Yaratan her şeyi bilendir

Zeytin çekirdeğiden küçük bir cismin patlama sından oluşan kainat milyonlarca kilometre hızla gitsek ulaşılamıyacak milyarlarca galaksi den oluşuyor bunlardan biriside dünyamız dünyamızın dışında başka yaşam olan galak silerin olduğunu kutsal kitabımız kuranı kerim anlatıyor kainatı yaratan Allah ilk insan Adem peygamberin yaratılışından bu güne kadar binlerce peygamberler göndermiş 1400 sene önce son peygamberimiz hazreti Muhammed yaratanımız Allah tarafından kutsal kitabımız kuranı kerim i insanlığa tebliği için göndermiş tir 40 yaşına kadar o günlerde çoğunluğun yaptığı gibi çobanlık yapan hz muhammet e peygamberlik görevi tebliğ edildikten sonra Allahın emirleri sureler halinde gönderiliyor 23 sene peygamberlik görevinde hz Muhammed kuranı kerimi tamamlıyor bir insanın aklının alması mümkün olmayan matematik fizik kimya biyoloji astroloji ilimlerinin bileceği bir çok bilginin bu gün kuranı kerimi okuyunca şüphesiz bütün surelerin Allahın dışında hiç kimse tarafından yazılamayacağını görüyoruz

O zaman kuranı kerimi tartışmasız Allahımızın yani yaratanımızın emri olduğunu kabul edince bakalım Allah kuranı kerimde en büyük günah olduğunu tebliği ettiği şey ne Yalan söylemek insanları kandırmak dolayısı ile kulhakkı almak

Kutsal kitabımız kuranı kerimin surelerinde asla affı olmayan cezası açık olarak tebliğ edilen önce kabir azabı sonra cehennem azabı çekileceği bunların ne kadar acı olduğu çok açık olarak anlatıyor. Seçimlere 12 gün kaldı adaylar belediye başkanlığını kazanmak için bence bilerek yapamayacakları vaatlerde bulu nuyorlar dolayısıyla günaha girerek kul hakkı alıyorlar bundan önceki yıllarda işçilere emekli lere vadedilen yapılamayan sözleri söyleyen makam mevki sahibi olanlar Allah ın vereceği cezayı görebilseydi bir gün makamda oturmaz lardı hiç bir zaman adayda olmazlar günaha girmezledi. Bunlar iki cihanda bu dünyada ve öbür dünyada huzur bulamazlar cehennemi yaşarlar.

Rusyada Vladimir Putin beklendiği gibi yüzde seksen sekiz oy alarak devlet başkanlığına de vam ediyor çok uzun süre Rusyanın dünyanın en büyük devletlerinden biri olmasını halkının refahını sağlayan milli gelirden emeklilere rahat yaşam sağlayan Rusya nın itibarını koru yan Putin bunun karşılığında elli artı bir oy almayı değil başarılarından dolayı yüzde yüz oy istedi vede bence aldı bu halkın enayi yerine koymanın işe yaramadığını gösterdi.

Bizdede emeklinin enayi olmadığını herkez 31 martta görecek 3000 lira emekli ikramiyesi ni bile ramazanın başında ödeyemeyen maliye bakanı sonucu görünce Sayın Cumhurbaşkanı mıza nasıl hesap verecek bekleyip göreceğiz.

FB Trabzon sporun olaylı maçında futbol federasyonuna çok güzel fırsat doğdu burada verilecek kararlar olaylardan dahada kötü ol mamaldır üç beş maç saha kapatma belirli para cezaları ile bu olaylar gecistirilemez bu olay Türkiye Cumhuriyetinin dünyaki itibarını zedelemiştir aynı zamanda Sayın Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğa na yapılan feto kumpası olduğu söylenmektedir onun için bu kumpaslara alet olanları tesbit edip gereğini yapmalıdır

Sayın Ali Koç kulüpler birliğinden ayrılması kendi tercihidir saygı duyarım fakat bir alt lige inmesi otuz milyonun adına alınan bir karardır bu kararı yönetim olarak alırsanız yanlış yapar sınız bu tavşan dağa küsmüş dağın haberi ol mamış darbı meselesi gibi olur yahut ne şehit ne gazi gitti niyazi gibi olur kimsenin umurun da olmaz bu karar futbol federasyonu tarafın dan alınırsa iki kulübün ikisininde bir alt ligde oynaması kararı verilirse o zaman bir işe yarar Türk futboluna yararı olur sakın sinirlenip 40 milyonun sevgilisi olan FB taraftarına zarar ver me akıllı düşün şerefsizlere fırsat verme. FB li taraftarlar adına elçi olarak bunu senden istiyo rum lütfen.

GS kulübü başkanına FB kulübünün konfederesyon kupası maçı nedeni ile süper kupa maçı erteleme talebi sorulduğunda eveleyip geveleyip cevap vermemesi zavallı bir adam görüntüsü verdi GS kulübü GS lisesinin 500 yıllık geleneğinden gelen bir camiadır bu güne kadar önüne konulan yazıyı bile doğru dürüst okuyamayan bir başkan bu şanlı GS kulubünü temsil etmemiştir sorulan sorunun tek bir ceva bı vardır GS kulübü rakibinin bu hakli talebini kabul edecek federasyonun belirleyeceği gün de oynayacaktır veya maç gününde oynanacak tır ertelemeyi kabul etmiyorum. Bu kadar basit.