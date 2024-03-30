Yarın karne günü!

Dokuz ay sonra mahalli secimleri var. İstanbul'u AKP'ye geri verecek misiniz diye başlayan bugün ise gece gündüz seçimi kazanmak için, devletin tüm güçleriyle çalışanlar yarın karne gününe geldiler. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bize emanet ettiği bu cennet vatana, en iyi hizmet edeceğine inandığımız insanların yönetime gelmesini diliyorum. Hilesiz, hurdasız hakedenin çalmayan çırpmayan vatanını, milletini, emeklisini, işçisini, çiftçisini 84 milyonunu seven onların refah seviyesini artırmayı düşünen onlara mutluluk, huzur, sağlık, neşeli günlerle yaşamasına izin vermeyeceğine, inandığımız insanların bütün il ilçelerde kazanmalarını parti gözetmeden Allahtan istiyoruz.

Bu seçimlerde, en çok üzüldüğüm şey bir zamanlar Kılıçdaroglu'nun sayesinde partiyi meclise taşırken, Kılıçdaroğlu'na CHP'ye hayatı boyunca minnet duyacağını, çocuklarını ve de torunlarını işin içine sokan göçmen kızı olmakla övünen Meral Akşener'in nasıl yüz seksen derece dönüp övdüğü insanlara hakaret etmesi, Atatürk'ün kurduğu bize emanet ettiği bu cennet vatanda elde ettiği itibarı yüzde yirmi oyu yüzde yirmi iyi partiliyi harcadığını anlayan var mı bilemiyorum. Bir suçumu bir kabahatimi var birisinden mi korkuyor çekiniyor diye düşünenler cevap arıyorlar. Tek tesellileri seçimden sonra Türk siyasetinden silinmesidir. İyi parti biraz sıkıntı çekebilir. Fakat hala inananların, bundan daha kötü bir durum yaşamayacakları kesin. Sayın Akşener rahat ol, bundan sonra ölünceye kadar sana abla denmeyecek. Abla, Allah kadar kıymetli bir değer verilendir. Ona layık olamadın. Seni kendinle baş başa bıraktık, ne halin varsa gör diyorlar.

Ben iyi partili çok değer verdiğim arkadaşlar adına, üzgünüm. Bankalar emekli maaşlarını kendilerinden alanlara, maaşlarına göre promosyon uygulamasını uzun yıllardan beri biliyoruz. Her banka, değişik promosyon verirken standart bir rakama bağlanması çok isabetli oldu. Şimdi şubeler emeklilerin müracaatına gerek olmadan hesaplarına yüklemelidir. Türkiye'de on altı milyon emeklinin, hepsi 10000 maaş almıyor. Emekli millet vekilleri, emekli Almancılar, yabancı ülkelerden emekli olanlar çok büyük paralar alıyor. Sorun basit, emekli maaş artışında en düşük maaşın artması gerekli emekliye, yüzde şu kadar zam yapıldığında az maaş alanlar yine mağdur oluyorlar. Oysa en düşük maaş 20000 TL aradaki uçurum azalıyor. Ben emekli olarak en pahalı ev kirası 5000 en pahalı iş yeri 10000tTL elektrik bedava olsun, maaşlara sabit kalsın diyorum. Fiyatları gider kalemlerinin artması artırıyor. Tek çözüm gideri azaltmak buda devletin işi.

Türkiye 'de en fazla ilgi duyulan konuların başında futbol geliyor. Bu yıl, ilk defa hak ettiğimiz gibi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi Avrupa futbolunu temsil eden devletlerin liglerinde, 20 takım maç yapıyorsa ilk defa bizde onlar gibi aynı güçte, seviyede 20 takımla Süper ligi tamamlıyoruz. Böyle devam etmelidir. Bu yıl dört takım düşürülüp ligi 18 takıma indirip ikinci sınıf ülkeler kategorisine sokmaya çalışanlar Türk futboluna ihanet ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna müdahale edip, Süper ligin çağdaş ülkeler seviyesinde tutacağına 20 takımla temsilini sağlayacağına inanıyorum.