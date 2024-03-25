Allah her şeyi bilendir

Seçimlere 5 gün kala Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı sayın Muhittin Böcek'i dinlerken anlattıklarının hepsi doğru olduğuna ve Alanya'nın Konaklı mahallesinde altı ay yaşayan birisi olarak şahit olduğum bir olayı anlatmak, ahlaki bir görev olduğu için aynen aktarıyorum. Sitemiz çalışanı Mehmet Ali isimli gencin düğünü olacak. Antalya'da yaz ayları düğün açık alanda yapılıyor. Belediyeler ekipman yar dımı yapıyor. Masa, sandalye, ikram malzemeler gönderiyormuş. Konaklı Alanya'ya 14 kilometre. Antalya'ya 120 kilometre Alanya Belediyesi'nin yapmadığı düğün organizasyonu için, lüzumlu ekipmanları Antalya'dan Muhittin Böcek beyin gönderdiğini anlattı. Düğün için her şeyi tam ve eksiksiz gönderdiğini anlattı şaşırdım, helal olsun dedim. Bugün yaptıklarını anlatırken, işte olmasını istediğimiz başkan dedim yolu açık olsun Ankara'dan dualarımız Sayın Muhittin Böcek beyefendiye.

Allah'ın varlıklarla olan ilişkisinde belirleci ilke SEVGİ'dir Her şeyi küçücük bir çekirdekten yaratan, aynı suyla sulanmasına rağmen, hiçbirinin tadının diğerine benzemeyen yüzlerce meyve sebze nasıl oluşuyor? Doğadaki yaşayan hayvanlar, böcekler, tüm canlılar, balıklar, uçan canlılar hepsinin bir görevi var. Tümü Kuran-ı Kerime göre insanlığın emrine vermiş. Yaratılışı göre, yaşamamız için ayetler açık kurallar koyuyor, okumamızı emrediyor. Okuduğumuzu, öğrendiğimizi herkeze öğretmemizi istiyor. Derin düşünürsek mutlu, huzurlu, sağlıklı, neşeli günler içinde uzun ömürler yaşarsınız dıyor. Kuran-ı Kerim'e göre Allah bizi yaratma nedeni nedir diye düşündüğümüzde çok açık olarak doğru olanı bilmektir. Dahada önemlisi doğru olanı yapmaktır. Kuran-ı Kerim'e göre en iyi şey Allah'ın rızasını almak bunun için her zaman iyiyi seçmek önemli. Ne kadar meşhur olursanız olun, servetiniz ne kadar olursa olsun ölünce yanınızda çalışanlarla aynı toprağa karışıyoruz.

Allah'ın ameldeki emirlerini yerine getirmek bu insanları ayıran noktadır. Allah iyilik yapanlara, bu dünyada huzur mutluluk refah içinde rahat bir yaşam veriyor. Kötülük yapanları, yalan söyleyenleri, kul hakkı yiyenlere, cezalandırıyor. İslama göre gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ömrün sonunda, uyuyor yeni bir hayata ahiret hayatına sonsuza kadar yaşayacağımız hayata başlıyoruz. Bize verilen dünyadaki yaşamımızı ahiretteki yaşamamızı şekillendiriyor. Allah islama göre çalışmayı emrediyor. Ancak bu şekilde Allah'ın rızasını kazanabilecegimizi işaret ediyor.

Türk milli futbol takımı Macaristan'la hazırlık maçı yaptı. Adı üzerinde hazırlık, eldeki sporcuları görmek, onlara tecrübe kazandırmak için fevkalade başarılı bir maç yaptı. Şanssız bir penaltı ile maçı kaybetti. Bence skor önemli değil, sporcular kadar diğerleride harika oynadıklarını gördük. Montella çok akıllı bir teknik direktör Avrupa şampiyonu olmamız için ne taktık uyguluyacağımızı kimseye belli etmedi. Sıradan bir maç çıkardı. Fakat çok büyük paralar alan futbol yorumcusu eski futbolcular bir sıfır mağlup olduğumuzu ve montelleyi tenkit ettiler. Bende onlara futbolu senelerce içinde oldukları, bundan para kazanmalarına rağmen doğru yorumlayamadıklarını söylüyorum. Sadece tenkitle bir şeyler yaptığını sananlara, empati tavsiye ediyorum. O zaman gerçek yorumcu olma ihtimali olur diyorum.