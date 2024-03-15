Türkiye’nin Başkentini Ankara yapan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlardır. Anadolu’nun tam ortasındaki bozkır topraklarda bir şehir yaratmışlardır. O zamanlar Atatürk, Ankara’nın çorak topraklarında kendi parası ile mülkiyet almıştı. Bu topraklarda “halkın efendisi” dediği köylülere örnek olacak Atatürk Orman Çiftliğini kurdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’ün 1921 yılında kullanmaya başladığı Çankaya Köşkü’nü kuran da kendisidir.

Bu köşk; Büyük Önder’in ardından İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’e hem konut hem çalışma binası olarak hizmet verdi. Mustafa Kemal Atatürk; yerleşkesinin içindeki şimdi müze olarak kullanılan eski bağ evinde 1921 ile 1932 yılları arasında kaldı.

Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve Ocak 2015’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na taşınması ile birlikte, Köşk; Başbakanlık binası olarak kullanıldı. Eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım çalışmalarında Çankaya Köşkü’nü kullandı, Başbakanlık Resmi Konutu’nu da ikametgâh olarak tercih etti. Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı daha sona ermeden Atatürk Orman Çiftliğini halka armağan etti. Ama “köşk tutkunu” bir siyasetçi vardı. RTE… Sonra ne oldu? RTE ve ekibi, halka armağan edilmiş Atatürk Orman Çiftliğine kaçak bir saray yaptı. 1200 odalı bir saray…

RTE; Çankaya’daki Ata Köşkü’nü sarayın adamlarına bıraktı. Burada en az 9 kurul görev yapacaktı. Tarih ise 2018 yılının Ekim ayının içiydi Peki, bu kurullarda kimler vardı? “Dolar 7,5 lirayı geçerse yüzüme tükürün” diyen Yiğit Bulut, SADAT kurucusu emekli General Adnan Tanrıverdi, rahmetli Burhan Kuzu, Mustafa Akış, Hülya Koçyiğit ve Orhan Gençebay gibi daha nice isimler vardı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, 10 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararname ile 9 Politika Kurulu’nun “bilim, teknoloji ve yönelik”, “eğitim ve öğretim”, “ekonomi”, “güvenlik ve dış politika”, “hukuk”, “kültür ve sanat”, “sağlık ve gıda”, “ sosyal politika” ve “yerel yönetim” alanlarında Erdoğan’ın alacağı kararlara ve oluşturacağı politikalar öneriler geliştirmekle görevlendirildi.

Kurullara ayrıca Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışan 16 bakanlığın uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanı’na bununla ilgili rapor sunmak görevi de verildi. Erdoğan’ın gerekli görmesi durumunda kurullara başkanlık etmesi, ancak diğer çalışmalarına belirlenecek başkanvekili ile birlikte devam etmesi benimsendi. Kurulların ilk toplantılarını da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaparak başkanvekilleri belirlendi. Kurullar çalışma alanları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecekti. Kurullara atamalar yapıldı. Kararnameye göre en az üç üyeden oluşturulması beklenen kurullara toplam 76 görevlendirme yapıldı.

O tarihte kurullarda tanıdık isimlerin görevlendirilmesi tartışma konusu oldu. Kurullara; eski Memur-Sen Genel Başkanı ve eski AKP milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski AKP Grup Başkanvekili ve eski TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, eski AKP Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, OMV Petrol Ofisi CEO’su Gülsüm Azeri, Aydın Doğan’ın damadı işadamı Mehmet Ali Yalçındağ, Deniz Baykal döneminde CHP PM üyesi olan Korkmaz Karaca, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Yiğit Bulut, İlnur Çevik, Mehmet Uçum; TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu, emekli General Adnan Tanrıverdi gibi isimler atanmıştı. Yukarıda saydığım isimlerden birçoğu bulundukları görevlerden uzaklaştırıldılar. “Köşk Tutkunu” RTE; muhtarları bile saraya topluyor. Beyin yıkama süzgecinden Geçirip, yazılmış konuşmaları monotörden konuşuyormuş gibi okuyor.