Endemik Bahçeleri

‘Çiçek nedir görmeden, bozkırlara dalan’ biri için ‘hiç yaşamamış’ olduğu kanısına varılan şarkıyı bilirsiniz.

İşte böyle bir algı yaratılan bozkırın ortasındaki Ankara, şarkıya inat adeta, endemik çiçek zenginidir. 40 kadar endemikten söz ediyoruz. Yeryüzünde sadece Ankara’yı seçen endemikler…

4x4!

Anadolu Endemikleri Babası olarak tanımladığım Prof.Dr. Mecit Vural ile Uzman Tuğrul Körüklü ile endemikleri üniversitelere dağıtıldı.

Bu konuda ilk örnek, önceden çalışmalarına başlanmış olan, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi önünde yer alan mini endemik bahçesiydi. Boyutları 4x4 olunca, bu bahçelere arazi araçları gibi engelleri aşsın düşüncesiyle(!) 4x4 demeye başladım! Prof. Dr. Emre Yaprak ve Uzm. Tuğrul Körüklü’ye selamla (bahçede emekleri çok), o bahçeyi, Kazan Soda’da yapılan bahçeyi, Gölbaşı ve Haymana’daki bahçeleri de ayrıca ele alacağımızı belirtmek isterim.

İkinci örnek Çankaya Üniversitesi’nden geldi. Boyut biraz daha küçük olsa da artık o da bir 4x4! Mecit Hoca ile Prof.Dr. Mehmet Tunçer Hoca’ın davetiyle, Çankaya Üniversitesi’nde bir çiçek konferansı verdik. Konferansın katılımcıları arasında öğrenci, öğretim üyelerinin yanında, Çankaya Üniversitesi Rektörü Can Çoğun Hoca da vardı. Konferanstan Çankaya Üniversitesi’nde de bir endemik bahçesi yapma kararı çıktı! Can Hoca, konferansın hemen ardından bahçeyi hazırlatmıştı bile!

Nalıhan’ın narin güzelleri

Nallıhan, Ankara’nın endemikleri zengin ilçelerinden. Ayaş bir numaradır, anmadan geçmeyeyim!

Koca soda, öldürgen (niye çiçeklere böyle isimler verilir bilmem!), Angora tırfılı, ana kardikeni, bey sümbülü ve bozkır lalesi Nallıhan, biraz da Beypazarı sınırlarındaki endemikler. Hepsi dar yayılışlı ve soyları tükenme tehlikesi altında olan çiçekler. Yani çok değerliler. Güzellikleri bir yana, belki de en onulmaz hastalıklara şifalar, sayıları yetmiyor ki araştırma yapılabilsin!

İlgili makamlara bilgi verildi, Mecit ve Tuğrul Hocalar, Nallıhan’ın endemiklerinden ikisini getirdi, özenle yeni yuvalarına yerleştirdiler.

İlk sene bizi bir hayal kırıklığı bekliyordu. Hemen geçen haftaya geliyorum!

Geçen hafta!

Can Hoca fotoğraflarını çekmiş;

“Bizim mini bahçemizdeki endemikler yavaş yavaş boy göstermeye başladı!”

Müthiş bir haberdi bu.

Mecit Hoca ile gittik hemen!

Video işte o müthiş haber sonrası buluşmadan…

https://www.youtube.com/watch?v=JE7BmHTLjK0

Başka bir yerde yetişmeyen iki endemik Çankaya Üniversitesi’nde kendisine gösterilen ilgi ve sevgiye karşılık vermişti işte!

Darısı tüm endemiklerimizin başına diyorum ama…

Rüya gibi öneriler!

Yetkili makamlarla görüşüp gerekli izinleri alıp, ilgili akademisyenlere danışarak, somut ve kesinlikle yapılabilecek önerileri sıralıyorum…

Üniversitelerimiz, bahçelerinin uygun yerlerine, kendilerine verilen bir-iki endemiğe yer ayırsa…

İlçe belediyelerimiz, parklarının uygun yerlerine, kendilerinde yetişen endemiklere yer ayırsa…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, topraklarını getirdiği endemikleri kocaman bir alanda Ankaralılarla buluştursa…

İlgili bakanlık, Eskişehir Yolu üzerinde açılan dev alanda yer alan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nde Ankara’nın tüm endemikleri için uygun yerler hazırlasa, nerdeyse her mevsim açacak çiçeklerle Ankaralılara yok olma tehlikesi altındaki bu endemiklerle buluştursa…

Başlık ‘rüya gibi’ ama imkânsız mı?

Gerçekten değil! İşte olmuşu!