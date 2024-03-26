PUTİN UKRAYNAYI SUÇLARKEN HAKLI MI?

Eminim ki duymuşsunuzdur Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen ve 143 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişi yaralandığı terör saldırısını İŞİD üstlendi.

Bu vandalizmi İŞİD üstlendi ama Putin saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmek için anında harekete geçti.

Yazıma devam etmeden önce Moskova’da ki bu barbarca terör saldırısından dolayı Rus halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

Rusya’da iktidarı ele geçirmiş bulunan faşist diktatörü ne kadar eleştirirsem eleştireyim bu elbette ki Rus halkına düşmanlık beslemem ve onların acılarını paylaşmamam için bir gerekçe teşkil edemez.

Bakın Hitler özentisi Putin bu acılı anda bile kurnazlık yapıp selden kütük kapmaya çalışırcasına saldırıyı Ukrayna’yı suçlamak için bahane olarak kullanmaya kalktı.

Peki, bu itham doğru olabilir mi?

Bu saldırının arkasında gerçekten de Ukrayna ya da Ukrayna’ya destek veren özgür dünya olabilir mi?

Açıkça söylemek gerekirse bu olasılık çok ama çok düşüktür!

Düşüktür çünkü Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaşta Ukrayna son derecede ahlaklı bir savaş yürütmüş ve savaş hukukuna son derecede uygun davranmıştır.

Tamam, Rus ordusu çok güçlü bu durumda normal şartlar altında zayıf taraf bazı terör eylemlerine girişebilir, bu beklenebilecek bir şeydir.

Fakat Ukrayna savaş boyunca hiçbir şekilde teröre bulaşmamış taraftır.

Oysa Rusya okullar, hastaneler ve hatta konser salonları gibi sivil mekânları bile bombalamaktan, buralarda katliam yapmaktan kaçınmamıştır.

Savaşın ilk başlarında durum nerede ise umutsuzken bile teröre başvurmayan Ukrayna tarafının şimdi tüm özgür dünyanın desteğini arkasına almış olduğu bir noktada böyle vandalca bir terör eylemi yaparak insanların gözünde terörist damgası yemeye kalkması için aptal olması gerekir değil mi?

Oysa Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve savaşı yöneten kadrosu son derecede akıllıca hareketler yapıyor, insanlar ve özgür dünya nezdinde büyük bir itibar kaybına uğrayacakları böyle bir eyleme girmezler.

Diğer yandan Putin eylemi gerçekleştiren teröristlerin Ukrayna sınırına doğru kaçtığını iddia etti ve zaten Ukrayna’yı da bu iddiaya dayanarak bu eyleme bulaştırmaya çalışıyor.

Peki, siz terörist olsanız böyle bir eylem planladıktan sonra savaşın sürdüğü ve her türlü sızma girişimine karşı güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğu bir sınırdan geçip kaçmaya kalkar mısınız?

Elbette ki hayır hiçbir aptal böyle yapmaz gider teslim olur daha iyi…

Sonuç olarak Putin’in bu ithamını haklı çıkaracak bir kanıt, karine ve hatta kanaat bile ortada yoktur…

Bu noktada şu soruyu sormamız gerekiyor İŞİD neden böyle bir anda Rusya’ya, Rusya’da böyle bir sivil hedefe saldırdı?

Terör örgütlerinin neyi ne zaman ve ne için yaptığını anlamak çok ama çok zordur fakat bu eylem kimin işine yaradı diye sorgulayarak failin arkasındaki azmettiriciyi bulmak mümkün olabilir.

Bunu sorguladığımız zaman bu olağan üstü barbarca terör eylemi doğrudan Rusya ve Putin’in işine yaramıştır!

Dünya kamuoyu Rus ordusunun Ukrayna’da gerçekleştirdiği devlet terörünü konuşmayı bırakmış Moskova’daki saldırıyı konuşmaya başlamıştır. Rus halkını mağdur olarak algılayan bir empati dalgası dünya kamuoyunda etkili olmuştur.

Diğer yandan dinci terör örgütleri arasında İŞİD Sünni mezhebi Hizbullah, Hamas ve benzeri örgütler ise Şii mezhebini benimsemiştir.

İŞİD’in asıl düşmanı ise İran ve Şii dünyasıdır!

Rusya ise hem İran’ın en yakın müttefikidir ve hem de Suriye’de İŞİD’e karşı fiilen savaşmaktadır.

Dolayısı ile İŞİD’in Rusya’yı hedef tahtasına koyması için Ukrayna’nın azmettirmesine falan hiçbir şekilde gerek de yoktur.