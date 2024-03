Gazze'de katliam devam ediyor

Gazzede savaş Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Yaşlı çocuk ayırmıyor, önüne gelen kim olursa olsun acımadan öldürüyorlar. Netanyahu, savaş suçu işliyor hakkında açılmış dava var. Fakat Netanyahu ceza alacağını bile bile, neden durmuyor acaba? Duramıyor mu sanki bir üst güç talimat veriyor. Netenyahu istemese de, Ramazan ayı boyunca ateş kesemiyor. Allah Hristiyanların, Müslümanların aynı peygamber ayrı. Onların Hz. İsa bizim, Hz. Muhammed iki peygamberde, "savaş ölmemek için yapılır aksi ise savaş cinayettir" diyor. Bu sureler boşa mı indirilmiş! Hiçbir haklı yanı olmayan aralarında, orantısız güç farkı olan iki dev et sonucu açık bir çatışmadalar.

Filistin de milyonlarca insan aç susuz. İsrail bunlara yardıma da izin vermiyor, adeta bütün dünyaya meydan okuyor. Bana kimsenin gücü yetmez diyor. Ben 30000 kişi yaşlı, çocuk ayırmadan öldürürüm. Yüz binlerce insani yaralarım, yıkarım, yakarım bana kimse karışamaz diyor. Ben hak, hukuk tanımam diyor. En acı olan hiçbir devletin masum insanların katlini engellenemiyor olması, bu insanların katlinin Allah katında hesabı sorulur olmasını dinlemeyenler Müslümanlığa en büyük hakareti yapıyor. Bugün susanlara yarın sıra gelince ne yapacaklarını şimdiden düşünmelerini hatırlatıyorum.

Seçimlere on bir gün kaldı, devletin bütün gücü bir yanda emekliler karşı tarafta geçim sıkıntısında çok kez uyardım. Emeklileri karşınıza almayın diye dinlemediler. Şimdide oy verin diyorlar. Emeklileri ikna etmek için, hiçbir vaatte vermiyorlar. Adam yerine koymuyorlar, hafife alıyorlar seçim sonucunda bu durumda kazanmak çok zor bekleyip göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en güzel coğrafyasında bulunuyor. Allah bütün nimetleri vermiş, bize çalışmak kazanmaktan başka bir şey kalmıyor. Devletin insanlara imkan yaratması gerekiyor. Bu imkanlar yaratılmadığı için, halk belediyelerin imkan yaratmasını bekliyor. Fakat adaylar aynı kafa biri bir kilo et diyor, diğeri but diyor. Nerde ise bende çıkıp hepinize bir kuzu vereceğim demek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette. insanlara yardım vererek tembelliğe alıştırmak yerine çalışıp kazanacaklarını göstermek için, projeler üretip hepsi para kazanmaya teşvik etmeli. Bunun için oy istemeli.

Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç son olaylarda, olayların içinde kalıp o korkunç saldırıyı futbolcularla birlikte yaşadığı için çok kızgın. Tamamen haklı tahriklere kapılıp, Fenerbahçe kulübünü ligden çekip, bir alt kümeye düşürülmesi, Fenerbahçe'ye ne kazandırır? Eğer bu haksızlıktan dolayı, bende ligden çekiliyorum diyebilecek şahsiyetli, donanımlı, namuslu ve şerefli kulüp başkanı arıyorsan çok büyük paraların döndüğü bu ortamda bulamazsın. Sen bu kumpası çözemezsin dolayısıyla, bu işin içinde olanlar her maçtan sonra 84 milyon tarafından görülmeye başlandı. Cahil, cühelalar tarafından temsil edilen bir çok entrika çevirenlerin, yüzlerine 30 milyon Fenerbahçeli tükürecek. Bu şerefsizler, haysiyetsizler kaçacak yer bulamayacaktır .Çok az kaldı TFF'nin vereceği karara, saygı duyup sabırlı olmak gerekiyor. Zaman dalaverecileri, ahlaksızları Allah'tan korkmaz kuldan utanmazları kesin olarak cezalandıracaktır. Biraz sabırlı ol.