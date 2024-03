KURTARICI BEKLERKEN…

Koskoca Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli öyle bir ihtiyaç varsa bile Türk Milletinin kurtarıcılığına soyunmak yerine gitti başka bir partinin Genel Başkanını kurtarıcı ilan etti…

Üstelik Türk Milliyetçilerinin partisi olarak bilinen bir partinin Genel Başkanı olarak "Bir süreç içindeyiz. Bu süreç, bir çözüm sürecidir. Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle, Türklükle çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Diyen Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarıcı ilan etmek ayrı bir tuhaflıktır.

Bu söylem aslında siyasi tarihte eşi benzeri kolay kolay görülemeyecek, anlaşılması güç ve son derecede garip bir olaydır!

Böyle bir söylem aslında bir Genel Başkan için kendi partisinin ve kendi Genel Başkanlığının iflas ettiğinin son derecede açık ve net bir beyanıdır!

Bir iflas beyanıdır çünkü siyasete giren ve ciddi bir partinin Genel Başkanlığına kadar yükselen bir kişi öncelikle kendisini ve partisini ülkenin sorunlarını çözecek ve bir ihtiyaç doğarsa da kurtarıcı olacak pozisyonda görmelidir. Başka bir partinin Genel Başkanını kurtarıcı olarak görmek ve kurtarıcı ilan etmek parti sisteminin doğasına aykırıdır. Sonuçta Bahçeli de bir partinin Genel Başkanı Erdoğan’da bu noktada aynı statüdeler değil mi?

Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için önce Bahçelinin ne dediğine bir bakalım, konuşmanın ana hattı şöyle:

Bahçeli, kurultaydaki konuşmasında yerel seçimi kendisi için 'final' olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır. Sayın cumhurbaşkanı yanınızdayız, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsın, bırakamazsın, Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz." Dedi…

Bahçeli sanırım Milliyetçi Hareket Partisi diye bir parti olduğunu ve kendisinin de bu partinin Genel Başkanı bulunduğunu unutmuş olmalı.

Yahu bir partinin Genel Başkanı bir başka partinin Genel Başkanını kurtarıcı olarak görür mü?

Eğer bir Genel Başkan böyle bir görüşe sahipse kapatır partisini, kendisi de bırakır Genel Başkanlığı gider kurtarıcı olarak gördüğü kişinin partisine üye olur, yeni Genel Başkanının dizinin dibinde oturur değil mi?

Bu sözlerden sonra ne Milliyetçi Hareket Partisine gerek kalmıştır ve nede Devlet Bahçelinin Genel Başkanlığına iyisi mi bu kafadaysanız parti marti gerekmez kapatın partiyi gitsin, yerine emekli ülkücüler musiki cemiyetini kurun pek sevilen duruma da uyan aşağıdaki şarkıyı terennüm edin durun derim…

Biz ayrılamayız

Aynı bedende can gibiyiz

Cana can veren kan gibiyiz

Yanıp da bitmez köz gibiyiz

Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız

Aynı bedende can gibiyiz

Cana can veren kan gibiyiz

Yanıp da bitmez köz gibiyiz

Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız

Eller ayırsa bile yıllar ayırsa bile

Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız

Eller ayırsa bile yıllar ayırsa bile

Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız