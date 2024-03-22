HIZLI GİDİP BİRİLERİNİN CANINI ALMA

Adamın biri şehir içinde son sürat gidiyordu. Karşıda polis vardı. Göstergeye bakınca ibrenin 140’ın bile üzerinde olduğunu fark etti. Halbuki bu yolda hız sınırı 80’di. Kendi kendine söylenmeye başladı:

– Off, sırası mıydı şimdi ? Şimdi kesin polis ceza kesecek. Trafik puanım da dolmak üzere. Dolarsa ehliyetime el koyarlar…

Trafik polisi arabayı durdurdu. Adamın korktuğu başına gelmişti. Polis cebinden kağıt kalem çıkarıp yazmaya başladı.

Adam bu sırada nasıl yırtacağını düşünüyordu. Polise bakınca gözünün bir yerlerden ısırdığını fark etti. Galiba geçen ki futbol maçında stadyumda görmüştü. İkisi de aynı takımı tutuyorlardı. Bu belki işe yarayabilir diye düşündü adam.

– Ya bu hafta çok pis yenildik dimi? diye söze başladı ama polis oralı olmadı.

Adam taktik değiştirmeyi denedi.

– Memur bey bu seferlik ceza kesmesek? Ceza puanım dolarsa 5 yaşındaki küçük kızımı okula bırakamayacağım. Karımın da ehliyeti yok zaten.

Polis hiç oralı olmadan yazmaya devam ediyordu.

– Bu radarlar bazen doğru göstermeyebiliyor. Bu seferlik hızı biraz düşük yazsak? Bu haftanın maç biletleri benden olsun, ne dersin?

Polisin yüz ifadesi halen asıktı ve adamın dediklerine hiç aldırmıyordu. Adam içinden polise sinirlenmeye başlamıştı. Kendi kendine söylendi:

– Güya aynı takımı tutuyorum. İnsan bir kereliğine müsaade eder. Bu herifle karşılaşmamak için maça bile gitmem bir daha!

Adam bir taraftan da polisin ehliyet ve ruhsatını neden istemediğini merak ediyordu. Polis yazmayı bitirince yazdığı kağıdı camın aralığından adama verdi ve arkasını dönüp gitti.

Kağıdı alan adam bunun ceza olmadığını görünce çok sevindi. Kağıtta şunlar yazıyordu:

“Sayın sürücü;

Eskiden benimde senin gibi bir kızım vardı. Henüz 4 yaşındayken hızlı bir sürücü onu çarpıp öldürdü. Adama kaza ile adam öldürmek suçundan 1 sene hapis verdiler. Adam süresi dolunca hapisten çıktı ve şimdi çocuklarını doyasıya öpüp koklayabiliyor. Ben ise koklayamıyorum. Adamı affetmeye çalışıyorum ama kızım geri gelmedikten sonra her şey boş. Her gün kızımı düşünüyorum. Lütfen sen de hızlı gidip birilerinin canını alma!

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Bu olay nerede olmuş bilmiyorum. Bir arkadaşım watsap grubundan iletmiş

Haftalardır Yazar Eylem Tok’un, ölümlü kazaya yol açan çocuğunu yurt dışına kaçırdığı haberini tartışıyoruz.

Daha önce de İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Şeyh Mohamud'un haberini tartıştık.

Son yıllarda şehiriçi ölümlü trafik kazalarında bir artış olduğu görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen bir kaza da, genç bir adamı toprağa verdik.

Yakın arkadaşım, Murat Güztoklusu’nun, pırlanta gibi oğlu Özgür Güztoklusu. Sabah işine gitmek için otobüse binen Özgür, otobüsten inip kaldırımda yürürken bir aracın arkadan gelip çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Basında yer almadı, sadece polis kayıtlarına geçti. Bir anne ve babanın evladını kaybetmesi ne demektir. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın.

Kazayı yapan kişi yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen ancak iki ay cezaevinde yattı ve çıktı.

Ateş düştüğü yeri yakıyor....