ARTANKARA 2024, 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bence bir sanat şöleni sona erdi!

Yoğun ilgiyle.

ATO’nun (Ankara Ticaret Odası) giriş, ara ve 2. katta yer alan salonlarındaydı.

4 yıldır uluslararası boyut kazanan fuara bu yıl 45 farklı ülkeden katılım olurken, bu yılın kardeş ülkesi Macaristan oldu.

Binlerce eserle, yaklaşık 1600 sanatçı.

3 ödül verilirken 10. yıla istinaden bu 10 ödül.

30’un üzerinde söyleşi.

48 dinleti.

110 atölye…

Fuar boyunca süren, çocuklara yönelik atölyeler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin 40 öğrencisiyle gerçekleştirdiği Hayat Ağacı enstalasyon çalışması ve Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 40’ın üzerinde öğrencisiyle gerçekleştirdiği seramikten kafalarla ‘Bu neyin kafası?

ARTANKARA 2024’ün ardından başlıklı bu yazı, diğer yazılardan biraz farklı oldu. Başlıkların çoğu video destekli. Videoları Sevgili Erhan Kaleli ile çektik. Yazıda videosu olamayanların fotoğraflarını bulacaksınız.

İşte ARTANKARA’nın zengin bir dosyası!

Giden veya gidemeyenler için!

Bilgin Aygül

Bilgin Aygül, fuarı düzenleyen ATIS Organizasyonun Yönetim Kurulu Başkanı. İçeriği ve sayılarla ARTANKARA’nın 10 yılını bir çırpıda anlatıverdi.

https://www.youtube.com/watch?v=EnaRfUm8E5I&t=12s

Şevket Bülend Yahnici

Şevket Bülend Yahnici ARTANKARA’nın danışmanlarından. Yahnici, geçmişte Ankara’nın milletvekilliği de yaptı. Başta doğup büyüdüğü Kale olmak üzere fahri Ankara milletvekilliğini hiç bırakmamış, bırakacağa da benzemiyor. Zaten ben de kendisini Kale’nin Büyük Ağabeyi olarak tanımlarım. ARTANKARA’nın bugün geldiği noktadan mutluğunu ifade etti.

https://www.youtube.com/watch?v=2q3UukqG6Jo&t=2s

Kadri Atabaş

Kadri Atabaş mimar. Koleksiyoner ve sanatsever olarak sanatın hep içinde. Yahnici gibi ARTANKARA’nın danışmanlarından. Dünyadaki sanat fuarlarıyla karşılaştırıp, ARTANKARA’yı öne çekiyor.

https://www.youtube.com/watch?v=5-o7PMnlM2s

Prof. Hasan Pekmezci

Hasan Pekmezci, Yahnici ve Atabaş gibi ARTANKARA’nın danışmanlarından. Aynı zamanda her sene eserleriyle bu sanat şöleninde yer alıyor. Bu sene ünlü kuşlarıyla yer aldı. Pekmezci, ARTANKARA’nın 10 yılda geldiği yeri,

“Tablolara perdelere asılırdı” diyerek anlattı.

https://www.youtube.com/watch?v=wXuLchzUuNk&t=20s

Mustafa Ayaz Müzesi

Ankara’nın ve Türkiye’nin gururu hem müze olarak kendisinin hem de ARTANKARA’nın 10. yılında, sergi salonlarının göbeğinde balerinlerini dans ettirerek yerini aldı.

"Bu müzeyi yaparak başta Atatürk'e ve Türk halkına borcumu ödemiş oldum" diyor Sevgili Ayaz.

"Korkunç bir mutluluk, mutluluktan uçuyorum!" diye duygularını ifade ediyor.

Eşsiz müzesinde anlatıyor. İşte Sevgili Ayaz’ın kendi dilinden müzenin kuruluş hikâyesi! Yüreğine sağlık Büyük Usta! Kendisinden dinlemek için bağlantı aşağıda.

https://www.youtube.com/watch?v=V_-mbS-dN9M

Hewon Aehee Kang ve Öğrencileri

Hewon Aehee Kang, Kore Kültür Merkezi’nde kaligrafi hocası. Kore’de bu yıl Ejderha yılı. Kang, Uzakdoğu resminde de usta bir sanatçı. ARTANKARA’ya almış öğrencilerini yanına, ejderhaları tuvallere yansıtmış. Anadolu’dan motiflerle. Anadolu’yla Uzakdoğu, ARTANKARA’da buluşmuş olmuş.

https://www.youtube.com/watch?v=Z5WBV9ywyxg&t=13s

Yang Si-Yeong

Kore’den özel bir sanatçı. Otistik. Annesi menajeri, Dünyayı dolaşıyor. AB Galley Korea yöneticisi Nami Hanım, Yeong’u ARTANKARA için Ankara’ya davet etmiş. Gölbaşı’nda bir haftalığına tuttukları evin ev sahibesini çizmiş hemen. Alışveriş merkezine gitmişler, beğendiği mağazanın adını tablosuna yazıvermiş. ARTANKARA ile eş zamanlı Kore Kültür Merkezi’nde de bir sergi açtı. Ankara’da yaptığı tabloların da iki tarafta da yer aldı.

Önceki bölümde kendisi ve öğrencilerinin tablolarını anlatan Kang, izleyeceğiniz videoda bu kez Yeong’u anlatıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=ss1Y4-9frdo&t=4s

Min Kyo, Kim

ARTANKARA’yla ilgili ilk yazıda ve üstte yazdığım Kore AB Galley’in Yang Si-Young gibi ARTANKARA’ya bir başka hediyesi! Kim Min-kyo geleneksel Kore resimleri yapıyor. Bir eseri bu türde. Üç tane de çevre dostu sanat diye adlandırılabilecek türden. Görsel tasarım sanatında yüksek lisanlı Kim Min, bir zanaatkârı, ahşap ustası Ryu Oh-hyun ile üretmiş.

AB Galley Korea’nın tercümanlığını yapan Müge Sevinç, beyaz çam ağacı (baeksong), sedef kabuğu ve çam iğnelerin malzeme olarak kullanıldığını belirtti. Baeksong, Kore'nin en güzel ve en özel çam ağaçlarından biri. Najeon lake sanatı, kırmızı ve sarı cilalar, doğal malzemelerle geleneksel Kore Zen sanatının güzel ve ustaca bir birleşimi.

K-art.

‘Kore Sarı Lake Sanatının Öncüsü’ diye tanımladıkları çalışmalarına MN2P adını vermişler. Sanatçı Kim Min-kyo için M, zanaatkâr Noby için N, enerjilerini yansıtmak için de enerji santrali (power plant) kısaltması. İşte videosu!

https://www.youtube.com/watch?v=qyDmV1n5L7w&t=1s

Hayati Misman

Hayati Hoca, 3 büyük tablosuyla katılmıştı fuara.

“Aslında kendime saklamak istiyorum” dediği tablolarıyla…

https://www.youtube.com/watch?v=mIYpAFhnc0s

Hüseyin Yıldırım

Misman Hoca ile yan yana, bir başka deneyimli isim, Ressam Hüseyin Yıldırım güvercinleriyle.

https://www.youtube.com/watch?v=U0_l02e4S5s

Ayla Aksoyoğlu

Tablolarını izleyin, Anadolu medeniyetlerinin izlerini takip edin. Kendisini metrelerce uzunlukta yaptığı tabloyla tanımıştım, şimdi ne kadar uzun veya büyük tablolar yapsa beni artık şaşırtamaz!

https://www.youtube.com/watch?v=NfTZzbN6gZY

Muhteber Demirtaş

Renkli kadınların ressamı o! Bu kadar rengi karıştırıp, o denli şirin kadınlar yapması tam bir ustalık. Hep soruyorum, izleyeceğiniz video da sordum zaten! Gerçi yanıtları değiştiriyor ama benim sorum değişmiyor.

“Neden kadınlarınız bu kadar renkli?” benim sorum. Siz videoyu izlemeden, ben sevdiğim bir yanıtı yazayım…

“Çünkü kadın özgürdür!”

https://www.youtube.com/watch?v=oLTBkDT4hi4

Çallı Çifti

Yaşar Çallı... Tuvalleriyle Türk resim sanatının öncüsü olan İbrahim Çallı’nın soyadını tuvallerde yaşatan Yaşar Çallı da eşiyle ARTANKARA’daydı. Bir süredir görüşemiyorduk, sanat şöleninde buluşmuş olduk.

https://www.youtube.com/watch?v=lO96ijumqlU

Seren Erdoğan – Proje Sergisi

ARTANKARA, izleyicilerine sürprizli köşeler sunuyor. 10. yıldaki sürprizlerden birinde imzası olan kişi Seren Erdoğan. Geçen seneden hatırladığımız, tabloları canlandırma projesine 3 tabloyla devam etmiş. Erdoğan anlatıyor…

https://www.youtube.com/watch?v=kGDbS5J5ThQ

Aslan Başpınar

Ankara ve yurdun dört biryanında anıtlarıyla tanınan Aslan Başpınar bu kez ‘kendime siparişlerim’ diye adlandırdığı soyut eserleriyle ARTANKARA’daydı. O da bizi kırmadı, anlattı…

https://www.youtube.com/watch?v=QwNnzqZXCDM&list=PLyia_iyWtNcavS9i0mXqbI6BvBHX2gfGc

Gültekin Serbest

Adım başı bir usta sanatçıya rastlayacağınız ve buna hiç şaşırmayacağınız bir ortam. İşte ARTANKARA 2024’ten bir başka usta isim, Gültekin Serbest. Tavus kuşunu da uçuruyor, atı da tablolarında. Olmazsa olmazı Galata Kulesi ile…

https://www.youtube.com/watch?v=BSGljyxg_9E&list=PLyia_iyWtNcavS9i0mXqbI6BvBHX2gfGc&index=2

Fırça Sanat, Semra Sancak

Semra Sancak, Fırça Sanat’la ARTANKARA’nın değişmezlerinden. Bildiğim kadarıyla başta Şükran ve Hasan Pekmezci Çifti olmak üzere, değerli sanatçılarla her zaman ARTANKARA’da yerini alıyor. İşte, Fırça Sanat çatısı altında şölene katılan sanatçılar, A’dan Z’ye

ARTANKARA’da Fırça Sanat’a ayrılan bölümde ARTANKARA Danışma Kurulu Üyesi Şevket Bülend Yahnici, Ressam Şükran Pekmezci, Fırça Sanat’ı ilk kurulduğu günden beri ARTANKARA’ya getiren Semra Sancak ile birlikteyiz.

Şükran Atay Pekmezci

Çankırı’nın düğünlerini tuvallerine yansıtan Şükran Atay Pekmezci yine ARTANKARA’ya düğünleriyle gelinleriyle geldi. Bir de kış mevsimine ağırlık vermişti son çalışmalarında.

Her yerin karla kaplanıp beyaza büründüğü…

Her yokuşta çocukların büyük keyifle tahta kızaklarıyla kaydığı kış tablolarıyla…

Son zamanlarda Ankara’da bildik kışları görmediğimizden mi, yoksa mahallenin tüm çocuklarına üşenmeden harika kızaklar yapan babasına özlemden mi bilmem…

M Galeri, Meral Öztürk

Meral Öztürk, ilk yıldan beri ARTANKARA’da ilk günkü heyecanla katıldıklarını belirtti. Her disipline yer veriyorlar. Resim, heykel, seramik veya enstalasyon gibi her disipline yer veriyorlar.

Anı köşesi de düzenliyorlar. Rahmetli Reşat Atalı, bu senenin anı köşesinin konuğu oldu.

Öztürk,

“Bu sene 28 sanatçıyla katılıyoruz. Gençlerin yanında Seyit Bozdoğan gibi ustalarımız da var.” diyerek sözlerini noktaladı.

Seyyit Bozdoğan

Seyyit Bozdoğan

Yılların bir başka usta sanatçısı. ARTANKARA, Ankara’da buluşturdu. Eminim her tablosunun ayrı bir hikâyesi vardır, işte bir tanesinin öyküsü. Usta’nın kendi sözleriyle.

https://www.youtube.com/watch?v=x1tEbZKf2Dg

Handan Çetin

Handan Çetin, şölene İstanbul’dan katılan ressamlardan.

Ankara’da başladığı günden beri katıldığını çünkü çok önemsediğini belirtti.

“Hem katılımcılar açısından, hem de Ankara’daki sanatseverler açısında, çok doyurucu bir fuar oluyor. İstanbul’da yaşıyorum ama burada olmayı çok önemsiyorum. Çok da iyi geçiyor bizler açısından.” diyerek düşüncelerini özetledi.

Tohumluk Vakfı

Okuduğunuz bu köşede yazmıştım, ARTANKARA ardından yazısında yineleyeyim…

“Sanatçı Pınar Ayhan ve ekibi. Hepsi candan ve yürekleri kocaman. Sevgili Ayhan sever şiirsel sözleri böyle bir giriş yapayım dedim. ☺ Bu sene üst kata çıkmışlar. Her sene yaptıklarını daha yukarı çekme arzularından belki de… Ata tohumu kullanmanın, kırsalı güçlendirmenin, kadının önemini anlatmak için arada erkekler de var elbet, ağırlıklı kadın hareketi diye tanımlıyorum yaptıklarını ve başarılar diliyorum. Çünkü yaptıklarına ve yapmak istediklerine memleketin o kadar çok ihtiyacı var ki.”

Yürekten inanarak tekrar ettiğim bu sözlere bir de kurucu başkanı Ayhan’ın videosunu ekleyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=53k-FppxTw4

Yeni Nesli Sanat Alanı

Bu gençleri seviyorum! Ve sözü onlara bırakıyorum!

https://www.youtube.com/watch?v=MvlbmrGaUKA

Dışkapı Sanat

Pandemi geldi, fedakârlıklarının farkına ayrıca vardık sanki. Sağlık çalışanları onlar. Diğer yanda kadına şiddet gibi sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor ama toplumca değerlerini en kısa sürede anlamamızı diliyorum. Beyin Cerrahı Doç.Dr. Erdal Reşit Yılmaz, Mikrobiyolog Dr. Didem Yiğit ve Veri Uzmanı Kemal Ulutaş’a mikrofonu uzatıyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=gLgZW7JOQeg

https://www.youtube.com/watch?v=i30UwDXtGgw

https://www.youtube.com/watch?v=xiBwhIwt9lc

Resim Heykel Müzesi

Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi de ARTANKARA’nın değişmezlerinden. Yeni (aslında birkaç yıl oldu ama sanırım uzun yıllar kalmasını istiyorum!) müdürü Murat Yıldırım, ekibiyle hoş bir hazırlık yapmış. Türk resim sanatına dört farklı dönemde damga vuran dört sanatçının eserlerini getirmiş. Dördüncüsünü açıklarken kestik. Bulması sizden! Bence bileceksiniz. Bilemediniz, yorumlara yazın, söz, yanıt vereceğim!

https://www.youtube.com/watch?v=sQUC5k0cVp4

Ressam Zeki Sezer

Rahmetli Ecevit’in,

“O aynı zamanda sanatçı” diyerek koltuğunu devrettiği isim. Siyaseti bırakıp kendini tamamen sanata adamış durumda. Bazen aklına gelen yerleri, bazen de yazlık evinin penceresinden manzaraları yapıyor ve bence pekiyi başarıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=u8zib7IcCa8

Ümit Kara

Ahşaptaki hüneriyle tanınan, hatta bir caminin tüm ahşap işlerini yapan, belki de kadın olarak bunu tek başaran kişi olan Ümit Kara. Kara, fuarda suluboya tablolarıyla yer alarak çok yönlü sanatçı olmanın güzel bir örneğini verdi.

https://www.youtube.com/watch?v=PuGV-F-AEfQ

Ayşegül Yarar

Fuarın İstanbul’dan gelen konuklarından. Eserlerinde kimler yok ki? Büyük ozan Nazım Hikmet’ten, büyük ressam Frida Kahlo’ya, tanıdık pek çok ünlü ismi tablolarına yerleştirmiş. Alışık olmadığımız çerçeveleme stiliyle görülmeye değer eserler ortaya çıkmış.

https://www.youtube.com/watch?v=2mBreNo6toI

Prof.Dr. Adnan Ataç

Adnan Ataç ressam veya heykeltıraş değil! Fotoğraf sanatıyla ilgilenenlerin hemen tanıyacağı bir fotoğraf sanatçısı o. Kendine özgü, harika fotoğraflarıyla fuardaydı.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6D-0g6lH2U&t=2s

Ali Ayvazoğlu

Ali Ayvazoğlu, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü. Gençliğinin verdiği enerjiyi müthiş kullanıyor ve Ankara’daki nerdeyse tüm sanat ve kültür etkinliklerine katılım sağlıyor. Harika bir Ankara rehberi çıkardı. Ankara’yı turizmde öne çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Elbet ARTANKARA için de…

https://www.youtube.com/watch?v=uyeBNEkjNd8&t=2s

ARTANKARA 2024’ün Ardından

‘ARTANKARA 2024’ün Ardından’ başlığıyla, sanırım örneğine pek rastlanılmayan bir yazı var önünüzde.

Bağlantılara tıkladıysanız, kurucusu, danışmanı, sanatçısı ile kültür ve turizm müdürüne dek kişilerin yorumlarını izlediniz, dinlediniz. Bağlantılarla yeni kurulan kanalımın reklamını yapmış gibi oldum(!) belki ama amaç insana, sanata, doğaya veya tarihimize daha çok sahip çıkılmasına katkı sağlamak.