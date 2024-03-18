Çanakkale boğazı geçilmez

18 Mart Çanakkale Zaferinin, 119 yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk' savaş ölmemek için yapılır aksi ise savaş cinayettir demiştir. Osmanlı'yı ortadan kaldırmak İstanbul'u ele geçirmeyi hedefleyen İngiliz Fransız Rus birlikleri Çanakkale boğazından geçerek, İstanbul'u savaşmadan ele geçirmeyi planlamışlardır. Çanakkale'yi avucunun içi gibi çok iyi bilen orada daha önceki yıllarda görev yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 18 gemi ile Çanakkale Boğazına gelen düşmanı Cevat Paşa'ya verdiği emirle boğazın içine çekerek nusret mayın gemisinin döşediği mayınlarla karadan açılan topçu atışları ile yok etmiştir. Karada yapılan savaşlarda da size ölmeyi emrediyo rum emrine uyan vatanperver Türk askerlerinin dahiyane taktikleri ile savaş kazanılmıştır.

Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun temel taşıdır. Çanakkale'de savaşan Yeni Zellanda, Anzak askerleri öldüler bunların annelerine hitaben Gazi Mustafa Kemal Atatürk ey analar çocukla rınız burada bize emanet bizim bagrımızdadır lar müsterih olun diyor 24 nisanda binlerce ölenlerin aileleri Çanakkaleye dedelerini anmak için geliyorlar.ve gelenler Gazi Mustafa Kemal Atatürkü bizden daha çok seviyorlar önünde saygı ile eğiliyorlar. Bu gün savaşlar Filistinde vede Ukraynada toprak kazanmak için yapılmaktadır bunun hiç bir haklı yanı yoktur Filistin de ölen 30 binden fazla çocuk yaşlı insanın 100 binden fazla yara lının yıkılan binlerce yapının yerine gelmesi imkansızdır Ukraynadada durum aynıdır şimdi bunların günahları nasıl ödenecek Netenyahu büyük ihtimalle yargılanacak savaş suçu işledi ği için ceza alacaktır bu ölenleri geri getirmiye cektir Allah katındada en büyük cezayı alacak cehenneme gidecektir diye düşünüyorum.

Fenerbahçe-Trabzon sporun dün oynadıkları lig maçı Halil Umut Meler'in tecrübesi dirayeti sayesinde sonuçlanabildi. Maç sonunda meydana gelen olaylar kültür farkından olmuştur. Fenerbahçe'nin sahasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe'nin mağlup olduğu maçta Trabzon sporun sevinç gösterisi Fenerbahçe tarafından alkışlandı. Trabzon'da Fenerbahçe, futbol cularının sevinç gösterisi saldırıyla sonuçlandı. işte spor kültürü, olmayan çok küçük taraftarın yaptığı saldırının kameralarla tesbit edilip çok kısa sürede en ağır ceza almaları gelecek için önemlidir. Sayın İç İşleri Bakanı Yerlikaya, olaya müdahale edip suçluları adalete teslim etmiştir. Şimdi savcı, hakimlere görev düşmüştür. En büyük imtihanı verdikleri kararla göstereceklerdir. Ben yetkili olsam yargılamayı Trabzon dışındaki bir mahkemede yaptırırdım.

Ben Federasyon Başkanı Sayın Büyükekşi'yi savunanlardanım. Çok büyük tarihe geçen başarılar sağladı. Şimdi hakem kararlarıyla yıpratılıyor. Fazla direnebileceğini sanmıyorum olan Türk futboluna olacaktır. Federasyon Fenerbahçe-Trabzon sporun dün oynadıkları lig maçının en kısa sürede cezalarının açıklayıp, adil verilen cezalarla taraftarların bundan sonra daha dikkatli olmalarını sağlamalıdır.