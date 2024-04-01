Beklenen oldu, hayırlı olsun

Malumun ilanı, dünkü seçimin sonucu 84 milyon kazandı. Birileri, kendini kandırdıklarını anladılar. Emekliye para yok diyenlere, emekliler oy yok dedi. Şimdi emekliler, gereken dersi verdi anlayanlara. Sayın Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında, her zaman ki olgunlukla, sonucun verdiği mesajı aldığını, gereğini yapacağını söyledi. Kendisini, kimlerin yanılttığını gördü. Emekliyi hafife almanın faturasını, çok ağır ödedi. Şimdi dört buçuk yıl seçim yok. Peki emekli bu kadar dayanabilir mi imkansız. Yine birileri, başkanı yanıltıp ülkeyi erken seçim yapmaya mecbur bırakabilir. Emeklileri çok büyük sıkıntılar içinde bırakmak, AKP'nin sonu olur. Ben yılların tecrübesiyle başkanı bugünden sonra kimsenin yanıltacağına inanmam. Temmuz ayında, emeklerin bir nebze nefes aldığı AKP'nin eski günlere döndüğünü görürüz. Aksini düşünmek istemiyorum. Başkanımızın aklı bunu çok çabuk kavrayacaktır.

Meral Akşener hanım şimdi ne yapacak? Eğer oy kaybedersem çekilirim, evimde otururum demişti. Kendisini seven yüzde yirmi oy seviyesine çıkaran İYİ partinin şerefli, namuslu seçmenleri bekliyorlar. Partiyi tekrar eski gücüne nasıl kavuştururuz planını yapıyorlar. İYİ parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan en donanımlı insanlarının bir araya geldiği partiydi. Şimdi ne oldu? Meral Akşener partiyi yok etti. Şerefli göçmen kardeşlerimizin, başını yere eğdirdi. YRP'nin yarısı kadar bile oy alamadı. İnşallah akıllanmıştır gereğini geç kalmadan yapacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acı göstermesin. Belirli yaşlara gelince, çok dikkatli olmalıyız. Şu anda soluduğumuz havalarda, ne olduğu belli olmayan virüsler kol geziyor. Hastalık çok yaygın, herkes hasta ve de ilk defa bu kadar uzun süre iyileşemiyor insanlar. Öksürük, nefes darlığı çekiyorlar. Takviye ürün kullanmak şart, koldaki çatlak için kelle paça iyi gelecektir. Bir an önce iyileşip siyasete dönmesi için Allaha Şafi sıfatı ile şifa vermesini dileyelim. CHP'ye halk ittifaklara son dedi. Bütün seçimlerde, yakasına yapışmış hiçbir gücü olmayan partiler yüzünden oy kaybettiğini gösterdi. Bundan sonra CHP tek başına seçim kazanacağını gösterdi. Bundan ders çıkarırlar. Çok küçük oyu olanlara itibar etmezler.

Şimdi CHP'ye çok büyük sorumluluk verildi. Bundan sonra yollarda, çukur çöp görmeye son. Asıl beklentimiz CHP zorda olduğunu gördüğü insanlara, üç kuruşluk yardım yerine üç kuruş para kazandırmayı göstermesini bekliyoruz Bu Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın en kısa yoludur. Sıkıntıyı sağır sultan bile duydu. Şimdi belediye başkanları, esnaf lokantası açıp oraya yardım alanları yerleştirip insanlara, helal para çalışarak para kazanmayı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi öğretmelidir. O zaman belediyeler, halka hizmette daha çok yatırım yapma imkanı bulacaktır. Çünkü fakir diye bir şeyi kabul etmem mümkün değildir .Allah bizi eşit yaratmıştır. Kutsal kitabımız çalışmamızı emretmektedir. Onurlu insanların sorunu iş bulmaktır, belediyeler insanlara 3000 metre kare ekilebilir, toprak verse oradan elde edilen ürünü satın alıp ekonomiye katsalar, 84 milyon dünyanın en müreffeh insanlarının yaşadığı ülke olur.