DİNLEMEDİNİZ…

Eeee o kadar yapmayın etmeyin emekliyi aç biilaç bırakmayın, çoluk çocuğun eline baktırmayın, torun torbadan utandırmayın dedik; dinlemediniz…

Çiftçiyi kızdırmayın, çiftine çubuğuna küstürmeyin dedik; dinlemediniz…

İşçiyi, emekçiyi açlık sınırının altında çalışmaya mahkûm etmeyin dedik; dinlemediniz…

İpini koparan kaçak köçeği memlekete doldurmayın dedik; dinlemediniz…

Memleketin ormanlarını, tarım arazilerini uluslararası maden firmalarına talan ettirmeyin dedik; dinlemediniz…

Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirip yandaş müteahhitlere üleştirmeyin dedik dinlemediniz…

Kentlerimizi, kentlerimizin en kıymetli arsalarını ona buna parsel parsel satmayın dedik; dinlemediniz…

Şu Kanal İstanbul fikrini unutun dedik; dinlemediniz…

Memleketin parasını pulunu üç beş yandaş müteahhite yedirmeyin dedik dinlemediniz…

Demokrasi ve hukuktan ayrılmayın, diktatörlük kurmaya kalkmayın dedik; dinlemediniz…

Parti ile devleti ayırın, bu tek adam rejimi yürümez dedik; dinlemediniz…

Tabanınızı konsolide etmek için gerilimi artırmayın, ona buna durduk yere çatmayın dedik; dinlemediniz…

Dini diyaneti siyaset masasına pey sürmeyin dedik; dinlemediniz…

Vatan millet Sakarya diye milleti ötekileştirip kimseyi hain ilan etmeye kalkmayın dedik; dinlemediniz…

Siyaseti kışlaya, okula ve camiye sokmayın dedik; dinlemediniz…

Feodal kalıntılar, tarikat, cemaat, şeyh şıh peşinde dolanıp durmayın ve onlardan medet ummayın dedik; dinlemediniz…

Rasyonel aklın ve bilimin rotasından ayrılmayın dedik; dinlemediniz…

Kamuda işi liyakat ehline emanet edin dedik; dinlemediniz…

İşe alımlarda mülakatı kullanıp, sınavı hakkıyla kazananları elemeyin dedik; dinlemediniz…

Hepimiz bu memleketin vatandaşlarıyız, ötekileştirici, ayrımcı, hakaretamiz dili bırakın dedik; dinlemediniz…

Kibri, şatafatı, debdebeyi bir yol geçin dedik; dinlemediniz…

İsrafı bırakın dedik; “itibardan tasarruf olmaz” dediniz dinlemediniz…

Yolsuzluk ve rüşvete izin vermeyin dedik; dinlemediniz…

Yasaklar ile bir yere varılmaz ona buna yasak koymayı bırakın dedik; dinlemediniz…

Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarına düşmanlık etmeye kalkmayın dedik; dinlemediniz…

Cumhuriyete düşmanlık beslemeyin, bu memleketi Dârü'l-harb olarak görmeyin dedik; dinlemediniz…

Anayasaya uyun dedik; dinlemediniz…

Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyun dedik; dinlemediniz…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını uyun dedik; dinlemediniz…

“Faiz sebep enflasyon sonuçtur” gibi akla ve ekonomi bilimine aykırı iddiaları savunmayın dedik; dinlemediniz…

“Nas var nas sana bana ne oluyor” gibi demokrasiye aykırı söylemlerde bulunmayın dedik; dinlemediniz…

Ne dediysek dinlemediniz, dinlemek bir yana tutup tam tersini yaptınız, ha bak ne oldu?

Daha da önemlisi bundan sonra ne olacak?