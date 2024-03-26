EMPERYALİZMİ ANLAMAK

Mustafa Kemal Atatürk’ün ideolojisinden feyiz almayan devlet yöneticileri hiç olmazsa rahmetli Süleyman Demirel’in başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde feyiz almaları gerekiyor.

Bu bir nevi emperyalizmi anlamak gibi bir şeydir.



Emperyalizmin başını çeken ülke ABD olup fiili destekçileri ise İngiltere, Fransa ve benzer ülkelerdir. Bu devletlerin ileri karakolu ise İsrail’dir. İsrail’in destekçisi ise Suudi Arabistan’dır.

ABD’de, Türkiye ve İran’ı da içine alan Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) uyguluyor. BOP’nin eş Başkanı ise Recep Tayip Erdoğan’dır.



Şimdi emperyalizmi anlamak için çok gerilere gidelim…

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, 1995 yılında, Çankaya Köşkü’nde diyor ki: “Sizin yanlışınız, üniter devlet yapısından kaynaklanıyor. Kendisini Kürt sayan insanlara azınlık hakkı verin. Üniter devlet olayından vazgeçin!”



O tarihte Demirel bu öneriyi nasıl yorumluyor?

“Avrupa, Türkiye’nin yapamayacağı şeyleri istiyor. Üniter devlet yapısından vazgeçmemizi öneriyorlar. Sonra mesele federasyona gelecek... Daha sonra da parçalanmaya...”



Devam ediyor : “PKK’nın bizden istediği ne Kürtçe televizyon, ne okul, ne de dildir. Onun istediği bir tek şey vardır; bayrak...”

Yine o tarihte Demirel, PKK ile Batı’nın aynı amaçta birleştiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Demirel’in bu tespiti dile getirmesinden 6 yıl sonra, ABD Irak’a saldırma kararı veriyor.

Kararın nedenini 1997-2000 yılları arasında NATO Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (Brüksel) yapan ABD’li Orgeneral Wesley Clark şöyle anlatıyor:



“11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen terör saldırısından yaklaşık 10 gün sonra, ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon) ziyaret ettim. Savunma Bakanı ve yardımcısı ile görüştükten sonra aşağı kata indim. Komutanlardan biri beni çağırdı... ‘Karar verdik. Irak’la savaşa gireceğiz’ dedi. Tarih 20 Eylül gibiydi... “Irak’la mı savaşa giriyoruz? Saddam ile El-Kaide arasında bir bağlantı mı buldular?’ diye sordum.



“Hayır, hayır bu konuda bir gelişme yok. Sadece Irak’la savaşmaya karar verdiler...” dedi.

Birkaç hafta sonra tekrar onu görmeye gittim. O sırada Afganistan’ı bombalıyorduk. “Hâlâ Irak’la savaşa girecek miyiz?’ diye sordum.

‘Sorma, ondan da beter’ dedi.

Uzanıp çekmecesinden bir belge aldı ve Savunma Bakanı’nın ofisini kastederek, ‘Bunu üst kattan aldım. Irak’tan başlayarak operasyonu Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve son olarak İran’la bitireceğiz’ dedi.

Yedi ülkeyi beş yılda nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatan çok gizli notu tekrar çekmecesine koydu!”

Bunları sadece Wesley Clark söylemiyor. Tüm öngörüleri doğru çıkan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, Türkiye’yi de içine katarak benzer bir yorumda bulunuyor:



“Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), İsrail’in güvenliği için hayata geçirilmiştir.

Irak bu nedenle işgal edildi. Zira proje, bölgedeki haritaları değiştirmeyi ve İsrail topraklarını büyütmeyi amaçlamaktadır.

ABD Suriye’de, Fırat’ın doğusundaki coğrafyada PKK/PYD/YPG’den oluşan garnizon devlet kurmaktadır. Türkiye için beka sorunu olan bu devlet gelecekte, Suriye’nin güneydoğusundaki sulak toprakları işgal eden İsrail’e komşu yapılacaktır.

Garnizon devlet, coğrafyamızda ABD ve İsrail’in çıkarlarıyla Büyük Kürdistan hayallerine hizmet edecek ve İsrail’i koruyan jandarma gücü olacaktır.



BOP’un nihai hedefi İran’dır. Bugün olmazsa bile yarın mutlaka İran’a saldırılacaktır... Ben öyle düşünüyorum.

Ve bugün emperyalizmin öngörüler Türkiye’nin güneyinde adım adım gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yıllar önce “PKK’nın -ve tabii ki hamisi emperyalizmin- bizden istediği tek şey vardır; bayrak” derken ne kadar haklıymış değil mi? Siyaset sadece olanı konuşmak değildir. Olması gerekeni örgütlemektir.