplam nüfusu: 628 bin 927.
Sivas nüfus kütüğüne kayıtlı olup diğer illerde yaşayan ve Sivas’ta yaşayan Sivaslıların toplam nüfusu 1 milyon 969 bin 864 kişi.
En çok Sivaslının yaşadığı 5 şehir şu şekilde
İstanbul; 767 bin 428
Ankara’da: 160 bin 883
Kayseri’de 93 bin 616
İzmir’de: 80 bin 471
Kocaeli’nde: 40 bin 740 Sivas nüfus kütüğüne kayıtlı En az Sivaslının yaşadığı 5 şehir şu şekilde: Ardahan’da: 197
Kilis’te: 214
Iğdır’da: 273
Artvin’de: 290
Bayburt’ta: 346 kişi Sivas nüfus kütüğüne kayıtlı.
Her ilde her yerde her köşe başında homojen bir şekilde ülkeye ve dahi dünya şehirlerine bulundukları için Sivaslılar Türkiye'nin özeti gibi.
Yapılan bir diğer araştırmaya göre,Türkiye ve dünyadaki Sivaslı sayısı 7 milyon olarak belirtilmiş.
İstiklal Caddesi'nde bulunan İtalyan “Sent Antuan” Kilisesi çalışanı ile yıllar önce tanışmıştım.Kiliselerde görevliler,uzun yıllar ülkemizde yaşayınca Türkçeyide güzel konuşuyorlar.Kilisede çalışan görevli kişi ile sohbet ederken,çok güzel Türkçe konuştuğunu kendisine söyledim,görevli arkadaş “ben Türküm, ailemde Sivaslı”demişti “hayretler içinde kalmıştım. Sivaslıların bir kez daha, Türkiyenin özeti olduğuna karar vermiştim.
SES (SIVAS ACISI)
Şiir: Aziz Nesin
Şiirin orijinal adı: Sıvas Acısı
Beste: Fazıl Say “Opus 89” No.5, 2020 (Şarkı Versiyonu)
Ben tanırım
Bu bulut bizim oranın bulutu Hemşeriyiz ne de olsa
Benim için kalkmış ta Sivas'tan gelmiş Yurdumun bulutu
Başımın üstünde yeri var
Ben bilirim
Bu rüzgar bizim oranın rüzgarı Hemşerimiz ne de olsa
Benim için kopup gelmiş yayladan Yurdumun rüzgarı
Kurutsun diye akan kanlarımı
Ben anlarım
Bu acı bizim ora işi, hançer acısı Bir ülkedeniz ne de olsa
Aynı dili konuşsak da
Anlamayız birbirimizi
Hançerin nakışı
Tanıdım acısından, Sivas işi
Ben duyarım, duyumsarım
Bizim oranın sızısı bu
Binip kara bir buluta Sivas ilinden Sivas rüzgarında uçup gelmiş Helallik dilemeye
Ey yüreğimin onmaz acıları
Ey beynimin dinmez sancıları
Suç ne bende, ne de sende
Ne de olsa yurttaşımsın
Kapalı da olsa bütün vicdan kapıları yüzüme Bilmelisin, bir yerin var can evimde
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.