EMEKLİ AKP’YE FATURAYI KESTİ

Ankara- Son dönemde ekonomik sıkıntıyı en çok hisseden kesimlerin başında gelen ve toplam 61.4 milyon kayıtlı seçmenin yaklaşık yüzde 26’sını oluşturan 16 milyon emekli 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde faturayı AK Parti’ye kesti. Maaşların açlık sınırının altında kalması sebebiyle geçim sıkıntısı içinde yaşayan emeklilerin en düşük maaşı 10 bin lira olarak belirlenirken, açlık sınırı 17 bin, yoksulluk sınırı da 53 bin lirayı aşmış durumda. Seçimler öncesinde emeklilerden gelen ilave zam beklentisi AK Parti hükümeti tarafından karşılanmadı. Bu durum, emekli seçmenin 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihini etkileyen en önemli faktör olarak öne çıktı.

Yıllardır AK Parti’ye oy veren emekli seçmenin çoğu ya sandığa gitmeyerek ya da başka bir partiye oy vererek hükümete tepkisini gösterdi. Uzmanlar, küskün emekli seçmenin seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ve ekonomik sıkıntının oy kullanma davranışlarını şekillendirdiğini belirtti. Yine uzmanlara göre, emeklilerin seslerini sandıkta duyurması ve ekonomik beklentilerini dile getirmesi, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik politikalarının da yönünü değiştirecek