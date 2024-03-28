DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Uzun zamandır hafta sonları( pazar günü) doğa yürüyüşlerine katılıyorum. Doğa yürüyüşünün,sağlık için en güzel faliyet olduğunu öğrendim.Sağlığı yerinde olan herkesin muhakkak şehrin stresinden hiç olmazsa ayda bir kerede olsa kurtulması ve doğada olması şart.

Havası,bol oksijeni,kuş ve

su sesi sizi inanılmaz

rahatlatacaktır.Yeni

arkadaşlıklar ve dostluklar

da cabası olacaktır. Her

yaş grubundan ve

meslekten olan kişilerin profesyonel rehber eşliğinde bu güzel faaliyete katılması mükemmel bir olay.Sizde deneyin, zihninizde,sağlığınızda nasıl bir değişim olduğunu göreceksiniz .Haydi!!! vakit kaybetmeden bir an önce sizlerde doğa yürüyüşlerine katılın.

Doğada yürürken arkanızda sadece ayak izleri bırakılmalı.

Peki nasıl katılacaksınız,neler gerekli onlarıda siz değerli okuyucularıma belirteyim.

DOĞADA BİR GÜN NASIL GEÇER? Rehber, belirtilen duraklarda, belirtilen saatlerde sizleri otobüs ile alıyor ve kahvaltı için bir tesisde duruyor. İsteğinize göre kahvaltınızı yaptıktan sonra araca binip yürüyüş parkuru başlangıcına gidiliyor. Öğlene kadar molalar verilerek, Liderin belirlediği uygun tempoda yürünüyor. Öğle yemeği için 13:00 – 13:30 arası mola veriliyor. Sırt çantanızda getirdiğiniz sandviç, ekmek arası vb. kumanyalarınızı yedikten sonra ortalama 16:00’ya kadar yine molalar vererek yürüyüşü tamamlanıyor.

NASIL KATILIRIM ?

Katılım için, iletişim numarasını arayarak veya whatsapp dan mesaj yazarak isim, soyisim, TC. kimlik numarası ve belirtilen duraklardan size uygun olanı bildirip, yine belirtilen gün ve saat de bildirdiğiniz durakta olmanız yeterli. Sizleri belirtilen duraklardan otobüsle alıp parkura gidiliyor.

YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER?

Sırt çantası ve içinde terlediğinizde ve yürüyüş bitiminde değiştirebileceğiniz yedek kıyafetler, yağmurluk, tozluk, en az 2 litre su, öğle yemeği için 1 öğün yiyecek, atıştırmalıklar.

Ayrıca mevsime uygun rahat kıyafetler, ayak bileğinizi kavrayan kauçuk taban bot türü ayakkabı giymeniz tavsiye edilir.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DEĞİŞİKLİK YAŞAMAK İSTEYENLER İÇİN, FARKLI BİR DENEYİM, FARKLI BİR ZEMİNDİR.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Doğanın doğal ortamı içinde 10 km üstü, belirli bir tempoda kısa molalar vererek yapılan yürüyüştür. Çoğunlukla orman, orman içi yayla, göl, dere, şelale vb. doğal oluşumları görebileceğimiz parkurları barındıran bir doğa sporudur.

Bu etkinlikler doğa yürüyüşüdür, spor faaliyetidir. Turizm veya kültür turu değildir.

-Doğa yürüyüşleri doğanın doğal ortamında yapılır. İnişler, çıkışlar ve sürprizler doğanın doğal ortamında çoğunlukla bulunur ve bu ortamda yürünür.

-Doğa yürüyüşleri düz zemin ve park yürüyüşleri değildir.

-Doğa yürüyüşlerini kültür turu ile karıştırmamak gerekir, mangal, ikram, eğlence, konfor ve lüks beklentisi içinde olmamak gerekir.

-Öncelik,huzur, yardımlaşma ve doğa sporudur.

-Belirtilen yürüyüş mesafesi mutlaka yürünecek olup, duruma göre yürüyüş lideri + / - kilometre değişiklik yapabilir.

-Doğa yürüyüşleri çoğunluğun katılımı ile yapıldığından bireysellikten uzak takım uyumu ve çoğulcu sorumluluk gerektirir.

-Doğa yürüyüşü riskler içerir.

-Yürüyüş liderinin ikaz ve bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.

-Katılımcı kendini ve grubu tehlikeye atacak hareketlerden sakınmalıdır.

-Sağlık sorunu olanlar için uzun doğa yürüyüşleri uygun değildir.

-Yürüyüş liderinin önünde, artçı liderin arkasında olunmamalıdır.

-Artçı lider benim arkamda olmak zorunda (öyle bir zorunluluk yok) rahatlığı ile değil, ben artçı liderin önünde olmalıyım bilinci ile katılmalısınız.

-Ben katılayım da yapamazsam, yorulursam dönerim diye bir şey yok. Belirtilen mesafeyi yürüyebileceğinizi düşünerek katılın.

-Fotoğraf etkinliği değil, doğa yürüyüşü yaptığımızı unutmayın.

-Önde yürüyenin daha çok dinlenip ortamın keyfini çıkardığını unutmayın.

-Ben arkada ağır, ağır dinlene dinlene yürüyeyim, öndekiler beni beklemek zorunda nasılsa, düşüncesi ile değil, grup temposuna uymalı düşüncesi ile katılmalısınız.

-Bu etkinliğin doğa yürüyüşü olduğunu, yürümek ve yorulmak için katıldığınızı unutmayın, yürümekten şikayetçi olmayın.

-Bu benim tempom, böyle yürümek istiyorum değil, herkes gibi grup temposunda yürümelisiniz.

-Molaları grup lideri verir, bireysel molalar vererek değil, grup molalarına uymalısınız.

-Doğada ve yürüyüş sırasında yüksek sesle konuşmak, bağırmak, müzik dinlemek prk hoş karşılanmaz.

-Doğa yürüyüşü isteğe bağlı bir spordur.

- Cumartesi günü öğlen 16.00 dan sonra ve Faaliyet sabahı yapılan iptallerde etkinliğin ücreti talep edilir. Belirtilen gün ve faaliyet sabahı iptal edilince neye sebep oluyorsunuz..

(Araç doluyken gelmek isteyenlere yerimiz yok denildiğinde,gelmek isteyenlerin hakkını almış olduğunuz için etkinliği maddi zarara uğratmış oluyorsunuz).

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31.MART 2024 de, Türkiye'de Yerel seçimlerde yeni bir döneme gireceğiz, kesinlikle sandığa gidip oy kullanmalıyız, tarafsız kalmak demek, herşeye razıyım, müstehakım demektir. Bir oy ile ne değişir demeyin, çok şey değişir.