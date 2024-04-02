TOPAL ÖRDEK İYİLEŞTİ

Daha önceki yazımda şöyle yazmıştım “Vatandaşlar oylarını kullanırken benimsediğiniz ve oyunuzu verdiğiniz belediye başkanını “topal ördek” yapmayın. Belediye Meclis üyeliği seçiminde oylarınızı bilinçli kullanın”

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerin kesin ve resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 37.76'sını alan CHP, seçimden birinci parti olarak çıktı.

AKP, yüzde 35.48'le ikinci, YRP ise yüzde 6.19'la üçüncü sırada yer aldı.

Seçim günü vatandaşlar sözünü başta Ankara ve İstanbul’da tuttu ve belediye meclis üyeliklerinde akılcı bir tutum sergileyerek başkanlarını bu sıkıntıdan kurtardı.

Neydi o İstanbul’da taksici rezaleti. 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u AKP’nin elinden aldığının hemen ardından bir gecede yönetmelik değiştirildi. UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB, 10’nu hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Yapılan değişiklikle 3 bakanlık daha UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısı hükümet lehine 27’ye çıkarıldı ve taksi sorunun çözümü yılan hikayesine dönmüştü.

Ya Ankara’daki rezalet... Mansur Yavaş atık suların arıtılması konusunda hazırladığı projenin parasal kaynağını Belediye Meclisinde geçirene kadar deveyi hendeği atlatması gibi olayı yaşadı.

Mansur Yavaş 30 milyon insanın sağlığının tehlikede olduğunu belirterek” Ankara’nın atık suları Ankara Çayı’na akıyor. Çevredeki ilçeler bu çaydan ekmiş olduğu ürünlerin sulamasında kullanıyor. Halk sağlığını tehdit ediyor. Atığı sağlanmayan sular Sakarya Nehrini kirlettiği gibi Ömerli Barajını da tehdit ediyor” diyor, AKP’li ve MHP’li Belediye Meclis üyeleri yapımını engelliyor.

İnsanın aklı almıyor.

Şimdi ne oldu ?

İstanbul’da 39 ilçenin 26’sı CHP’ye geçti. Toplam 311 belediye Meclis üyeliğine sahip İstanbul’da CHP 200 den fazla belediye meclis üyeliği kazandı.

Ankara’da 25 ilçenin 16’sını CHP kazandı.

2019’da Ankara Büyükşehir’de üye dağılımı şöyleydi ;

Toplam üye sayısı: 147

AKP+MHP toplam meclis üye sayısı:107

CHP+İYİ Parti toplam meclis üye sayısı: 40

Şimdi ise CHP yeni yapılan yerel seçimler sonucu 110 belediye meclis üyeliğini kazandı.

Sonunda hak yerini buldu ve topal ördek iyileşti.

MANSUR’DAN GÜZEL ÖRNEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm belediye başkanlarına örnek olacak bir mesaj yolladı “Seçilen 8 belediye başkanı ve bir bağımsız belediye başkanına mecliste sayımız çok olsa da, 'Gelin, uzattığımız eli tutun, sizin kazandığınız belediyelerden halk bize az oy vermiş olabilir ama sonuç itibarıyla onların derdini hep beraber çözelim, hiç problem değil. El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğim. Bu teklifi reddedenler şu anda siyasetin çöplüğüne gitti, hemen hemen hepsi gitti. Şimdi seçilen belediye başkanları inşallah aynı hatayı yapmazlar, elimizden tutarlar, 16 belediye başkanıyla Ankara'ya gerektiği gibi birlikte hizmet etme şansını buluruz." dedi

BAZI İLLERDE DURUM FARKLI

Belediye başkanlarının yanı sıra il genel meclisi üyeleri için de oy kullanılan seçimde dikkat çeken bir tablo oluştu. CHP Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Giresun, Kastamonu, Kütahya, Sinop ve Ardahan'ı kazandı ama, bu kentlerde il genel meclisi çoğunluğunu AKP'ye kaptırdı.

AKP'nin kazandığı Bingöl ve Şırnak'ta il genel meclisi çoğunluğu DEM Parti'nin eline geçti. Hatay'da da benzer bir durum yaşandı. CHP'li Lütfü Savaş'ı koltuğundan eden AKP'li Mehmet Öntürk, il genel meclisi çoğunluğunu CHP'ye kaptırdı.

MHP ise kazandığı sekiz il belediyesinden dördünde il genel meclisi çoğunluğunu sağlayamadı. Gümüşhane ve Osmaniye'de AKP; Kars'ta DEM Parti, Kırklareli'de ise CHP üstünlüğü sağladı.

Erdoğan'a rest çekip Cumhur İttifakı'ndan kopan ve 31 Mart seçimlerinin en büyük sürprizini yapan YRP de kazandığı iki il belediyesinin (Yozgat ve Şanlıurfa) il genel meclisi çoğunluğunu eski ortağı AKP'ye kaptırdı.

Tunceli'de DEM Parti, CHP'ye; Sivas'ta BBP, AKP'ye, Nevşehir'de ise İYİ Parti AKP'ye üstünlük sağlamakta başarılı olamadı ve belediye başkanlığıyla yetinmek zorunda kaldı.



