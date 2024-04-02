Şimdi sıra CHP belediyelerinde

Halk gereğini yaptı, CHP'ye bir şans verdi. Şimdi secimi kazanıp mazbatasını alan başkanların, çalışma zamanı başlıyor. Bayram sonrasına kadar, secim sırasında gece gündüz çalışıp yorulan, seçimde görev alan ve hatta gece gündüz başkan adaylarını takip edip doğru adaya oy veren seçmenler dahil 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, izinlisiniz.

Bayram sonrası CHP’nin ilk yapması gereken iş, Genel Merkez’de Başkan Sayın Özgür Özel’in başkanlığında toplanıp Parti Meclisi’nde CHP belediyeler üst kurulu adı altında birlik kurmak olmalıdır. Burada, akil insanların iştiraki ile tüm belediye başkanları kayıtsız şartsız üye olarak katılmalıdır. 15 gün içinde üye belediye başkanları, görev alanlarında öne çıkan ürünleri tespit edip kapsamlı bir rapor hazırlanmalıdır, mali güçlerini de raporda belirtmelidir.

Seçilen başkanlar, ilk iş olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda, en büyük sorunun aşırı kira artışları olduğunu biliyorlar, bunun için müsait olan yerlere 100 dükkân yapıp orada iş yeri olan esnafa, çok cüzi fiyatla kiraya vererek ve de güneş enerjisi ile aynı iş yerlerine çok ucuz elektrik vererek, esnafın maliyetini düşürüp ucuz mal satmaları sağlanmalıdır. Ankara’da, merkez ilçelerde birçok yerde uygulamak üç aylık bir çalışma ile tamamlanır. Buradaki dükkanlarda yüzde elli ucuz ürün satılmaya başlanır. Yine buralarda binlerce yardım alan aileler çalışma imkânı bulur, helal para kazanmayı öğrenir. Buralarda açılacak CHP markette tüm belediyelerin gönderdiği ürünler, halka çok uygun fiyatlarla ulaşır, emekliler verdikleri oyları helal eder, geçim sıkıntısı azaldığı için rahat bir nefes alır.

CHP’nin görev aldığı belediyelerin yetki alanı içindeki üreticiler, CHP market tarafından malları değerlenince refaha kavuşurlar, geliri artanlar devletine daha çok vergi vererek ülke kalkınmasına katkı verirler. CHP marketler, yalnız vatandaşlara değil AKP hükümetine de enflasyonu düşürerek onların yıllardan beri yapamadıkları işi de yaparak örnek olabilirler.

Şunu unutmamak gerekir; halkın yararına yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Türk halkı zekidir, çalışkandır diyen Atatürk, bunu gördüğü için söylemiş. Muhteşem Türk milleti de bunu çalışmaları kurduğu fabrikalarla ispat etmiştir.

Şimdi Cumhuriyetin ikinci yüz yılında, yüce Türk milleti CHP’ye tarihinin en büyük fırsatını verdi. CHP bu fırsatı ıskalayamaz çünkü bu ülkede şeffaf çalışma yapan halktan aldığını, nasıl nereye harcadığını gösteren İstanbul, Ankara belediye başkanları, başta tüm CHP’nin yönettiği belediye başkanları ispatlamış, halkta onlara gerekli fırsatı vermiştir. Aynen devam ettikleri takdirde sonuna kadar da vermeye devam edecektir.

Ben, her hafta belediyelere yaptıkları taktirde, ülke kalkınmasına, Türk halkının refahına katkı sağlayacaklarını projeler açıklayacağım.

FB bugün, ben adını biraz erken de olsa ilan ediyorum, ATATÜRK STADI’NDA tarihi bir karar almak üzere toplanıyor. Ali Koç’a güven tam 40 milyon adam gibi adam, ülkenin en elit tabakasının taraftarı olduğu Fenerbahçe için alınacak kararın arkasındayız. İçinde Allah korkusu olmayan, bir sürü entrika çevirerek makamı ele geçirip FB’ye kumpas kuranlar, şanlı Fenerbahçelilerin karşısında rezil olacaktır. FB- Trabzon maçında, hiçbir futbolcu ceza alacak suç işlememiştir. İçinde az insan ruhu besleyen kimse nefsi müdafaa yapan futbolcu ya ceza vermemelidir.