DİNLEMEDİNİZ…

Eeee o kadar yapmayın etmeyin emekliyi aç biilaç bırakmayın, çoluk çocuğun eline baktırmayın, torun torbadan utandırmayın dedik; dinlemediniz…
Çiftçiyi kızdırmayın, çiftine çubuğuna küstürmeyin dedik; dinlemediniz…
İşçiyi, emekçiyi açlık sınırının altında çalışmaya mahkûm etmeyin dedik; dinlemediniz…
İpini koparan kaçak köçeği memlekete doldurmayın dedik; dinlemediniz…
Memleketin ormanlarını, tarım arazilerini uluslararası maden firmalarına talan ettirmeyin dedik; dinlemediniz…
Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirip yandaş müteahhitlere üleştirmeyin dedik dinlemediniz…
Kentlerimizi, kentlerimizin en kıymetli arsalarını ona buna parsel parsel satmayın dedik; dinlemediniz…
Şu Kanal İstanbul fikrini unutun dedik; dinlemediniz…
Memleketin parasını pulunu üç beş yandaş müteahhite yedirmeyin dedik dinlemediniz…
Demokrasi ve hukuktan ayrılmayın, diktatörlük kurmaya kalkmayın dedik; dinlemediniz…
Parti ile devleti ayırın, bu tek adam rejimi yürümez dedik; dinlemediniz…
Tabanınızı konsolide etmek için gerilimi artırmayın, ona buna durduk yere çatmayın dedik; dinlemediniz…
Dini diyaneti siyaset masasına pey sürmeyin dedik; dinlemediniz…
Vatan millet Sakarya diye milleti ötekileştirip kimseyi hain ilan etmeye kalkmayın dedik; dinlemediniz…
Siyaseti kışlaya, okula ve camiye sokmayın dedik; dinlemediniz…
Feodal kalıntılar, tarikat, cemaat, şeyh şıh peşinde dolanıp durmayın ve onlardan medet ummayın dedik; dinlemediniz…
Rasyonel aklın ve bilimin rotasından ayrılmayın dedik; dinlemediniz…
Kamuda işi liyakat ehline emanet edin dedik; dinlemediniz…
İşe alımlarda mülakatı kullanıp, sınavı hakkıyla kazananları elemeyin dedik; dinlemediniz…
Hepimiz bu memleketin vatandaşlarıyız, ötekileştirici, ayrımcı, hakaretamiz dili bırakın dedik; dinlemediniz…
Kibri, şatafatı, debdebeyi bir yol geçin dedik; dinlemediniz…
İsrafı bırakın dedik; “itibardan tasarruf olmaz” dediniz dinlemediniz…
Yolsuzluk ve rüşvete izin vermeyin dedik; dinlemediniz…
Yasaklar ile bir yere varılmaz ona buna yasak koymayı bırakın dedik; dinlemediniz…
Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarına düşmanlık etmeye kalkmayın dedik; dinlemediniz…
Cumhuriyete düşmanlık beslemeyin, bu memleketi Dârü'l-harb olarak görmeyin dedik; dinlemediniz…
Anayasaya uyun dedik; dinlemediniz…
Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyun dedik; dinlemediniz…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını uyun dedik; dinlemediniz…
“Faiz sebep enflasyon sonuçtur” gibi akla ve ekonomi bilimine aykırı iddiaları savunmayın dedik; dinlemediniz…
“Nas var nas sana bana ne oluyor” gibi demokrasiye aykırı söylemlerde bulunmayın dedik; dinlemediniz…
Ne dediysek dinlemediniz, dinlemek bir yana tutup tam tersini yaptınız, ha bak ne oldu?
Daha da önemlisi bundan sonra ne olacak?
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.