Elçi için Ankara Fen’in salonunda yapılan törenin hemen yanındaki koridorda Atatürk ve İnönü rölyefleriyle süslü iki pano var. İki rölyef de Resim Heykel Müzesi’ndeki iki Ergenekon tablosunun ressamı olan Ratip Tahir Burak imzalı. Ulu Önder’in ziraata verdiği önemi vurgulayan sözü, her sözü gibi, eskimeyecek değerdedir.

Prof.Dr. Şahabettin Elçi’nin Ardından

Yonca, sütünden yararlandığımız hayvanlar için yüksek proteinli yem, azotu eksik topraklar için azot sağlayıcı bitki.

Fiğ, çeşitli yollarla değerlendirilebilmesi, kendisinden sonra ekilen ürünün de verimini arttırması nedeniyle değerli bir yem bitkisi.

Korunga, hayvanlarda şişkinliğe neden olmayan, tohumlarında ham protein içerme oranı %36’lara varan değerli bir hayvan yemi.

Prof.Dr. Şahabettin Elçi

Öğrenci, öğretim elemanı ve yönetici olarak çalışmasına tanık olanların Şahabettin Elçi’yi tanımlamalarındaki ortak kelimelerden biri ‘çalışkanlık’.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ne gelene dek Erzurum’da okumuş. Lisans ve lisansüstü Ankara, doçentliğine Amerika, profesörlüğüne Fransa’da yaptığı çalışmalarla ulaşmış.

Memleketin farklı köşelerinde üniversiteler… Ankara Ziraat’in yanında, Adana Ziraat, Fırat Fen ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversiteleri gibi…

Farklı akademik görevler… Öğretim üyeliği, kürsü ve bölüm başkanlıkları, dekanlık, rektör yardımcılığı, yurtdışında Türkiye bilimsel temsilcilik, TÜBİTAK üyeliği, ünite başkanlığı gibi…

Yonca, fiğ ve korunga

Yonca, fiğ ve korunga

Üçü de memleketin hayvancılık ve tarımı için son derece değerli bitkiler. Yaşananlara baktıkça bence her geçen gün daha da değerlenecekler.

Elçi yoncası…

Karaelçi fiği…

Elçi korungası…

Bunlar Elçi tarafından ıslah edilen ve adıyla anılan bitkilerin isimleri. Toplamda 12 yem bitkisini ıslah ettiğini de notlarımıza ekleyelim.

Yazdığı kitaplar, yetiştirdiği öğrenciler, ardından gelenlere daha iyisini yapmak için çok çalışmak gerektiğini akıllarına mıhlayan müthiş örnekler…

Öğrenci, öğretmen ve yönetici

Öğrenciyken aldığı notlardaki titizlik örneğine pek rastlanmayacak türden.

Öğretmenken derslerini verdiği önem tam anlamıyla üst seviyeden.

Herkesten önce işbaşı yapması kimseyi şaşırtmamış, üstelik yöneticiyken…

Örnek bilim insanı Prof. Dr. Şahabettin Elçi’yi geçenlerde kaybettik. Mecit Hocamın da hocasıymış, endemiklerden önce cenazesindeydik.

Oğlu, öğrencileri (sanırım hepsi profesördü) ve eşi-dostu onu anlatan kısa konuşmalar yaptı.

Girişte yazdığım İrlanda atasözünden yararlanarak konuşmaları özetleyeyim,

"Elçi, dört yapraklı bir yoncaya benziyordu; bulunması zor, sahip olunması ise şanstı."

Kaynaklar

www.amasyadsyb.org/sut/yembitki/...

www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=39048&tipi=10&sube=0