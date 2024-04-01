SEÇMENDEN “TEKELLEŞMEYE” HAYIR!

Elbette daha detaylı bakacağız seçim sonuçlarına ancak, işin özeti, yazının başlığı. Seçmen; ekonomik krize, et ve pide kuyruklarına, emekli maaşlarına, asgari ücretin yoksulluk sınırının bile çok altında kalmasına, dövizin haline, sert söylemlere, montaj videolara, her rakibin terör örgütü üyesi olmakla suçlanmasına, yılların verdiği rehavete, yetersiz adaylara, kaosa, karmaşaya, tehdit edilmeye, bir camiaya karşı yapılan büyük haksızlıklara, eşit şartlar altında olmayan yarışa, mezhebinden, inancından, değerlerinden, tercihlerinden dolayı “öteki” görülmeye karşı çok net koymuştur tavrını.

Verilen mesaj net olarak Sayın Cumhurbaşkanınadır. Seçmen, seçimsiz dönemde yukarıda saydıklarım devam ederse, genel seçimlerde de daha net ve sert mesajlar vereceğini göstermiştir. Ders alınır mı? Alınırsa ne kadar alınır bilmiyorum. Daha detaylı bir yazı da görüşmek dileğimle, kalın sağlıcakla.