YOKSULLUK TIRMANIYOR

Yapılan her araştırma memlekette yoksulluğun tırmandığını ve açlığın yayıldığını daha da geniş kesimleri etkisi altına aldığını gösteriyor. Netice itibariyle 17 Bin lira asgari ücrete ve 10 bin lira en düşük emekli maaşına mahkûm edilmiş on milyonlarca insan karnını doyurmaktan aciz aç biilaç sürünüyor. Mart 2024 ayına dair son araştırma KAMU-AR’dan geldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mart 2024 sonuçlarını açıkladı, bu sonuçlara göre:

AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYI GEÇTİ

GIDA FİYATLARINDA YAŞANAN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ AÇLIK SINIRINI MART’TA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 1.125 LİRA DAHA ARTIRARAK 20 BİN 98 LİRAYA KADAR ÇIKARDI.

AYNI AİLENİN YOKSULLUK SINIRI DA MART’TA 4 BİN 905 LİRA ARTARAK 57 BİN 280 LİRAYA YÜKSELDİ.

SON BİR YILDA AÇLIK SINIRI 9 BİN 207, YOKSULLUK SINIRI DA 27 BİN 730 LİRA ARTTI.

Açlık sınırı Mart’ta bir önceki aya göre 1.125 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 3 bin 780 liralık artışta 37 bin 182 liraya kadar çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 4 bin 905 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 9 bin 207 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 18 bin 524 lira ve yoksulluk sınırı ise 27 bin 731 liralık artış kaydetti.

Görünen o ki yoksullaştıkça yoksullaşıyoruz battıkça batıyor aç biilaç sürünüyoruz.