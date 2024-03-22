Merkez Bankası özerk karar alıyor

Seçimler yaklaştıkça adaylar, proje yerine rakiplerini kötülüyorlar. Halk her şeyi görüyor, rakibine iftira eden oy kaybettiğinin farkında olsa Allah tan korkar kuldan utanır. Cennet yüzü göremez, kabir azabı ve cehennem azabını çeker. İki cihanda sürüm sürüm sürünür. Ankara'da Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Allah daha çok versin, babadan kaldığını söyledi. "Anamın ak sütü gibi helal miras" dedi. Bu muhteşem serveti baba nasıl kazandı merak ettim? Babayı tanıyan bir arkadaşım, babasının banka gibi ihtiyacı olanların finansmanını sağlardı dedi. Onun için bankalar nasıl en fazla kazanan sektörse, oda üstün zekasıyla bu helal serveti kazanmış helal olsun diyorum.

Mansur Yavaş kadınların aşılanmasıyla, kadınların sağlığını düşündüğü için müthiş bir iş yapıyor. İnsanların gıda, ısınma, elektrik, su ve doğal gaz kadar sağlıklı yaşaması için yapılan yatırımları çok önemli. Onun içinde hasta olmayı önleyen, gıda takviyelerini ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtabilir. sağlıklı insan çalışır kazanır.

Merkez bankası başkanı faiz artırımına gitti. Politika faizi 50 puan yükseldi. Ekonomiye müsbet etkisini olacağını göreceğiz. 20 milyar dolar piyasaya sürüldü. Doların artışı önlemeye çalışılıyor. Bunlar merkez bankası başkanının, eskisi gibi özerk olduğu izlenimini veriyor.

Türk milli futbol takımı, hazırlık maçında Macaristan milli takımıyla oynayacak maç Budapeşte'de oynayacak. Hazırlık maçı olduğu için, Avrupa şampiyonasında uygulanacak taktikler denenecek. Gençlerden kurulu takımımız, normal şartlarda bu maçı kazanacaktır. Fakat sakatlanmadan, zorlanmadan maçın tamamlanması galibiyetten daha önemli olacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe- Trabzon maçında sahaya girenler öne çıkıyor. Asıl sorun, sahaya atılan maddeler bu yüzden maç, yarım sahada oynandı. Yan hakem bile yaralandı. Bütün bunlara rağmen Halil Umut Meler maçı tamamladı. Bence başarılı oldu Fenerbahçe maçında gereken güvenlik önlemleri alınsaydı, stada kırk beş dakika su yağmuru olmazdı. Bu planlı yapılan Fenerbahçe'yi oynatmamak için yapılan bir saldırı idi. Burada birinci derece sorumlu, Vali ve Emniyet müdürüdür. Maç başlarken ilk sahaya atılan meşaleler görüş mesafesini engellediğinde maçı durdurup anons yaptırıp, meşaleyi atanı stat dışına çıkarılsaydı maç adam gibi oynanırdı. Belki deTrabzonspor galip gelebilirdi, sahaya atılan maddeler Trabzonspor'lu futbolcuların da moralini bozdu. Mağlup olmalarına sebebiyet verdi.