Başkanlardan beklentimiz

Üç gün daha cumhurbaşkanımız bakanlarımız valilerimiz ülkeyi yöneten bürokratlar partililer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan tüm yurttaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını sıraya koyup giderecek huzur mutluluk refah saadet neşeli günler yaşa maları vaadi ile kendilerine oy isteyecekler bizler oy kullanıp onlara fırsat vereceğiz inşallah hayırlı olur iyiler seçilir

Oy isteyen başkanlardan bizimde istekle rimiz var asli görevi alt yapı yol parklar dışında

A) Şu anda en büyük sıkıntı fahiş kira bu kadar aşırı fiyat bu kadar kısa sürede dünyada hiçbir yerde olmamış bunun için ne yapacakB) İşsizlik nasıl çözülecek bu konuda kaç kişi işe alınacak işçi yoğun ne yatırımlar yapıla cak

C) Fiyatlar nasıl düşürülecek insanların sağlıklı beslenmeleri için ne yapacak

D) Gelir dağılımı bozukluğuna ne yapmayı planlıyorlar biri 10 bin diğeri 70 bin buna Allah razı olmaz o parayı huzurlu yedirmez onun için ne yapacaksınız

E) Türkiye Cumhuriyeti tarım ülkesidir bu konuda üreticiye malının paraya çevirmesi için ne yatırımlar yapacaksınız

D) Türkiye Cumhuriyeti hayvancılık ülkesi bunun için ne kadar sunni meralar yapıp yem konusunu nasıl çözeceksiniz et süt değerinde satılmasına nasıl bir katkınız olacak.

F) Barınma konusunda sağlıklı güvenli ev nasıl sağlanacak

G) İstanbulda istanbul boğazındaki akıntı dan elektirik enerjisi üretip ucuz elektirik temin edip halka ucuz elektirik verebilecekmisiniz

Daha çok önemli halkın refahını artırmak için yapılacak işler var Mersinde Vahap Şekerin yaptığı gibi insanlara direk temas ne yapabilirse onu paraya çevirmeye katkı gibi

Emekliye üç beş bin vermek hikaye bunu cumhurbaşkanımız emeklinin sıkıntısının far kındayız para yok olduğu için sabır etmemizi istiyor tamam emekliler adına söz sabredece giz gün verin şu güne kadar kaç gün sabrede cegiz empati yapın hırsızlık yapamayan kul hakkı almadan helal para ile geçinen bir insan bu gün içinde yaşadığımız şartlarda ölmeden kaç gün dayanabilir söyleyin bekleyelim Allah yalan söyleyenleri kullarını kandıranları sevmez cezalandırır Allah ın cezası çok ağırdır ceza bu dünyada başlar dönüşü affı olmaz öyle acılar yaşatır ölüm kurtuluş olacağını düşündürür fakat emrihak geldiğinde yatıp uyanmayacağız o gün gerçek hayat başlaya cak kabirden itibaren anlatılması zor acılar başlayacak bu dünyadakinin çok daha fazlası ile karşılaşacaksınız onun için sakın yalan söylemeyin halkı kandırmayın kul hakkı na girecek oy hırsızlığı başkasının yerine oy ver mek para verip kandırmak gibi günahlara gir meyin mahvolursunuz kahrı gazaba ugrarsınız perişan olursunuz.

Türk milli futbol takımı avrupa şampiyonu kupasını kazanmak için hazırlık maçlarından birini daha tamamladı mağlup oldu ismi üstün de hazırlık maçı oyuncuları görmek halkında görmesi şu oynasın bu oynasın yaygarası yap maması için fırsat olan bir maçtı.



Ben Avusturya maçını seyrederken Sayın Şenol Güneş in milli takımı küme düşürmesine neden olan kaleci Uğurcan ın perişanlıgına çok üzüldüm kalede İrfan can oynasaydı milliler bu maçı kazanırdı benim bile yemiyecegim kadar kolay topları çıkaramazsan takımı yıkarsın kaleye atılan suçlardan bir kaçı hariç hepsi gol oldu takım yenildi futbolcuların kondüsyonları 90 dakika iyi idi birbirlerine uyumları zayıf pas alışverişi zayıf ayakta top tutmak zayıf Uğur can ın topu oyuna sokması sıfır montelliye skora çok üzülmemesini 84 milyonun ona inandığını ve sonuna kadar desteklediklerini biliyorum şu anda iki prova daha var ona bakalım diyorum. Önümüzdeki iki maçında önemi yok biz bu gençlerle montelleyle şampi yon olacağız inancım tam.