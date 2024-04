SİVASLILAR

Ankara devlet opera ve balesi Çin,de düzenlenen kültür sanat festivali haftasında, W.Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma”operası ile 1-2 Mayıs’ta 2013, Pekin’de, Çinli sanatseverlerin karşısına çıktık.Çok güzel bir temsilin ardından Pekin'de bulunan Türk konsolosluğu kokteyl için tüm sanatçıları ve sahne arkasındaki ekibimize ev sahipliği yaptı. Çine gitmeden önce ,aynı tarihlerde bir başka konser grubumuz Pekin'e gitmişti, onlardan elçilikte çalışanların Sivaslı olduğunu öğrenmiştim.



Konsolosluğun salonunda bize ikramlarda bulunan bir görevliye kendimi tanıttım,görevli kişi,benim geleceğimi arkadaşlardan öğrenmiş,çok sıcak bir karşılaşma ile hemşerilerimle Pekin'de konsolosluğumuzun salonunda uzun uzun sohbet etme imkanı buldum.Konsoloslukta görevli hemşerim,Bildik bir hikaye ile, Çin'e babası çalışma maksadıyla gitmiş,sonrada Peki’ne geçen baba,çocuklarını yanına aldırmış.Babadan oğula bir Elçilik serüvenini ikinci kuşak çocukları,bu görevi devam ettirerek,yaşamlarını artık çok çok uzaklarda sürdürmeyi başarmışlar.

Sivaslılar,çalışmak ve yeni bir dünya kurmak için,şehirlerinden ayrıldıkları için uzun yıllardır çok büyük göçler vermeye başlamışlar.

Yapılan araştırmalara göre Sivas’ın nüfusu önceki yıla oranla 868 kişi azalmıştır. Sivas’ta yaşayan Sivaslıların toplam nüfusu: 628 bin 927.

Sivas nüfus kütüğüne kayıtlı olup diğer illerde yaşayan ve Sivas’ta yaşayan Sivaslıların toplam nüfusu 1 milyon 969 bin 864 kişi.

En çok Sivaslının yaşadığı 5 şehir şu şekilde

İstanbul; 767 bin 428

Ankara’da: 160 bin 883

Kayseri’de 93 bin 616

İzmir’de: 80 bin 471

Kocaeli’nde: 40 bin 740 Sivas nüfus kütüğüne kayıtlı En az Sivaslının yaşadığı 5 şehir şu şekilde: Ardahan’da: 197

Kilis’te: 214

Iğdır’da: 273

Artvin’de: 290

Bayburt’ta: 346 kişi Sivas nüfus kütüğüne kayıtlı.

Her ilde her yerde her köşe başında homojen bir şekilde ülkeye ve dahi dünya şehirlerine bulundukları için Sivaslılar Türkiye'nin özeti gibi.

Yapılan bir diğer araştırmaya göre,Türkiye ve dünyadaki Sivaslı sayısı 7 milyon olarak belirtilmiş.

İstiklal Caddesi'nde bulunan İtalyan “Sent Antuan” Kilisesi çalışanı ile yıllar önce tanışmıştım.Kiliselerde görevliler,uzun yıllar ülkemizde yaşayınca Türkçeyide güzel konuşuyorlar.Kilisede çalışan görevli kişi ile sohbet ederken,çok güzel Türkçe konuştuğunu kendisine söyledim,görevli arkadaş “ben Türküm, ailemde Sivaslı”demişti “hayretler içinde kalmıştım. Sivaslıların bir kez daha, Türkiyenin özeti olduğuna karar vermiştim.

SES (SIVAS ACISI)

Şiir: Aziz Nesin

Şiirin orijinal adı: Sıvas Acısı

Beste: Fazıl Say “Opus 89” No.5, 2020 (Şarkı Versiyonu)

Ben tanırım

Bu bulut bizim oranın bulutu Hemşeriyiz ne de olsa

Benim için kalkmış ta Sivas'tan gelmiş Yurdumun bulutu

Başımın üstünde yeri var

Ben bilirim

Bu rüzgar bizim oranın rüzgarı Hemşerimiz ne de olsa

Benim için kopup gelmiş yayladan Yurdumun rüzgarı

Kurutsun diye akan kanlarımı

Ben anlarım

Bu acı bizim ora işi, hançer acısı Bir ülkedeniz ne de olsa

Aynı dili konuşsak da

Anlamayız birbirimizi

Hançerin nakışı

Tanıdım acısından, Sivas işi

Ben duyarım, duyumsarım

Bizim oranın sızısı bu

Binip kara bir buluta Sivas ilinden Sivas rüzgarında uçup gelmiş Helallik dilemeye

Ey yüreğimin onmaz acıları

Ey beynimin dinmez sancıları

Suç ne bende, ne de sende

Ne de olsa yurttaşımsın

Kapalı da olsa bütün vicdan kapıları yüzüme Bilmelisin, bir yerin var can evimde