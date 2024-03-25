Beyler Yeter

Bilerek söylüyorum, aranızda kadın gibi kadın görmediğim icin, erkek dünyanızda ancak size benzeyerek ya da ancak itaat ederek var olan kadınları saymadığım için. Emekliler, ne sizin politika aracınız, ne de aş, iş, sosyal fonlardan beklediğiniz, gönül bağı ya da her ne ise size biat etmiş tebanız değil. Saniyelerde harcadığınız çoğu keyfi giderleriniz aklınıza gelmezken, karnını doyurmak için bile hesap yapar hale getirdiğiniz, esasen yıllar yılı çalışırken emeklilik günlerini geçireceği makul bir maaş almak için sisteme para ödemiş, paraları doğru değerlendirilmiş olsaydı bu hale düşmeyecek onurlu yurttaslar olan emekliler mi sırtlayacak yanlışlarınızın bedelini?

En tepeden en aşağıya atanmış bir takım adamlarin, süper lüks seyahatleri, makam araçları, birbiriyle ilgisiz bir yığın yönetim kurulu üyelikleri ile birden fazla maaşları, seçim için, propaganda icin hesapsız ortalığa saçılan, faizler için ödenen paralar neden aklınıza bile gelmezken, her seferinde çalışanlar, emekliler, yoksullari tasarruf icin hedef olarak görüyorsunuz?

Beyaz sarayda başkanlar özel giderlerini karşılar, özel misafirlerini bile kendileri ağırlarken, siz nasıl olur da sarayın elektrik, su, doğalgaz, mutfak, akaryakıt, sağa sola verilen hediyeler, lüzumlu lüzumsuz ( kaç uçak, kaç kisi, kaç ülke, kaç defa, dünyayı dolaştınız, dolaşıyorsunuz) seyahatler, mobilyalar vb icin harcananlar, size dokunmadığı için olsa gerek, aklınıza niye gelmez? Devletin her kademesinde ciraklik, kalfalık, ustalık süreçlerine tüm maliyeti ile yıllardır katlandık. Ki en pahalı olan bu öğrenme süreçleri ile (üstelik zor öğrenen ya da öğrenmeyi umursamayan sadece emirleri yerine getiren adamlar için) başta insan kaynakları her şeyi kuruttunuz.



Her türlü popülist kararla çar cur ettiğiniz kaynaklar, sıra hakeden emekçilere gelince mi tükendi? Hadi müteahhitlere ödemeleri erteleyin, hatta güya borçların bir kismini silin, ya da verilen teşvikleri düşün hesaplarından Sıra onlara hiç gelmez mi? Boynumuzun borcu mu onlara verilenler?

Açlık sınırında yaşayan milyonlarca yurttaş umurunuzda değilken itibar - gosteriş için baska ülkelere hibeler, bir kaç daha saray, neye hizmet edeceği bilinmeyen millet bahceleri nedir? Herkes borçlu, halk hayatta kalmak için devlet hesapsız, plansız, gereksiz lüks yatırımlar için...

Yeter diyoruz.. Emekli olarak, bize reva gördüğünüzü değil, yaşamak hakkımızı ve aslında kendi yatirimlarimizin karsiligini istiyoruz, sadakanizi değil.. Yalvarmiyoruz, hakkımız talep ediyoruz. Hayatta kalmak değil yaşamak için gerekli olanı istiyoruz..

Bu seçim öncesi müsamere ve maskaralıklardan bıktık, sizi dinlemiyoruz, nakaratlarınızdan da bıktık. Kendinizi anlatmak için ithal edilen kagitlara basılı, etrafı kirleten basılı görsellere ne gerek var, çıkın sayısız kanalınıza anlatın kendinizi ve projelerinizi, neyi daha iyi, neyi nasıl yapacağınızı...

Mitinglerin, her türlü propaganda faaliyetinin maliyetlerini yine devlet kaynaklarından tüketmeyin. Yeter, kimsenin bunlardan etkilendiğini de sanmayın Sizden daha iyi görenler, anlayanlar, bilenlerin olduğunu unutmayın . Emekliler dilenci değil, hakettiklerini almalılar. Ciddiye alınmaları gerekir.