Belediye halk ortaklığı

Seçimlere, az kaldı derken bir de bakmışız sandığa gelmişiz. Ben adayların vaatlerine, bakacağım. Yardım vaat edenlere değil, iş imkanları yaratacak insanların çalışıp kazanacağını gösteren bunun için yatırım yapmayı vadeden halk belediye ortaklığıyla, fabrikalar kurup insanları kendi fabrikalarında çalıştırıp, helal para kazandıracak fabrikanın karlarını paylaştıracak, insanların gelirini artıracağını vadeden adaya oy vereceğim. Bülent Ecevit başbakanlığında, halk şirketleri projesi uygulandı. Binlerce fabrika kuruldu. İlçelerde, köylerde bile küçük fabrikalar kuruldu. Fakat işletme hatalarından büyük bölümü satıldı. İştirakçılar kar edemedi fakat ülke kar etti. O fabrikalar hala çalışıyor, binlerce insan bu fabrikalarda çalışıyor, geçimini ordan sağlıyor. Bülent Ecevit'e gece gündüz rahmet okuyor. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun diyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda, 776 bin km kare alanın her metre karesi o kadar verimli ki, insanların kalkınması çok kolaydır. İnsanlara fakir diye yardım ederseniz dilenciliğe alıştırırsınız bugün Aliminyum doğrama işi yapan arkadaşım, usta günlüğünün 2000 TL olduğunu ve de en önemli olanın usta bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Yardım işçi ücreti bile 1000 TL oda zor bulunuyor diyor. İnsanlar yardımla geçinmeye, tembelliğe alışıp yattığı yerden para kazanmaya başlarsa bir daha çalıştıramazsınız, bence bu vatana ihanettir. Emekliler geçim sıkıntısı çekiyor. Neden otuz sene ödedikleri primlerin geliri, kendilerine ödenmediği için sanki çalışanların ödedikleri paralar gasb edilmiş gibi. Bugün bağ-kur pirimi 4750 TL çarp 12 ile yıllık 57000 ikinci yıl 57000 artı bir önceki yılın yüzde elli faizi 28500 de ilave edersek, 142500 bu şekilde. 30 sene devamnedersek, emekli 60000 TL maaş alması gerekirken hazinede para yok deniliyor. Peki bizim parayı kim aldı hesap vermelidir?

Bizim rızamız olmadan paramızı alanlardan Allah huzurunda, emekliler şikayetçiyiz davacıyız diyorlar. Kul hakkı alıyorsunuz diyorlar haberiniz olsun, bin tane camı yaptırsanız kul hakkı ödenemez cezası çok ağırdır. Hiç olmazsa yaşarken fırsat var. Asgari ücretle eşitleyip emeklilere biraz nefes aldırmalısız.

Dün konferans liginde kuralar çekildi. Fenerbahçe olimpiyagosla eşleşti Fenerbahçe'nin yüzde elli gücün de olan olimpiyakosu elemesi sürpriz olmaz. Bu turu geçince, Fenerbahçe final oynayacak. Çünkü Aston villa lille galibi ile karşılaşacak. Daha önce Fenerbahçe final oynar derken, son maçta bu iki takımdan biri ile oynayacağımızı düşünüyordum olmadı. Bana göre final bir maç erken oldu. Kaliteli ülkesini takımını seven futbolcuları olan Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum.