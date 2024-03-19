"BENİM ANCAK SÜNNET KASETİM ÇIKAR”

Yerel seçimlere sayılı günler kala, dezenformasyon savaşları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Hatay TİP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın telefon konuşmaları siyasetin kirli yüzünü ortaya çıkardı.

Birkaç gündür kamuoyunda tartışılan CHP İstanbul İl Başkanlığında kaydedildiği iddia edilen “para sayma makineleri” görüntüleri ve Gökhan Zan telefon olayı, seçmenleri nerede ise sandıktan soğuyacak boyutlara ulaştırdı.

Son olayda, iddiaya göre Turgay Kocakaya isimli kişi “AK Parti Hatay İl Binasından aradığını" söyleyerek, Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi. Bunu da kayıt altına aldı. Turgay Kocakaya, Gökhan Zan ile ikinci bir görüşme daha yaptı. İkinci görüşme kaydında Gökhan Zan TRT'de spor yorumculuğu yapmak istediği ettiği, ayrıca 5 milyon dolar için pazarlık ettiği ileri sürüldü.

Ses kayıtları da sosyal medyada yayılmaya başladı. Olayın inandırıcılık yönü de tartışılıyor. Gökhan Zan ses kayıtlarının tamamıyla montaj olduğunu söyleyip, savcılığa suç duyurunda bulundu. Ancak TİP yöneticileri ses kaydının montaj olduğuna ilişkin iddiayı inandırıcı bulmadıklarını, zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulduğunu, ses kaydının montaj olma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyor.

Seçim öncesinde bu tür olaylar meydana geldiğinde Hitlerin ve Nazilerin ünlü propaganda makinesi Joseph Goebbels’in, “Yeterince büyük bir yalan söylerseniz ve tekrar ederseniz bu yalanı sürekli, insanlar sonunda buna inanmaya başlayacaktır. Yalan, halkın yalanın siyasi, ekonomik ve/veya askeri sonuçlarından devlet tarafından korunabilmesi için muhafaza edilebilir. Dolayısıyla devletin, muhalefeti bastırmak için tüm güçlerini kullanması açısından, yalan hayati bir önem taşımaktadır; çünkü gerçek doğru yoldur ve bu da devletin en büyük düşmanıdır” sözleri aklıma geliyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı Halk TV’nin eski haber sunucusu İrfan Değirmeci, oturduğum Sancak Mahallesi Bahakent Site sakinlerini ziyarete geldi. Kendisiyle sohbetimizde bazı sorular sordum ;

- Aday olmanız CHP’nin oylarını olumsuz etkilemez mi?

- CHP Çankaya adayını belirleyene kadar, adaylık kararını vermemiştim. CHP, eğer eski Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ aday gösterseydi, aday olmayacaktım.. Çünkü Tezcan Karakuş Candan’nın ‘Ankara’ya büyük hizmetleri oldu. Ayıca Çankaya’da AKP’nin oy oranı yüzde 15-20. Kazanma şansları yok. Biz CHP’ye alternatif oluşturuyoruz.

-Kazanma şansınız var mı ?

- Her aday kazanmak için çalışır.

- Kazanırsanız önceliğiniz ne olacak ?

- Çankaya’da gerçek bir katılımcı belediyecilik örneğini sergileyeceğiz. Hepimiz anayasanın garantisi altında hepimiz eşit haklara sahibiyiz. Çankaya Belediyesi’nden hizmet alırken de Çankaya Belediyesi’nde istihdam ederken kimsenin dini inancı, mezhebi memleketi değil liyakat önemli olacak. Belediye Başkanlığını kazanan muhalefet ihaleleri canlı olarak yayınlamaya başladılar. Bir toplu iğneyi alırken bile yaptığı ihaleyi canlı yayını 250 bin kişi izlemiş. Bu uygulamayı çok özlemişisiz. Şimdi biz diyoruz ki yapılacak ihale olsun, her hangi bir karar olsun, mahalle meclisine sunacağız.”

“MAL VARLIĞIM”

- AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok varlığını açıkladı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz..?

- AKP’li seçmenin yorumuna bırakırım. Benim mal varlığım yok. 30 yıl gazetecilik yaptım. Televizyon kanallarında çalıştım. EYT’den de emekli oldum. İki dairem var. Birinde annem oturuyor, diğerinde ben oturacağım. Başka bir mal varlığım yok.”

-Seçimler yaklaştıkça, siyasetin kirli yüzü kasetler ortaya çıkıyor. Sizin de bir kasetiniz ortaya çıkarsa ne yaparsınız ?

- Özel hayatın dokunulmasına karşıyım. Benim çıksa çıksa ancak sünnet kasetim ortaya çıkar”

Not : Görüştüğümüzde Gökhan Zan olayı henüz ortaya çıkmamıştı.