Halkın sağlığı önemli

Seçimlere çok az kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye başkanı sayın Mansur Yavaş, harika bir proje açıkladı. Mal beyanından anlaşıldığı üzere çalmadığını çaldırmadığını adam gibi beş yıl Ankara'ya hizmet ettiğini görüyoruz. Rahim kanseri aşısı, istisnasız müracaat eden herkese uygulanacaktır. İlk defa Türkiye'de insanların sağlığına el atan Mansur Yavaş gıda yakacak gibi hayati yardımlar yanında gribi nezleyi önleyen ağrıyı kesen takviye ürünlerde vermeli. İnsanlar, bilhassa emekliler hekime müracaat ettiklerinde maaşlarından kesinti yapılıyor. İlaç almak için eczaneye gidildiğinde katkı payı alıyorlar. Bu emeklilere, ayrıca bir yük oluyor onun için hastalanmadan yaşamak çok önemli takviye ürün alanlar hastalanmadığı için sağlık gideri cebine kalacaktır. Seçimi kazandıktan sonra, bu konuda randevu alıp bilgi verdireceğim.

Türkiye'de en büyük sorun dükkan kiraları Büyükşehir belediye başkanları seçildiklerinde en önemli yatırımları her mahalleye iş merkezi yapmak olmalıdır. Bu öğrenci yurdundan kreş yapmaktan daha önemlidir. 10-15 dönüm bir arsaya 50 100 200 m2 büyüklüğünde dükkan yapmalılar. Alt katta otopark çatıda güneş enerji bu dükkanlar çok düşük kira ile bölge esnafına verilmelidir. Kimse mağdur edilmeden, esnafın ucuz ürün satması sağlanmalıdır. Aşırı fiyatla kıvamında önüne geçilmelidir, esnafın en önemli iki gideri de kira elektrik otopark gibi ortadan kalkacak fiyatlarda aşağıya çekilecektir.

Bunun kadar hatta bundan önemli ikinci proje CHP'nin kazandığı, illerde üreticinin en büyük sorunu ürettiği ürünlerin pazarlanması. Bu konuda bütün belediyelerin ortak olduğu bir kooperatif kurup aracısız üreticiden tüketiciye satış sağlanmalıdır. Halk, belediye ortak şirketler soğuk hava depoları ürün tasnifleme fabrikaları konserve fabrikaları her bölgeye özel işletmeler kurmaları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatana en büyük hizmet olacaktır. Fiyatlar düşecek enflasyon düşecek emekli işçi nefes açacaktır bunu yapmak için tek muhtaç olduğumuz şey vatan sevgisidir CHP de bu işleri organize edecek bir kişi görevlendirilip tek yetkili olarak bu organize sağlanabilir. Hatta aklıma geldi Tunç Soyer, en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları refaha kavuşur.

Dün gece Fenerbahçe, tur atladı. Konferans liginde üç maç kazanıp şampiyon olacağına inanıyorum. Fakat şampiyona yakışır maç çıkartamadı. Üç sıfır galibiyeti korumak yerine deplasman da mağlup olmuş gibi oynayıp yine Belçika şampiyonunu eli boş göndermeliydi. Şimdi hakem facialarına rağmen Süper Lig'e dönüp maçları kazanarak helal kupalar almalıdır. Hile yapıp şu mübarek ramazanda kul hakkı alanlar, hayır görmezler kanser olurlar çocukları, eşleri ölür acı içinde kıvranarak yıllarca sürünürler. Kulüp başkanı olanlar otuz milyonun kul hakkını aldıklarını unutmamalıdır.