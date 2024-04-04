YILLIK ENFLASYON %124,63

Seçim sonuçlarından sonra Mart 2024 dönemine ait enflasyon oranları da açıklanmış bulunuyor.

Geçen ay bizi şaşırtan TÜİK anlaşılan bu ay normale döndü ve bu ay ENAG’ın yarısı kadar bir oran açıkladı.

Bu enflasyonu görünce emekliler başta olmak üzere dat gelirlilerin ne kadar büyük bir öfke ve intikam hırsı ile hareket edip, iktidarı nasıl cezalandırdığı anlaşılıyor.

Önce benim çok daha fazla itibar ettiğim ENAG verilerine bakalım sonra TÜİK verilerine de şöyle bir göz atarız.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart 2024 döneminde %5,68 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %124,63 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -%0,64 ile Haberleşme en fazla yükseliş ise %10,32 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.



Aslında endeksi aşağıya çeken üç kalem var, bunlar:

Lokanta ve oteller %-0,31 düşmüş oysa TÜİK bile burada % 3,95 artış hesaplamış.

Yönetilen yönlendirilen ve diğer kalemi sadece %0,07 artmış.

Sağlık %0,00 hesaplanmış oysa TÜİK bunu %1,42 artış olarak hesaplamış.

Bu üç kalemin neden bu şekilde hesaplandığını, böyle bir farkın niye oluştuğunu ve özellikle sağlık kaleminin niye %0,00 çıktığını da Veysel hocaya sorup öğrenmek isterim…

TÜİK Hesaplamaları ise şöyle:

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında

Bir önceki aya göre %3,16

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06

Bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50

On iki aylık ortalamalara göre %57,50 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mart ayında

Bir önceki aya göre %3,29

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59

Bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47

On iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi



TÜİK hesaplarını ben gerçekçi bulup yorum ve öngörülerimde kâale almıyorum ve lakin bu hesaplamaları ciddiye alsanız bile dünya enflasyon ortalamasının yaklaşık on misli bir seviye bulduklarını görürsünüz, normal bir ülkenin yıllık enflasyonunu biz sadece ve sadece bir ayda yaşıyoruz.

Üstelik daha da kötüsü enflasyon oranı doğru ölçülüp maaşlar enflasyon oranında düzenli olarak artırılmadığı için enflasyon yanı sıra birde müthiş bir hayat pahalılığı yaşanıyor.

Bu elbette sürdürülebilir bir durum değil, bu çarpıklık şimdilik sadece sandık sonuçlarına yansıdı ve insanlar öfkelerini sandıkta dile getirdi fakat demedi demeyin bu haksız düzende ısrar edilirse yarın sandıktan taşan öfke sokağa çıkar.

Halkın öfkesi sokağa taştığı zaman ortada ne ekonomi kalır ve ne de asayiş…