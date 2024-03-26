Rusya'ya kim saldırdı?

Rusyada 24 mart ulusal yas günü ilan edildi büyük bir topluluğa otomatik silahlarla saldırı yapıldı hiç bir suçu günahı olmayan insanlar katledildi neden? Asıl mesele katliamı yapanlar kadar yaptıranlar yapanlara insan denemez hayvanın bile masum insanlara dokunmadığını biliyorum bunlar öldürülmeden ceza evlerinde nefes aldıkları sürede her gün değişik şekilde cehennemi yaşamalılar her gün allaha canımı al diye yalvartmalıdır bütün dünya bu ahlaksız insan müsvettesilerinin yüzüne tükürmelidir ne kadar ızdırap varsa bunlara çektirmelidir.

Gazze'da İsraile yapılan saldırı sonunda ne oldu gazza yıkıldı çocuk yaşlı ayırmadan insan lar katledildi insanlık suçu işleniyor fakat hiç kimse bir şey yapamıyor Ramazan nedeni ile katliama ara verildi kalanlar şu anda emeklileri mizdande kötü durumda onlara fire zekat yardımlarımızı gönderip yardımcı olmak bence en büyük sevaptır Filistin rehineleri iade edip daha fazla kayba neden olmamalı daha fazla toprak kaybetmemelidir kendilerine kimin tuzak kurup bu felaketi yaşattığını araştırmalı. Rusya Afganistanda kurulmuş işitin bir kolu nun yaptığı saldırının gerçek yüzünü ABD nin önceden bu saldırının vatandaşlarını toplu yer lerden uzak durun uyarısını yaptığı için nasıl haberi oluyorda.

Rusyanın dünyanın en büyük haber alma örgütü alamıyor bence imkansız gibi bunun arkasından bakalım ne gibi bir olay yaşanacak acaba fatura kime kesilecek ben gerçek suçluların cezalandırılmasını hiç suçu olmayanların zarar görmemelerini istiyorum. Birini döğmeye karar veren adam bahane arıyor bir şey bulamıyor söyle yapsam diyor vaz geçiyor bir sürü şeyi olmaz derken aklına çocuk geliyor çocuğa para verip kandırıyor şu çamuru adama sür bir tokat atınca kaç ben o adamdan senin intikamını alacağım ağzını burnunu kıracağım der israile yapılan saldırı Rusya ya yapılan saldırı sanki planlanmış gibi siz ne düşünürsünüz olayın arkasında birilerini yok etmekmi var yoksa 10 15 bomba ile allah korusun dünyayı mı yok etmek var önümüzde ki günlerde göreceğiz. Allah bu dünyada tekno loji nin bu kadar geliştiği robotik teknoloji ve kuantum teknoloji ile yapılan saldırılar kimya sal maddelerle koklayan dokumanın öldüğü teknolojilerle yapılan saldırı dünyanın sonunu getirebilir onun için silahsızlanma kararları ile bütün dünyanın imza altına alacağı antlaşma ile geleceğimizi güvence altına almalıdır.

Seçimlere yaklaştık her kez söylemesi gereken gerekmeyen aklına geleni söylüyor halk çok seçim gördüğü için tecrübeli nasıl futbol konuşulunca spor yazarı teknik direktör gibi konuşuyorsa halk kime niçin oy vereceğini biliyor benim allah tan istediğim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatana şanlı Türk vatandaşlarına hizmet edecek ve onların insanca ileri medeniyetlerdeki insanlar seviyesinde yaşamasını sağlamak için çalışanların kazanmalarını istiyorum kim ne derse desin halk doğruyu bulacaktır şimdiden hayırlı olsun.

Bu akşam Türk milli futbol takımımız bir hazırlık maçı daha Avusturya ile yapacak sonuç ne olursa olsun montelliyi eleştirmeden oyuncuları suçlamadan veya çok fazla övme den yorum yapmalıyız Avrupa şampiyonu olma sına inandığım Cumhuriyetin kurduğu günden beri en muhteşem kadro bunu başarabilir bize milli takımın yanında onlara destek moral ver mek düşüyor bu gençler dünyanın en şanlı milleti Türk milleti ne layık müsabakalar yapıp bayan voleybol takımımız gibi dünyanın gözü önünde Avrupa şampiyonu olacak kupayı Türkiyeye geçirecektir çok umutluyum