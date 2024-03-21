Dostluk,sevgi ve saygı önemli

Bu sabah uyandım. Ankara Çankaya'da manzara bu gün ve ondan önceki günlerde hava güzeldi. Ağaçlar, çiçek açmıştı, tabiat uyanmaya başlamıştı. Allah'tan bütün ağaçlar çiçek almamıştı. Yoksa bu yılda meyve üretimin e sıkıntı yaşanacaktı. Kainat, zeytin çekirdeğinden küçük bir cismin patlamasından oluşuyor. Milyonlarca kilometre hızla gitsek ulaşılamayacak uzaklıkta milyonlarca galaksiden biride üzerinde yaşadığımız dünya. Şimdi bu dünyada yaratılan, bütün canlı cansız varlıklara baktığımızda Allah'a ulaşıyoruz. Bir çekirdeğin çatlamasından, aynı suyla sulanmasına rağmen hiçbirinin tadının diğeri ne benzemeyen yüzlerce meyve sebze nasıl oluşuyor. Doğadaki yaşayan hayvanlar, böcekler, tüm canlılar, balıklar ve uçan canlılar hepsinin bir görevi var.

Tümü Kuran-ı Kerime göre insanlığın emrine vermiş, anlayana görene Allah bütün nimetleri birbirinden farklı yaratmış bir an düşünürsek, 8 milyar insanın parmak izi nasıl oluyorsa birbirinden farklı yaratılmış. Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz, aynı sebze meyvenin tadı bulunduğu bölgenin iklimine yetiştiği yerde toprağın özelliğine göre ayrı tatlarda olması çözülmesi. Çok zor bir gerçeklik, dağlar, yaylalar hepsinin görevleri var. Yerin altında nimetler var. Allah tüm yarattıklarından, üstün yarattığı insana akıl vermiş akıl sayesinde tabiattaki bütün varlıkları değerlendirmeyi insana bırakmış bu aklı kullanırken dünyayı cennet yapmakta var. Allah korusun yok etmekte var onun için çok dikkatli olmalıyız. Dünyaya hakim güçlerin birbirleriyle çatışmaları şu anda deneyleri yapılan hiroşimaya atılan atom bombasının yüzlerce katından büyük silahlar icat edilmiş. Kullanıldığında kainatta canlı kalmayacağı görülüyor. İnsanlar, dünyadaki yaratılan varlıkları kendi emrine verildiğini onları insanlığın refahı için kullanılması gerektiğini hayat standardının artması insanların huzur içinde mutlu ömür sürmesi için verildiğini unutmamalıdır.

Anayasa mahkemesine yeni başkan atandı. Meslektaşımız Kadir Özkaya'ya başarılar dilerim. Hukukçu olmadığını söyleyenler şunu çok iyi bilmelidir. İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1960 yılında Hukuk fakültesi içinde kurulmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesiyle birlikte, aynı dersleri, aynı Proflar tarafından okutularak mezun vermiştir. O günlerde çalışıp, okumak ailesine katkıda bulunmak zorunda olan gençler düşünülerek kurulmuştur.

Devletin en üst kademelerinde görev almış başbakan yardımcılığı, müsteşarlık bakanlık görevlerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatana çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Kadir Özkaya'da Anayasa mahkemesi başkanlığını layıkıyla yapacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin dostluk, sevgi, başarıya ihtiyacı olduğu bu günlerde TFF'nin Fenerbahçe ile Trabzon sporun olaylı maçında vereceği adil kararı geciktirmeden vermelidir. Saha olayların da kulüplerin, sorumluluğundan daha çok Vali ve Emniyet sorumluluğu vardır. Olayların çıkması muhtemelken gerekli önlemleri almamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk futbolunun geleceğine etkisi olacak. İki güzide kulübü ve Türk futbolunun dünyadaki imajını zedeletmeyecek bir karar alacağına inanıyorum. Bu bir milat olacak ve sorumluğunu bilmeyenlere ders olacaktır.