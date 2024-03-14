Ramazan ayındayız, Ramazan ayı ne demektir? Ramazan ayı kuran ayıdır, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim bu ayda Allah tarafından Hz. Muhammed peygamber efendimiz aracılığı ile indirilmiştir. Allah insanların, yaşam şekillerini kainatın sahibinin kendisi olduğunu canlı, cansız her şeyin kendisine secde ettiğini her şeyin Allah'tan olduğunu anlatmaktadır. Kuran-ı Kerim Allah kelamı olduğu için onu anlamak doğru olarak yorumlamak kolay değil. Bunun için çok donanımlı, bilgili din adamı olmak gerekiyor.

Bizde imam hatip lisesi ilahiyat fakülteleri, din adamlarını yetiştiriyor. Bu okullarda Fizik Kimya Biyoloji, Matematik, Felsefe dersleri okutulmuyor. Kuran-ı Kerimi ezbere okumak ne anlattığını anlamamak yüzünden din adamı geçinen, cahil cühelalar şu sureyi 100 kere okursan, bütün günahların bağışlanacaktır diye insanları kandırıyorlar. İnsanlarda, mademki günahlardan kurtulmak var diye hırsız yalancı iftiracı katil oluyorlar. En büyük günah işleyenlerin, kendileri olduğunun farkında olmuyorlar.

Kuran-ı Kerim' de ve ondan önceki dinlerde ortak olan günahlar hırsızlık, yalan konuşmak, adam öldürmek aynı derecede günah olarak açıklanıyor ve çok ağır cezası olduğu anlatılıyor Şimdi önümüzde seçim var. Oy kullanıp belediye başkanlarını seçeceğiz. Neye bakıp, oy vereceğiz adayların vaatlerine adaylar vaatlerini yerine getirmezse yalan söylemiş olacak. Hırsızlık yapmış, adam öldürmüş gibi günah işlemiş olacak. Onun için başkanlara yapacağı, işleri söylemlerini yapamayacakları oy hırsı için söylememelerini tavsiye ediyorum.

Bu akşam Fenerbahçe, Belçika şampiyonu ile tur atlama mücadelesine çıkıyor. Üç sıfır yendikleri Gillisoine güçlü bir takım kendi liglerinde lider. Fenerbahçe ülke puanı için mücadele edip galip girilmeli bir üst turdaki eleyeceği takımı beklemelidir. Ben Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağına hakem katliamı olmayacağı için inanıyorum.

Ülkemizde Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz, insanların yalan dolanla maç kazanıp haram kupa kazanmalarına hicap duyarak şahit oluyoruz ve geriye baktığımızda bu suçu işle yenlerin perişanlıklarını görüyoruz. Bundan ders almayanların da başlarına gelecek felaketleri çok geçmeden göreceğimize inanıyorum.